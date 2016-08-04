Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО БЫЛ "ТЕНГЕ"

Интервью
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Дамир Айдаров
Актер Толепберген Байсакалов известен широкому кругу казахстанских телезрителей и любителей кино. Роли второго плана (на его счету игра в около 50 фильмах) прославили уроженца Мендыкаринского района далеко за пределами Казахстана. Однако современное отечественное кино Байсакалов не слишком жалует, говорит, что больше тяготеет к классике.

Обладающий яркой харизмой, талантом, хорошим чувством юмора 42-летний актер всегда излучает оптимизм и с нежностью вспоминает свое родное село Михайловку. Предлагаем вам посмотреть видеобеседу с актером или прочитать расширенное интервью в текстовой версии. 




KAZPAVDA.KZ: Толепберген, добрый день. Рад тебя приветствовать в Астане. Начнем наше интервью. Ты – актер кино, расскажи, с чего начался твой путь в кино?

ТОЛЕПБЕРГЕН БАЙСАКАЛОВ:  Я всегда говорю молодым людям: мечтайте и верьте, оно всегда сбудется. Это факт. Так что, доченька, верь в себя, верь в будущее (обращаясь к своей дочери). Ну, как… Я не знаю. Все-таки боженька, наверное, видит, кому-то дает такую возможность, кому-то зернышко так подкинет. Это началось у меня еще с детства, с 6 лет. Уже с садика я выкидывал какие-то номера. Кого-то это возмущало, а кого-то радовало. И слава Богу, я сейчас занимаюсь своим делом, работая в той сфере, которая меня удовлетворяет. Я надеюсь, многих зрителей и коллег, которыми я работаю, тоже.

KAZPAVDA.KZ: Все-таки с чего все началось? Что послужило первым шагом?

Я родился в Боровском районе, в колхозе "Восток", сейчас Михайловка, если не поменяли. Но для меня Михайловка останется Михайловкой. Все началось с центра этой добрейшей деревни. Этот аул, слава Богу, существует и по сей день. Здесь проводились еще в те советские времена такие мероприятия, которые объединяли все народы, – проводы зимы, Новый год и другие. И я всегда любил что-то предоставлять народу, давать возможность посмотреть какие-то концертные номера. Я всегда любил принимать в них участие. У нас образовалась определенная творческая компания, которая из "ничего" умудрялась делать концертные номера. Я всегда любил посмешить людей и старался вырваться на сцену. Выходя на сцену, я всегда чувствовал, что это мое. Наверное, оттуда, с Михайловки, зародилась моя мечта. Уже тогда меня называли артистом, говоря "Вот, Сашканын баласы – артист". Колхоз потом направлял меня в Костанай, где я отучился на режиссера малых зрелищ в Училище культуры. Там я также принимал участие в КВН г. Костаная, вы выезжали в Пермь и в другие города. И там я тоже был, позвольте похвастаться, любимчиком училища культуры. Когда я встречаюсь с ребятами, мы смотрим фотографии и часто вспоминаем эти дни.

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Фото из архива Толепбергена Байсакалова
KAZPAVDA.KZ: Кино в Костанае не снимают, поэтому ты направился…

– Нет! Первый фильм с моим участием сняли в Костанае. При училище культуры у нас было киноведческое искусство, в дипломную работу входили короткометражные фильмы. И я сыграл главную роль в своем первом видеофильме, который снимался еще на кассетах. Я играл моряка, которого не дождалась его девушка. Оператором и режиссером моего первого фильма стал Александр Кугуков. Наверное, это тоже является одним из звеньев цепи, которое дало толчок и дало возможность попасть в то русло, в котором я нахожусь сейчас.

KAZPAVDA.KZ: Но все-таки в большое кино ты пришел уже в Алматы?

– Да. В Алматы я поступил в Институт театра и кино, меня направили опять-таки от Костанайской области принять участие в конкурсе "Тамаша". Можно сказать, меня взяли за руку и забрали. Это сделала Машорова Рахиля Абдрахмановна, мне повезло, что она находилась в комиссии, где ребята показывали кто и на что горазд. Я показал три этюда, и Машорова мне сразу сказала: "Балам, ничего не знаю, я забираю тебя без экзаменов".

