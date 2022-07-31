Я тебя породил, я тебя и убью

Многодетный отец зарубил топором сына, чтобы сократить семейные расходы. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор по резонансному преступлению, потрясшего южан цинизмом и жестокостью.

В начале марта стало известно, что 48-летний отец пятерых детей, житель Сайрамского района зарубил топором своего шестилетнего сына. Убийство он спланировал заранее, взяв мальчика с собой собирать дрова в лесопосадке. Старшие дети в это время были в школе. Убедившись, что поблизости никого нет, мужчина ударил топором ребенка в висок. Но и этого ему показалось мало. Изверг нанес несколько ударов острием топора в шею ребенка, отрубив голову несчастному.

Скрыть преступление не удалось. Мужчину задержали в тот же день и отправили под стражу по обвинению в убийстве. За несколько месяцев следствия проведен ряд следственных экспериментов, экспертиз, допросов подозреваемого и опросов потерпевших.

Суд исследовал все материалы дела и пришел к выводу о виновности подсудимого. Собственно, он и сам не отрицал того, что убил ребенка. В ходе судебного слушания обвиняемый раскаялся в совершенном преступлении.

О помиловании просила и супруга, ссылаясь на то, что ей одной тяжело будет поднять оставшихся четверых детей. Отсутствие судимости у обвиняемого суд счел смягчающим вину обстоятельством. При этом отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Даурен Мадалиев признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы. Это максимальный срок по данной статье. Такое же наказание просил и прокурор.

В течение всего процесса суд пытался найти ответ на главный вопрос: чем продиктовано убийство младшего из пятерых детей ребенка? Ответ стал шоком для всех, кто присутствовал на процессе. Подсудимый объяснил свой поступок нуждой, сложным материальным положением семьи. В какой-то момент он решил, что если избавиться от младшего сына, то расходы в семье сократятся и растить остальных детей будет легче.