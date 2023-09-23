Юлия Путинцева не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Гуанчжоу
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Непреодолимым препятствием для воторой ракетки Казахстана стала польская теннисистка Магда Линетт, передает Kazpravda.kz.
В китайском Гуанчжоу продолжается турнир WTA 250.
В полуфинальной встрече казахстанка Юлия Путинцева в двух сетах уступила оппонентке из Польши Магде Линетт – 2:6; 3:6.
В другом матче Сиюй Ван (Китай) оказалась сильнее Грет Миннен (Бельгия)
6:3; 6:4.
Призовой фонд турнира составляет свыше 260 тыс. долларов.