Я отучился там 4 года. Хотя, если хотите услышать правду, на третьем курсе меня хотели отчислить, но благодаря своему мастеру Машоровой я получил диплом. В подготовке дипломной работы мне помогли ребята, была такая командная работа. Таким образом я остался в Алматы и познакомился с ребятами с факультета кинорежиссуры, в частности, с ведущим сейчас режиссером Сериком Утепбергеновым, с Аханом Сатаевым, который учился курсом старше. Позже я снялся в его фильме "Рэкетир".

KAZPAVDA.KZ: Помнишь ли ты, в скольких его фильмах снялся на данный момент?

– Порядка 50 картин, включая эпизодические роли.

KAZPAVDA.KZ: Есть ли среди твоих ролей любимых герой, который врезался тебе в душу, которого тебе хотелось играть вновь и вновь?

– Мне очень понравилось работать с режиссером Сергеем Дворцевым. Мой герой получился таким, который мне сейчас и нравится, но это благодаря режиссеру. Мне очень нравится образ снайпера Миши-тунгуса. Честно говоря, мне не нравится самому на себя смотреть и хвалить самого себя.

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На съемках фильма "Снайпер 2. Тунгус" с актером Алексеем Серебряковым

По истечении времени, когда все придет в норму, я понимаю, что я принес какую-то пользу. Если ты понимаешь, что принес какую-то пользу, тебе становится от этого приятно. Я не могу сказать, что нравлюсь себе. Когда ко мне подходит человек и благодарит, я понимаю, что принес какую-то пользу и роль удалась.

Есть картина "Солнечные дни", в ней в коротеньком эпизоде я сыграл пианиста… Не знаю почему, но она мне запала в душу. Почему-то я все время возвращаюсь к той роли, когда я читаю сценарии и провожу разведку по своему герою, я почему-то вспоминаю тот персонаж. Для того чтобы ответить на ваш вопрос, приходится поднимать многие персонажи из архива.

Еще я играл в сериале "Кудалар", там у меня был образ комедийного персонажа, любителя выпить и "выкинуть" что-нибудь такое, чтобы потом деревня шумела неделю. Он мне близок, потому что я 25 лет прожил в деревне. Я опять возвращаюсь к теме своей родной деревни Михайловки, встречаясь с односельчанами, мне часто задают вопрос "ты помнишь того-то"? Конечно, помню! Я еще и называю эти фамилии, от чего у них округляются глаза.

KAZPAVDA.KZ: Как ты находишь свои роли? Режиссеры сами предлагают тебе сняться или ты тоже проходишь кастинги?

– Везде по-разному. Врать не буду – где-то я прихожу и напрашиваюсь. Где-то звонят и просят меня прийти. Но я всегда прошу провести пробы, вне зависимости от того, знакомый человек тебя пригласил или нет. На этом я настаиваю сам.

KAZPAVDA.KZ: Толепберген, у тебя большинство ролей комедийного амплуа, что об этом говорят твои дети? Нравится им те люди, которых ты играешь? Или, может быть, они хотят видеть тебя героем?

– Мне вспоминается фильм Эли Гильмана "Трубадур". Фильм – дипломная работа. Там я играю эдакого романтика по имени Толеш, который, работая в деревне диджеем, мечтает встретиться со своим кумиром – диджеем из Москвы.

В общем, моей дочери очень не понравился этот герой, она встала и демонстративно ушла. Сначала я обиделся, потом осознал, что дети всегда говорят правду. Я стал прислушиваться и присматриваться к реакции детей, причем не только своих. Если я играл Васю, и родители просят поздравить ребенка, потому что он запомнил этот персонаж, значит, я сделал что-то хорошее и правильное. Дети не обманывают, они смотрят в глаза и говорят только правду.

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С легендарным актером Михаилом Боярским. Фото из архива Т. Байсакалова

KAZPAVDA.KZ : Может быть, твоим детям не нравится, что их папа комедийный актер?

