Конференция «Независимый Казахстан: годы, полные созидания. Главные достижения Кызылординской области» прошла в формате «круглого стола». Участие в нем приняли представители государственных органов и интеллигенции, депутаты Сената и маслихатов, руководители и активисты неправительственных организаций, молодежных и этнокультурных объединений.
Участники встречи делились воспоминаниями о знаковых событиях в становлении и развитии республики в годы независимости, отмечали успехи региона. Не остался за кадром и сложный период экономического кризиса 90-х годов минувшего столетия, вызванного коллапсом нежизнеспособной плановой экономики, унаследованной республикой от рухнувшего советского государства.
Сегодня эти отголоски прошлого – уже перевернутая страница истории, которые меркнут на фоне ярких достижений страны. Все свершения независимого Казахстана выступающие связывали с именем Первого Президента РК – Лидера нации Нурсултана Назарбаева, мудрая политика которого, по словам заместителя акима области Серика Ахмета, фундаментально преобразила республику, возродив казахскую государственность.
– Исполнились мечты многих поколений наших предков о независимом Казахстане, – подчеркнул он.
Спикеры конференции говорили о судьбоносных решениях по созданию рыночной экономики, собственной финансовой системы и национальной валюты, интеграции республики в мировую экономику, которая обеспечила стране лидерство в Центральной Азии в привлечении иностранных инвестиций и динамичное развитие.
Конечно же, особое внимание было уделено принятию Конституции РК, заложившей надежную основу демократических преобразований. А также созданию Ассамблеи народа Казахстана, которая стала важным институтом, укрепляющим межнациональную дружбу и общественное согласие.
Благодаря активной позиции и инициативам Елбасы в миротворчестве и глобальном развитии значительно повысился авторитет Казахстана в международном сообществе.
Особую гордость кызылординцы испытывают за успешно реализованную идею по строительству новой столицы, под стать которой преображаются казахстанские города. Не исключение и Кызылорда, в которой, как известно, на левом берегу реки Сырдарьи стремительно вырастает, по сути, новый современный город.
Подчеркивалась на встрече и отеческая забота Елбасы о Приаралье, в котором на заре независимости обострились экологические проблемы, вызванные катастрофическим высыханием Аральского моря. Первый Президент стал инициатором грандиозного проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря», вернувшего жителям прибрежных поселков Малый Арал возможность вновь заниматься рыбным промыслом и кормить свои семьи. Больших подвижек добились кызылординцы в решении проблем питьевого водоснабжения и газификации населенных пунктов, строительстве жилья, школ, детских садов и во многих других сферах.