Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Учащиеся школы-лицея № 1 из Риддера Иван Гребенюк и Артемий Нечаев стали победителями международной олимпиады по техническому изобретательству WICO, представив на суд жюри «умный» школьный рюкзак.

фото предоставлено школой-лицеем Риддера

Отличной новостью поделился учитель физики и робототехники Юрий Котвицкий. Жюри высоко оценило smart-рюкзак, способный контролировать вес, а также положение относительно позвоночника.

Врачи давно бьют тревогу по поводу непомерно тяжелых школьных сумок, которые могут стать причиной сколиоза и сосудистых нарушений у детей. По словам учителя, юные программисты установили датчики на дне рюкзака и в лямках. Иван занимался сборкой аппаратуры и ее тестированием, Артемий писал программы, разрабатывал алгоритмы.

Данные датчиков по эргономике и температуре воздуха можно видеть на смартфоне или мониторе компьютера. Если параметры превышают допустимые значения, гаджет подаст сигнал.

Проект «Профилактический смарт-рюкзак для школьника» – первый этап детского научного исследования. Ребята планируют также использовать возможности искусственного интеллекта и накопить полезную для медицины статистику.

XIII всемирная олимпиада изобретений WICO собрала в Сеуле команды из 36 стран, всего 2 500 участников. В номинации Сomputerscience, где школьники из Риддера стали лучшими, участ­вовали 150 команд. WICO является одной из самых престижных площадок для демонстрации инноваций. Многие участники прежних лет использовали ее как стартовую возможность для разработки новых технологий, обмена опытом и достижениями.

#олимпиада #Риддер #Сеул #айтишники #WICO

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