– По-разному. Дочери не нравится, ей хочется, чтобы я был каким-то героем. Сын относится к этому немного по другому, он считает, что быть артистом – это очень хорошо. У детей разные мнения, но когда им что-то не нравится или нравится – они говорят точно и правду.

KAZPAVDA.KZ: Круто ли быть на сегодняшний день актером? Достаточно ли много ты зарабатываешь денег? Как мы видим, жизнь киноактера – это гламурная жизнь, тусовки, светские вечеринки, съемка в рекламе…

– Артисты тоже бывают разные. Наверное, я артист другой категории. Меня не интересуют светские тусовки, я пришел в кино в раннем возрасте. Это мой минус, и я с этим согласен. Потому что нужно идти со временем в ногу. Честно говоря, я и копить-то не умею… Есть деньги, к примеру, купил что-то супруге и детям, помог родителям. Но я не накопитель, потому что я – человек.

Сейчас среди молодежи есть артисты, с которых нужно брать пример. Которые знают, где и что происходит, если говорить о сфере кино. Если приехал какой-то известный сценарист или режиссер – они бегут туда, слушают и принимают в этом участие. Я – человек немного другого формата.

KAZPAVDA.KZ: Ты относишь себя к представителям старой или новой школы, есть ли в нашем кино такие понятия?

– Буквально полчаса назад я встретился со своими земляками, которые стали вспоминать старые фильмы. Хотя они – мои молодые друзья. Я все-таки склонен смотреть и брать что-то от этих фильмов. Это – старые советские и европейские фильмы 80-х годов. Да, есть хорошие современные фильмы, но я больше склонен к советским фильмам.

Сейчас пытаются (и хорошо, что это делают) донести до зрителя суть сюжета, пытаются брать что-то от той старой школы, делать ремейки. Сейчас довлеет коммерческий подход, но я считаю, что они не переплюнут оригиналы. Потому что там все было живо. И у нас сейчас молодые режиссеры и артисты, просматривают тысячу раз отснятое. Семь раз отмерь – один раз отрежь, сейчас стал такой подход. Но старая школа мне ближе. Я вновь недавно смотрел фильм, снятый по рассказу Шолохова "Тихий Дон". Но герои первого фильма "Тихий Дон" мне намного ближе. Я тогда учился в школе, но эти герои были близкими, они были твоими. А "А зори здесь тихие" – русские девочки идут, не зная куда. Это остается в сердце. Когда смотришь такие фильмы, ты настолько переживаешь, что вместе с ними шагаешь по этому мху, прыгаешь вместе с ними по этим камням. Не буду обобщать, но, по крайней мере, это – мое.

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Кадр из фильма "Тюльпан" (2008) , реж. С. Дворцевой 

KAZPAVDA.KZ: Давай поговорим о потенциале нашего кино. Следишь ли ты за трендами?

– Я очень рад, что сейчас наконец-то появляются молодые режиссеры. Вернее, появляются работы, а вместе с ними режиссеры. Эмир Байгазин, Аскар Бейсембин – эти люди стараются не просто снять, а задумываются над вопросами "для чего" и "зачем". Я редко смотрю отечественные фильмы, но я вижу реакцию своих близких людей, которые смотрят. Я вижу, что люди смотрят проникновенно и пытаются вникнуть. Это же самое основное – человек не просто бросил хозяйство, для того чтобы посмотреть фильм, нет. Это отношение иное, чем к развлекательному шоу. Они приходят посмотреть и могут где-то прослезиться. Пусть постепенно нехорошее отсеивается, хорошее должно остаться. Либо, наоборот, хорошее остается, нехорошее уходит в народ.

KAZPAVDA.KZ: Спасибо за ответ. Расскажи, пожалуйста, случались ли с тобой смешные случаи на площадке, курьезы? Думаю, зрителям бы хотелось тоже это узнать.

– Дамир, расскажу только вашему порталу, об этом я не рассказывал нигде на телевидении. Это я к тому, что молодежи надо заниматься спортом и бросать плохие привычки.

