Осовремененные юрты изготавливают в Костанае. Местные ремесленники придумали железный пояс, скрепляющий кереге и улуки, что существенно упростило сборку национальных казахских жилищ.

Наследие предков

В семье Айдара Бисембаева все мужчины были мастеровитые. Так что «золотые руки», можно сказать, достались ему по наследству, ремесло у него в крови. Сначала прадед, а потом и дед занимались пошивом казахских национальных сапог для верховой езды. Его отец занимался столярным делом, и маленький Айдар с любопытством наблюдал за тем, как он умело превращал обычный ствол в изящ­ные изделия. Больше всего его интриговал процесс изготовления саней: дерево сначала нужно было нагреть, выпарить, а потом изогнуть до нужного диаметра. Так готовились дуги. И это был, пожалуй, самый эффектный момент, который отложился в памяти мальчишки.

Айдар пошел по стопам отца, от него унаследовал любовь к деревянным вещицам, созданным собственными руками. Правда, нашел он свое призвание не сразу. После армии в родном Петропавловске, где он родился и вырос, был простым работягой в совхозе, затем открыл крестьянское хозяйство, три года выращивал сельхозкультуры, а в 96-м вдруг понял, что делает то, к чему душа не лежит. Тогда он раздал свои земли братьям и отправился покорять Костанай. Волей случая начал заниматься распилкой леса, а шесть лет спустя открыл собственную столярку. Сначала мастерил сам, со временем набрал штат единомышленников. И закипела работа. За 20 лет команда столяров научилась делать абсолютно все. Двор предприятия Айдара Бисембаева напоминает огромный выставочный зал: здесь тебе и детские качели-карусели, и беседки, и юрты. У каждого товара свой сезон. Летом самая продаваемая продукция – песочницы, осенью – будки, а весной – юрты. Зимой продажи не столь активны.

И снаружи, и внутри

Предприятие Айдара Бисембаева – одно из немногих в Казахстане, где занимаются производством юрт. Как и все гениальное, идея изготавливать национальные жилища пришла совершенно случайно.

– В 2006 году один из высокопоставленных чиновников области готовился к выходу на пенсию и заказал у нас шести­гранную беседку из евр­овагонки с мебелью и подиумом. Когда заказ был готов, я посмотрел на конструкцию и подумал: елки-палки, так это же юрта. Тогда и зародилась мысль открыть производство национальных жилищ казахов, – рассказывает Айдар Бисембаев. – Поначалу было тяжело. Все-таки юрта – очень сложная конструкция, и для того, чтобы ее изготовить, нужно сделать проект как для многоэтажного дома. И хотя национальное жилище кочевников, по сути, состоит всего из четырех разновидных деталей – это кереге, дверь, улуки и тундук, чтобы все сделать правильно, нужно владеть сразу несколькими науками. Это и гео­метрия, и физика, и в какой-то степени даже химия. Наши предки-кочевники занимались этим постоян­но: собирали и разбирали юрты, поэтому они спокойно в уме высчитывали все до миллиметра: какое расстояние должно быть между улуками, какой длины и ширины нужно сделать кереге и т. д. Мы все это осваивали самостоятельно и постепенно. Получилось не сразу. На это ушли годы изу­чения специальной литературы, куча материала. Пришлось стерпеть и насмешки друзей и знакомых, которые никак не могли взять в толк, зачем Айдар вкладывает столько денег в такое хлопотное дело? Но его труды не были напрасными. Методом проб и ошибок Айдар и его команда научились мастерству своих предков. Спустя три года, в 2009-м, компания начала серийный выпуск юрт и даже усовершенствовала национальное жилище, придумав железный пояс вместо веревочного между кереге и улуками, который и держит каркас.

– Дело в том, что многие не умеют правильно вязать веревки вручную, поэтому мы и придумали железный пояс. Кереге прикручивается к стенкам пояса, а улуки вставляются сверху в специальное отверстие, как в стаканчик. Это намного упрощает сборку юрты и более проч­но удерживает конструкцию. Конечно, усовершенствованная юрта обходится несколько дороже, но ненамного. И она гораздо удобнее традиционной, – говорит Айдар Бисембаев.

Еще одна придумка Бисембаева – складной казахский национальный круглый стол. Эта идея пришла ему в голову 15 лет назад, в тот момент, когда он решил сделать дома перестановку и у него никак не получалось перенести в другую комнату доставшийся в наследство от матери национальный стол. Слишком уж он был большой. И эта его разработка так понравилась казахстанцам, что они начали массово скупать такой усовершенствованный предмет интерьера. За всю историю производства стол был изготовлен тысячу раз и столько же раз продан во все уголки Казахстана. К нацио­нальному столу прилагается еще одна разработка команды Айдара – кресло для бабушек. Это очень удобное сиденье для пожилых: и спина упирается, и ноги можно вытянуть.

С внедрением нового производства – изготовления юрт – компании Айдара Бисембаева пришлось научиться мастерить из дерева предметы мебели, посуду. Какое жилище без внут­реннего убранства? Сейчас команда мас­теров делает и национальные кровати, и сундуки, и различные национальные украшения.

