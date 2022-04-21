WhatsApp отключит одну из опций

Популярный мессенджер WhatsApp вводит новое правило для всех своих пользователей, чтобы сохранить конфиденциальность отправленных фотографий и видео. Изменение связано с возможностью отправлять исчезающие медиафайлы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Hi-tech.mail.ru.

Впервые функция появилась в WhatsApp в конце лета 2021 года. Она позволяет присылать в чат фото и видео, которые спустя какое-то время пропадают без необходимости удаления. Опция полезная, но есть один минус: файлы сохранялись на смартфоне отправителя, что могло привести к нарушению приватности.

Теперь разработчики исправили эту ситуацию и полностью отключили опцию сохранения исчезающих файлов.

По данным источника, пользователи увидят разницу уже с 22 апреля.