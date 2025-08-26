Команда в составе Рамазана Хусаинова, Шахзода Ирназарова и Валата Мусаева набрала 1065 очков. Это - новый азиатский рекорд среди юниоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

Сегодня в Шымкенте на XVI чемпионате Азии по пулевой и стендовой стрельбе был зарегистрирован очередной рекорд.

В мужской дисциплине «смешанная скоростная стрельба по движущейся мишени с 10 метров», юношеская команда Казахстан-1 заняла первое место. Команда в составе Рамазана Хусаинова, Шахзода Ирназарова и Валата Мусаева набрала 1065 очков. Это - новый азиатский рекорд среди юниоров.

«Серебро» досталось команде Казахстан-2, «бронза» - сборной Узбекистана. Отметим, накануне Хусаинов, Ирназаров и Мусаев также завоевали «золото» в дисциплине «быстрая стрельба».

«Для меня, как и для всех нас в команде, это первый чемпионат Азии. В первый день соревнований мы сильно волновались. Тренеры постоянно давали советы и поддерживали. О том, что мы установили рекорд, мы узнали от них. До сих пор очень рады. Это пока наш самый крупный результат в этом виде спорта», - рассказал Рамазан Хусаинов после церемонии награждения.

В этой же дисциплине среди взрослых победу одержала команда Казахстан-1 в составе Асадбека Назиркулева, Андрея Худякова и Даниила Яковенко.

Напомним, на соревнованиях в Шымкенте к настоящему времени в категориях взрослых и юниоров уже обновлено более 10 мировых и азиатских рекордов. Турнир завершится 30 августа.