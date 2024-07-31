Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле

Отличной новостью поделился учитель физики и робототехники Юрий Котвицкий. Жюри высоко оценило smart-рюкзак, способный контролировать вес, а также положение относительно позвоночника.

Врачи давно бьют тревогу по поводу непомерно тяжелых школьных сумок, которые могут стать причиной сколиоза и сосудистых нарушений у детей. По словам учителя, юные программисты установили датчики на дне рюкзака и в лямках. Иван занимался сборкой аппаратуры и ее тестированием, Артемий писал программы, разрабатывал алгоритмы.

Данные датчиков по эргономике и температуре воздуха можно видеть на смартфоне или мониторе компьютера. Если параметры превышают допустимые значения, гаджет подаст сигнал.

Проект «Профилактический смарт-рюкзак для школьника» – первый этап детского научного исследования. Ребята планируют также использовать возможности искусственного интеллекта и накопить полезную для медицины статистику.

XIII всемирная олимпиада изобретений WICO собрала в Сеуле команды из 36 стран, всего 2 500 участников. В номинации Сomputerscience, где школьники из Риддера стали лучшими, участ­вовали 150 команд. WICO является одной из самых престижных площадок для демонстрации инноваций. Многие участники прежних лет использовали ее как стартовую возможность для разработки новых технологий, обмена опытом и достижениями.