«Язык» шимпанзе бонобо оказался похож на человеческий

Наука
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Анализ около 700 звуков, издаваемых дикими бонобо, показал, что они умеют «собирать» новые смысловые сообщения из отдельных звуков подобно тому, как люди складывают слова в предложения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на naked-science.ru

Фото: © M. Surbeck, Kokolopori Bonobo Research Project

До сих пор считалось, что многие животные просто суммируют значения звуков: некоторые птицы и обезьяны, например, добавляют отдельный «сигнал опасности» к «сигналу локации». У диких бонобо, однако, все оказалось сложнее.

Чтобы классифицировать значения всех звуков, издаваемых этими животными, международная исследовательская группа под руководством Мелиссы Бертэ из Цюрихского университета наблюдала за дикими бонобо в заповеднике Коколопори в Демократической Республике Конго. По итогу ученые записали более 700 вокализаций и их комбинаций, а также собрали сведения о поведении животных и особенностях окружающей среды. В общей сложности исследователи учли свыше 300 параметров.

Затем, сопоставив каждый тип вокализации и каждую комбинацию с соответствующим «набором» ситуаций и реакций с помощью многомерного комплексного анализа, авторы новой научной работы разработали своеобразную «семантическую карту» — графическую форму категоризированной информации, где близкое расположение звуковых сигналов означало схожесть их смысла.

Исследователи также выявили семь основных типов вокализаций, которые объединялись в четыре композиционные структуры, то есть их общее значение зависело от значения их частей, как и в человеческом языке. Напомним, в лингвистике термин «композиционность» описывает способность складывать из отдельных элементов новые, более крупные значимые конструкции.

В частности, одна из структур оказалась тривиальной (простое сложение смыслов), а три другие — нетривиальными (когда смысл одного звука изменял смысл другого). То есть бонобо выражали оттенки смыслов, которых нет в наборе одиночных звуков именно за счет таких комбинированных «фраз».

Поскольку нетривиальную композиционность до сих пор считали уникальным достоянием Homo sapiens, авторы исследования, опубликованного в журнале Science, предположили, что способность «собирать» смыслы в более сложные структуры возникла у общего предка бонобо и человека много миллионов лет назад.

Метод, разработанный Бертэ и коллегами, теоретически можно применить для подобного «семантического» анализа в отношении жестов, мимики или других компонентов коммуникации у диких бонобо. Открытие также прокладывает путь к дальнейшим исследованиям, которые помогут узнать, обладают ли другие приматы или даже некоторые птицы и млекопитающие подобной способностью.

#наука #шимпанзе #бонобо

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