Юбилей отметили победой

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Аскар Султан

В столице Казахстана была проведена юбилейная – 2 500-я – игра в истории международной Единой лиги ВТБ.

фото БК «Астана»

Баскетбольный турнир – Единая лига ВТБ – был соз­дан в 2008 году совместно банком ВТБ и Российской федерацией баскетбола. На тот момент турнир объединил клубы Восточной и Северной Европы, а в 2018 году был признан второй по силе лигой в рейтинге европейских чемпионатов. Является официальным соревнованием Международной федерации баскетбола и носит статус Открытого чемпионата России.

В сезоне 2011⁄2012 годов в Единой лиге ВТБ стартовал и казахстанский баскетбольный клуб «Астана», став первой командой из Центральной Азии, которая попала в эту лигу. Кстати, выступая на азиатских турнирах, команда из Астаны стала одной из немногих команд, которая участвовала в турнирах двух континентов – Азии и Европы – одновременно. В 2014 году «Астана» впервые приняла участие в европейских клубных соревнованиях – Кубке вызова ФИБА, завершив выступление на стадии топ-16, в шаге от 1⁄4 финала. Кроме того, «Астана» является одиннадцатикратным чемпионом Национальной лиги Казахстана, десятикратным обладателем Кубка Казахстана, бронзовым призером Западно-Азиатской Суперлиги-2023 и бронзовым призером Кубка азиатских чемпионов ФИБА-2017.

И вот очередной матч, проведенный в столице нашей страны, стал юбилейным для всей Единой лиги ВТБ – 2 500-м по счету в его истории. И здесь «Астана» принимала на своей площадке баскетбольный клуб «Самара», который к этой дате подошел с тремя победами кряду (наш клуб до этого, напротив, дважды проигрывал соперникам). Тем не менее эта встреча завершилась победой нашей дружины со счетом 83:66. Казахстанский клуб неожиданно выиграл все четыре отведенные четверти – 20:16, 17:16, 24:13, 22:21 и приподнес подарок не только себе, но и всем своим поклонникам. Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Астаны» Карвел Андерсон, на счету которого 28 очков, четыре подбора и три передачи.

Теперь «Астана» с 18 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице. В 12 матчах столичный клуб одержал шесть побед и потерпел шесть поражений. Следую­щий матч наша команда проведет уже сегодня на своей площадке против московской «Руны», и мы надеемся, что она добьется еще одной виктории.

#турнир #Спорт #баскетбол

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