Ынтымақ күні: День солидарности и единства в многонациональном Казахстане

21 марта Казахстан отмечает Ынтымақ күні . Это праздник, который символизирует гармонию и единство народов. В этот день казахстанцы, независимо от национальности и вероисповедания, вспоминают важность взаимопонимания и совместной работы на благо процветающего будущего, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Праздник отражает многовековые традиции казахского народа, воспитавшего в себе способность принимать и поддерживать людей самых различных этносов и вероисповеданий.

Исторически Казахстан был и остается местом, где уживаются культуры, языки и обычаи множества народов. Земля, которая веками была пристанищем для беженцев и переселенцев, стала символом устойчивости и терпимости. На протяжении истории республики множество народов вносили свой вклад в развитие страны, и в этот день мы вспоминаем их важную роль в создании сегодняшнего Казахстана.

Ынтымақ күні напоминает, как важно поддерживать мир и стабильность в обществе, работать на благо своей родной земли. Это не просто день, когда люди разных национальностей встречаются, чтобы поздравить друг друга. Это день, когда солидарность становится краеугольным камнем национальной идентичности и процветания.

Этот праздник напоминает о том, что солидарность — это не просто дружеские отношения между соседями, но и основа для справедливого и гармоничного будущего. Важно помнить, что каждый гражданин, независимо от своей национальной или религиозной принадлежности, несет ответственность за благополучие и развитие общества.

21 марта — это день, когда каждый из нас может почувствовать свою сопричастность к чему-то большему, чем просто государственная принадлежность. Это день, когда мы осознаем силу единства и солидарности, ведь именно они делают Казахстан уникальным и сильным.

Во время сталинских репрессий Казахстан стал одним из главных мест, куда были депортированы различные народы. Массовые депортации происходили с конца 1930-х годов и продолжались до начала 1950-х. Казахская земля стала приютом для множества этносов, и в результате эти народы сыграли важную роль в формировании многонационального общества Казахстана. Вот некоторые из них.

Крымские татары — в 1944 году они были депортированы в Казахстан и другие регионы Средней Азии в связи с обвинениями в сотрудничестве с нацистами. Это привело к трагической утрате части их культурных и социальных связей на родной земле.

Чеченцы и ингуши — в 1944 году, в рамках репрессий, более 400 000 чеченцев и ингушей были насильственно переселены в Казахстан, а также в Киргизию. Это было связано с обвинениями в коллаборационизме во время Второй мировой войны.

Калмыки — в 1943 году калмыки были депортированы в Казахстан и другие регионы, как часть репрессивной политики советского руководства, также обвинявших их в поддержке нацистов.

Карачаевцы — также в 1943 году эта группа была депортирована в Казахстан, считаясь потенциальной угрозой из-за обвинений в измене Родине.

Немцы Поволжья — в 1941 году немцы, проживавшие в Поволжье, были депортированы в Казахстан и Сибирь, их земля была отнята, а жители оказались в условиях тяжелых лишений.

Балкары — в 1944 году балкарцы были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, подвергшись насильственному переселению по обвинению в сотрудничестве с немецкими войсками.

Корейцы — в 1937 году корейцы, проживавшие в Приморье и на Дальнем Востоке, были депортированы в Казахстан и Узбекистан в рамках сталинской политики «принудительного переселения» за подозрения в шпионской деятельности.

Итальянцы — в 1942 году в Казахстан были депортированы и итальянцы, проживавшие в СССР, после обвинений в связи с фашистской Германией.

Множество других этнических групп также оказались в Казахстане в разные исторические периоды, включая узбеков, осетин, марийцев и других, что сделало страну важным центром для множества культур и народов.

Депортации, имевшие место в годы сталинских репрессий, стали трагичной страницей в истории Казахстана, когда миллионы людей различных этносов были насильственно перемещены в нашу страну. Однако, несмотря на тяжелые испытания, Казахстан стал домом для многих народов, которые сумели сохранить свою культуру и традиции, но при этом уважать и интегрировать ценности других.

День солидарности, отмечаемый 21 марта, напоминает нам о важности мира, взаимопонимания и поддержания единства среди множества народов, которые, несмотря на разницу в языке, вере и культуре, стали частью одной страны.

Этот праздник напоминает о силе солидарности, без которой невозможно построение справедливого и процветающего общества, где каждый, независимо от национальности, имеет право на равенство и уважение.

20 марта в Казахстане отмечали День национального спорта — это время, когда страна вспоминает и возрождает свои древние спортивные традиции, веками формировшие силу, ловкость и дух народа.

18 марта отмечался особый день — День национальной одежды. Этот праздник напоминает о богатом наследии казахов и дает возможность погрузиться в атмосферу традиций, которые живут в каждом шве, узоре и арнаменте.

17 марта 2025 года, Казахстан отмечал День культуры и национальных традиций, который проходил в рамках декады Наурызнама. Этот праздник посвящен продвижению казахского искусства, ремесел, традиций и культурных ценностей.