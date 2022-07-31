скрин видео
Происшествия
Я тебя породил, я тебя и убью
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Многодетный отец зарубил топором сына, чтобы сократить семейные расходы. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор по резонансному преступлению, потрясшего южан цинизмом и жестокостью.

В начале марта стало известно, что 48-летний отец пятерых детей, житель Сайрамского района зарубил топором своего шестилетнего сына. Убийство он спланировал заранее, взяв мальчика с собой собирать дрова в лесопосадке. Старшие дети в это время были в школе. Убедившись, что поблизости никого нет, мужчина ударил топором ребенка в висок. Но и этого ему показалось мало. Изверг нанес несколько ударов острием топора в шею ребенка, отрубив голову несчастному.

Скрыть преступление не удалось. Мужчину задержали в тот же день и отправили под стражу по обвинению в убийстве. За несколько месяцев следствия проведен ряд следственных экспериментов, экспертиз, допросов подозреваемого и опросов потерпевших.

Суд исследовал все материалы дела и пришел к выводу о виновности подсудимого. Собственно, он и сам не отрицал того, что убил ребенка. В ходе судебного слушания обвиняемый раскаялся в совершенном преступлении.

О помиловании просила и супруга, ссылаясь на то, что ей одной тяжело будет поднять оставшихся четверых детей. Отсутствие судимости у обвиняемого суд счел смягчающим вину обстоятельством. При этом отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Даурен Мадалиев признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы. Это максимальный срок по данной статье. Такое же наказание просил и прокурор.

В течение всего процесса суд пытался найти ответ на главный вопрос: чем продиктовано убийство младшего из пятерых детей ребенка? Ответ стал шоком для всех, кто присутствовал на процессе. Подсудимый объяснил свой поступок нуждой, сложным материальным положением семьи. В какой-то момент он решил, что если избавиться от младшего сына, то расходы в семье сократятся и растить остальных детей будет легче.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Злой стрелок
Миллионы в свой карман
Я тебя породил, я тебя и убью
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Два новых праздника появятся в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
Урал бьет тревогу
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле

Читайте также

Происшествия
Злой стрелок
Происшествия
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуско…
Происшествия
Землетрясение почувствовали жители Усть-Каменогорска
Происшествия
9-летний ребенок попал в реанимацию после укуса ядовитого п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]