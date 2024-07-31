Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле Общество 31 июля 2024 г. 0:30 11 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Учащиеся школы-лицея № 1 из Риддера Иван Гребенюк и Артемий Нечаев стали победителями международной олимпиады по техническому изобретательству WICO, представив на суд жюри «умный» школьный рюкзак. фото предоставлено школой-лицеем Риддера Отличной новостью поделился учитель физики и робототехники Юрий Котвицкий. Жюри высоко оценило smart-рюкзак, способный контролировать вес, а также положение относительно позвоночника. Врачи давно бьют тревогу по поводу непомерно тяжелых школьных сумок, которые могут стать причиной сколиоза и сосудистых нарушений у детей. По словам учителя, юные программисты установили датчики на дне рюкзака и в лямках. Иван занимался сборкой аппаратуры и ее тестированием, Артемий писал программы, разрабатывал алгоритмы. Данные датчиков по эргономике и температуре воздуха можно видеть на смартфоне или мониторе компьютера. Если параметры превышают допустимые значения, гаджет подаст сигнал. Проект «Профилактический смарт-рюкзак для школьника» – первый этап детского научного исследования. Ребята планируют также использовать возможности искусственного интеллекта и накопить полезную для медицины статистику. XIII всемирная олимпиада изобретений WICO собрала в Сеуле команды из 36 стран, всего 2 500 участников. В номинации Сomputerscience, где школьники из Риддера стали лучшими, участвовали 150 команд. WICO является одной из самых престижных площадок для демонстрации инноваций. Многие участники прежних лет использовали ее как стартовую возможность для разработки новых технологий, обмена опытом и достижениями. #олимпиада #Риддер #Сеул #айтишники #WICO