Перед съемками фильма "Снайпер 2. Тунгус", меня спросили "Физически подготовлены? Вы ползали когда-нибудь?" Я подумал "Да что там! Проползу я метр или несколько". В итоге, когда были тренировки и с нами занимался военный мастер Василий, девочки усердно занимались, разбирали ружья и ползали. А я сидел в тенечке и пил пиво… Тренеру я говорил "Да знаю я, как нужно собирать ружье и проползти метр". В итоге этот метр для меня вышел боком – нужно было проползти 25 метров вверх по камням. А за мной ползли такие артисты, как Лазарев и Кот. Я прополз два метра и у меня пропало дыхание. Сзади меня толкали Лазарев и Кот и просили "Ну давай, казах, ну пожалуйста"…

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На съемках фильма "Снайпер 2. Тунгус"

Идут съемки, вокруг камни, я убегаю от немецкого фрица… Естественно, нужно было бегать не просто так, а рассчитывая бег так, чтобы не выйти с кадра или слишком рано в него не зайти. Бегать нужно было в радиусе 10 метров, и примерно на третьем круге я потерял сознание… Меня откачивал литовский актер Гидеминюс, он занимался спортом и был молодым и подтянутым, а я вот таким образом опозорился. Я кое-как забрался, нужно было переснимать, было и смешно и грешно.

KAZPAVDA.KZ: Та сцена, где ты падаешь, она не вошла в кадр?

– Нет, конечно. Там была очень высокая трава, они меня начали искать, смешно было именно от этого.

KAZPAVDA.KZ: Фильм "Снайпер 2. Тунгус", если не ошибаюсь, был показан по телевидению.

– Премьера фильма состоялась на 9 мая в 2011 году. Тогда я получил очень много звонков. Не скажу, что я проснулся и стал знаменитым. Но мне было приятно, ведь я внес что-то полезное. Потому что хочется что-то сделать для ветеранов, которые пролили кровь на войне. Меня возмущает то, что сейчас происходит. Где захотели – там снесли памятник, захотели – и вышли с фашистской свастикой… Я такого не понимаю и переживаю, потому что у меня растет сын. И я считаю, что правильно, что снимают такие фильмы. Жалко, что у нас очень мало фильмов снимают на эту тему. Хотелось бы, чтобы наше Министерство культуры и спорта обратило на это внимание. Потому что, к сожалению, забывают героев нашей нации. Сейчас идет много споров, кто же первым установил флаг над Рейхстагом. С чем это связано – тоже не понимаю. Конечно, я буду в Москве – я буду говорить, что это сделал Кошкарбаев, но споры идут. Зачем эти споры? Есть же факты.

KAZPAVDA.KZ: Тяжело ли было вжиться в роль Тунгуса? Это ведь был собирательный образ охотника и военного?

– Да, был такой прототип. Его (Тунгуса – Прим. автора), правда убили, и я не знаю почему. Наверное, так нужно было режиссеру. Мне скинули очень много материала об этом человеке. Я тщательно изучал информацию о нем, я знаю даже то, что он стал председателем колхоза впоследствии.

KAZPAVDA.KZ: Легко ли было играть эту роль? Кроме того, что приходилось ползти и стрелять. К примеру, насколько ты меткий стрелок?

– Мне очень нравились герои… И у меня была мечта просто побегать и почувствовать себя тем мальчишкой, который мог бы, не задумываясь, вбежать в горящий дом и спасти детей. Почему мне так хотелось этого? На тот момент я вспоминал людей из Михайловки, которые воевали. Они не любят об этом вспоминать. У моей супруги дед живой – Жазыкпай-ата. Но от него невозможно добиться, чтобы он взял и рассказал тебе об этом. У меня была мечта взять этот автомат, отвести врагов в сторону, меня тянуло к приключениям в тот момент. Я не забыл всю эту романтику, просто взял, вспомнил и – все. Сказать, что это сложно, – не знаю…

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На съемочной площадке 

KAZPAVDA.KZ: Расскажи, чем ты занимаешься сейчас? На каких съемках задействован? Недавно видел тебя на Седьмом канале.

