Юлия Путинцева не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Гуанчжоу

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Непреодолимым препятствием для воторой ракетки Казахстана стала польская теннисистка Магда Линетт, передает Kazpravda.kz.

Фото: Olimpic.kz

В китайском Гуанчжоу продолжается турнир WTA 250.

В полуфинальной встрече казахстанка Юлия Путинцева в двух сетах уступила оппонентке из Польши Магде Линетт – 2:6; 3:6.

В другом матче Сиюй Ван (Китай) оказалась сильнее Грет Миннен (Бельгия)

6:3; 6:4.

Призовой фонд турнира составляет свыше 260 тыс. долларов.

#теннис #Юлия Путинцева

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