Особое внимание придается обшивке жилища. Здесь делают два варианта – классический из кошмы или же осовремененный – из простой ткани с утеплителем – синтепоном. Первый вариант существенно дороже, да и капризен в уходе. Кошма боится сырости и моли. Ее нужно просушивать, проветривать. Второй вариант более экономичный, да и мороки с ним куда меньше, чем с кошмой. Но все же натуральная кошма пользуется большей популярностью.

Узоры для тканевых изделий – дело рук швеи Ларисы Ягудиной. Вот уже восемь лет она сама придумывает, сама вырезает, сама нашивает аппликации. И нарадоваться не может, глядя на свои творения.

– Идеи сами приходят в голову. Если я работаю над большим изделием, то остаются обрезки, их и использую для узоров. Посмотришь на какой-нибудь лоскуток и думаешь: о, из него можно сделать вот такой узор. Фетр ведь дорогой материал, а так получается безотходное производство, – рассказывает швея Лариса Ягудина.

Кстати, на пошив «одежды» для юрты уходит куда больше времени, чем на изготовление деревянной конструкции. В целом за неделю команда Бисембаева может изготовить две юрты. Над их созданием трудится команда из 30 человек. Такая вот кропотливая работа.

Что же касается материалов, то их везут со всех уголков Казахстана и даже из России. К примеру, кошму – из Акмолинской, Жамбылской и Павлодарской областей. В Костанайской области не производят этот материал, а все потому, что нет собственного сырья. Так сложилось, что культура стрижки овец в регионе некогда была утрачена и не восстановлена до сих пор. Овец в регионе стригут исключительно весной, а для изготовления кошмы пригодна только та шерсть, которую состригли осенью. Вот и вынуждены производители юрт мотаться по стране в поисках сырья для своего производства.

Для деревянных изделий под юрту используют березу и сосну. Первую везут из Петропавловска, вторую – из ближнего зарубежья.

Бизнес – бизнесу

Юрты – пусть и не самый распространенный, но самый доходный товар. Национальное казахское жилище – удовольствие дорогое. Поэтому основной покупатель – бизнесмен, использующий национальный колорит в предпринимательских целях. Но есть в числе заказчиков и обыч­ные граждане, чтящие традиции народа, полюбившие юрту за ее практичность.

– Маленькие юрты заказывают археологи, которые в степи находятся и в жару, и в стужу. Несколько лет назад русский парень из университета, который занимается раскопками под Аркалыком, купил у нас юрту из натуральной кошмы. Крестьянские хозяйства ценят юрту за ее мобильность. Часто к нам приезжают ребята-чабаны из Талдыкоргана, которые держат много скота. Они уходят на жайляу вес­ной и спускаются с гор поздней осенью. И им с их кочевым образом жизни нужны такие жилища, которые можно перевозить. Вот они заказывают по 5–6 юрт, стабильно обновляясь, – рассказывает Айдар Бисембаев.

Команда Айдара смастерила около 700 юрт, которые прописались по всему свету. Дома без углов родом из Костаная есть в столице Германии – Берлине, в Париже и даже в Индонезии. Чуть было не уехала костанайская юрта и в Африку, но, подсчитав расходы на транспортировку, которые обходились в разы дороже стоимости самого жилища, семейная пара бывших казахстанцев, ныне живущих и работающих на жарком материке, отказалась от этой идеи. А ведь как она была хороша! Жить в камышитовом доме в Африке слишком уж жарко, и юрта с ее способностью поддерживать внутри помещения оптимальную температуру воздуха была бы в самую пору.

Немало ценителей юрт в соседней России. Постоянная клиентура костанайского предприятия – челябинцы, курганцы, жители Барнаула и Омска. Самая отдаленная от нашего региона точка, где поселилась юрта костанайских мастеров, – Дальний Восток. Жительница Благовещенска, занимающаяся овцеводством и коневодством, уже несколько лет пользуется домом без углов.

И все же основная масса юрт распродается к мероприятиям, посвященным Наурызу. Правда, за последние два года из-за тотальных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, этот бизнес, конечно, пострадал. А в хорошие времена компания Айдара Бисембаева продавала до ста юрт в год.

Себе под стать

В современном мире изготовление юрт считается несколько неординарным занятием. Наверное, не случайно эта идея пришла именно Айдару Бисембаеву. Он и сам-то личность неординарная. Чего только стоит его внешний вид: с головы до самых пят одет-обут во все национальное. И все опять же собственного производства. Точнее, почти все. Шапку и чапан шили местные мастерицы, а вот национальные сапоги пришлось заказывать столичным мастеровым. А вскоре из Алматы доставят спецзаказ – национальный мужской пояс из кожи и серебряных украшений, который и дополнит образ Айдара.

Антураж его рабочего кабинета соответствующий. Даже отапливается небольшое помещение так же, как и юрта – камином с эффектом сакской бани. Его как дополнительную опцию предлагают и клиентам.

На самой высокой полке шкафа с трепетом хранится куби для изготовления кумыса, перешедшая к Айдару по наследству от матери. Это напоминание о детстве.

Есть у него и собственная юрта. Это его самое первое изделие, выполненное из березы. Куда бы ни поехал Айдар – на отдых ли с друзьями или просто на рыбалку – всюду возит с собой свое жилище. Юрты – это не только про заработок, но и про душу.