«Я выбираю спорт!»

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Гульайм Макаткызы

В Алматы на стадионе «Динамо» состоялся респуб­ликанский турнир по мини-футболу на траве среди кадетских классов движения «Жас Динамо» на Кубок председателя Общественного объединения ФСО «Динамо».

фото организаторов турнира

Среди участников – воспитанники военно-патриотических клубов и лицеев – «Жас ұлан» им. Героя Советского Союза ­Бауыржана Момышулы, «Жас полиция», «Жас шекарашы», «Жас сарбаз», «Жас бұркiт»... К ним присоединились классы «Жас сақшы», создание которых в последнее время активизировалось во многих регионах страны. Таких коллективов было 21, а это более двухсот ребят в возрасте 12–14 лет.

– Именно в этот период подростки начинают осознавать свою роль в обществе, выбирать свой жизненный путь, – считает первый заместитель руководителя спортивного общества ­Аскар Омаркулов. – Главное – они приобщаются к спорту. К тому же такие состязания – это профилактика детской прес­тупности. Неслучайно девизом соревнований стали крылатые слова: «Я выбираю спорт, а не наркотики!»

Гостями турнира стали олимпийские чемпионы Василий Жиров (бокс) и Дмитрий Баландин (плавание), экс-игрок футзального «Кайрата» и ныне работающий в нашей стране бразилец Густаво, другие знаменитые спортсмены. Ребята с удовольствием фотографировались с ними и брали автографы.

Во время соревнований Баландин признался:

– Все в детстве бредят футболом. И я гонял мяч. Но футболиста из меня не получилось. Возможно, кто-то из этих ребят станет в будущем знаменитостью. Просмотрел первые игры и убедился, что в каждой команде есть перспективные мальчишки.

Чемпион был прав. На поле шла нешуточная борьба. Среди юных спортсменов были те, кто своим мастерством обращения с мячом вызывал восторг на трибунах. И у всех команд был настрой на победу.

В итоге обладателем Кубка министра внутренних дел и председателя ОО ФСО «Динамо» стала команда «Жас Динамо». Второе место у команды Туркестанской области, а третье – у дружины из области Жетысу. Лучшим вратарем признан Ислам Аманбек (Карагандинская область), лучшим защитником – Богдан Кособуцкий (Астана), лучшим нападающим – Тагир Халилов (Павлодарская область), лучшим бомбардиром – Тимур Турганбеков (область Жетысу).

#турнир #Алматы #мини-футбол #Жас Динамо

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