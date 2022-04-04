Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Елдос Килымжанов сообщил, что специальными прокурорами продолжаются расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур: ранее сообщалось, что 5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов Комитета национальной безопасности в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием.

«Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено 9 уголовных дел по статье «Бездействие по службе». 1 и 2 апреля задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. В отношении других лиц сейчас проводятся сбор и анализ доказательств», – резюмировал представитель надзорного органа.