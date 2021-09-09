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​Яркие достижения
Юрий Ли

Конференция «Независимый Казахстан: годы, полные созидания. Главные достижения Кызыл­ординской области» прошла в формате «круглого стола». Участие в нем приняли представители государственных органов и интеллигенции, депутаты Сената и маслихатов, руководители и активисты неправительственных организаций, молодежных и этнокультурных объединений.

Участники встречи делились воспоминаниями о знаковых событиях в становлении и развитии республики в годы независимос­ти, отмечали успехи региона. Не остался за кадром и сложный период экономического кризиса 90-х годов минувшего столетия, вызванного коллапсом нежизнеспособной плановой экономики, унаследованной респуб­ликой от рухнувшего советского государства.

Сегодня эти отголоски прошлого – уже перевернутая страница истории, которые меркнут на фоне ярких достижений страны. Все свершения независимого Казахстана выступающие связывали с именем Первого Президента РК – Лидера нации Нурсултана Назарбаева,­ мудрая политика которого, по словам заместителя акима области Серика Ахмета, фундаментально преобразила республику, возродив казахскую государственность.

– Исполнились мечты многих поколений наших предков о независимом Казахстане, – подчеркнул он.

Спикеры конференции говорили о судьбоносных решениях по созданию рыночной экономики, собственной финансовой системы и национальной валюты, интеграции республики в мировую экономику, которая обеспечила стране лидерство в Центральной Азии в привлечении иностранных инвес­тиций и динамичное развитие.

Конечно же, особое внимание было уделено принятию Конституции РК, заложившей надежную основу демократических преоб­разований. А также созданию Ассамблеи народа Казахстана, которая стала важным институтом, укрепляющим межнациональную дружбу и общественное согласие.

Благодаря активной позиции и инициативам Елбасы в миро­творчестве и глобальном развитии значительно повысился авторитет Казахстана в международном сообществе.

Особую гордость кызылординцы испытывают за успешно реализованную идею по строи­тельству новой столицы, под стать которой преображаются казахстанские города. Не исключение и Кызылорда, в которой, как известно, на левом берегу реки Сырдарьи стремительно вырастает, по сути, новый современный город.

Подчеркивалась на встрече и отеческая забота Елбасы о При­аралье, в котором на заре независимости обострились экологические проб­лемы, вызванные катастрофическим высыханием Аральского моря. Первый Президент стал инициатором грандиозного проек­та «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной час­ти Аральского моря», вернувшего жителям приб­режных поселков Малый Арал возможность вновь заниматься рыбным промыслом и кормить свои семьи. Больших подвижек добились кызылординцы в решении проблем питьевого водоснабжения и газификации населенных пунктов, строительстве жилья, школ, детских садов и во многих других сферах.

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