– "Q-елі"? Да. Этот проект мы уже отсняли, сейчас он транслируется по Седьмому каналу, за что нижайший поклон продюсеру "DK Production".  К настоящему моменту я снялся у Нуртаса Адамбаева в фильме "Тараз". Это первая серьезная работа Нуртаса. Этот фильм про город Тараз, о молодых людях, которые живут в этом городе. Рекомендую посмотреть, я сыграл в нем эпизодическую роль, но в нем приняли участие очень талантливые люди.

KAZPAVDA.KZ: Приблизительно полгода назад во всех социальных сетях крутился ролик с твоим участием про доллар. Ранее твой образ ассоциировался с "Тунгусом", теперь он стал ассоциироваться с долларом?

– Доллар? Не совсем так – у меня была роль тенге. И я не стесняюсь – я горжусь тем, что был тенге. Потому что у нас есть своя валюта тенге, которая, к сожалению, тоже страдает. За что я уважаю Даута Шайхисламова – такое сравнение показать наглядно не каждому дано. Для меня это предложение тоже было неожиданным, я дал согласие, потому что Даут обратился ко мне. Я прочитал сценарий и мне стало интересно. Я представил это визуально и мне стало смешно. Я сразу согласился.


KAZPAVDA.KZ: За эту роль ты получил гонорар в долларах или в тенге?

– Гонорар я получил водкой (смеется).

KAZPAVDA.KZ: Ощутил ли ты на себе результаты той девальвации?

– Честно говоря, нет. Единственный нюанс – жена каждый день об этом твердила, а так – нет.

KAZPAVDA.KZ: Наверняка тебе часто приходится бывать за границей. Как относятся "за бугром" к нашим артистам?

– Что греха таить – хорошо. Если бы так относились к артистам у нас… Если бы у нас берегли бы время, наверное, по-другому бы относились к артистам, да и вообще к съемочной группе. Я говорил об этом и не раз.

Я думаю эта критика касательно нас – по делу. К себе я отношусь точно так же. Не выучил текст – я молчу. Было бы здорово, если бы в процессе съемок стояли "актервагены", где артисты могли бы переодеться и прилечь или почитать сценарий.

KAZPAVDA.KZ: Как часто приходится импровизировать?

– Вышел сериал "Строя", где было открыто очень много молодых артистов и где у меня была роль прораба. Там господин режиссер мне дал волю в плане импровизации, за что я ему говорю спасибо. Очень редко случается, что режиссер дает импровизировать.

KAZPAVDA.KZ: Удалась ли тебе она?

– Импровизация бывает хорошей и плохой. В нашей профессии тоже нельзя слишком этим пользоваться. Надо чувствовать и находить момент. Но это нужно делать только тогда, когда ты действительно чувствуешь, что это необходимо.

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Толепбергену Байсакалову с легкостью даются роли второго плана.

KAZPAVDA.KZ: Ранее ты упоминал о своих планах снять фильм про целинников. Расскажи подробнее об этом.

– К сожалению, это пока только слова. Не только про целинников, я хотел бы снять фильм о людях, которые выращивают хлеб и знают ему цену. Это пот и это кровь. Когда наши земли являлись первоцелинными, люди умирали, потому что знали за что. Сейчас поднимается шум, к примеру, из-за того, что где-то убили человека. Между тем показывают гору хлеба, которая валяется на асфальте и гниет. Наверное, это все от этого исходит? В годы ВОВ от голода пострадало очень много людей, взять, к примеру, блокаду Ленинграда. В нашем Казахстане сколько людей погибло от голода! Потому что у людей элементарно не было хлеба. Это же страшные факты! У нас сейчас по телевидению секса – сколько хочешь, крови – тоже повсюду. А элементарных и насущных вещей показывают мало. Это же святое.

KAZPAVDA.KZ: Последний вопрос, Толепберген. Тебя узнают на улице наши зрители, чтобы ты им хотел пожелать?

– Хотелось поблагодарить телезрителей, встречаете на улице, спрашиваете имя – честное слово – это так принято. Приятно моим коллегам, спасибо, что вы смотрите наши фильмы, ходите на наши спектакли, читаете книги наших писателей. Ваш Толепберген Байсакалов.

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