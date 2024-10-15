Южная Корея открыла огонь в ответ на подрыв КНДР дорог на границе

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Власти КНДР взорвали участки двух межкорейских дорог

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, южнокорейские военные ответили стрельбой в ответ на подрыв со стороны КНДР участков двух межкорейских дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

По его данным, южнокорейские военные не пострадали. Они ответили стрельбой к югу от Военной демаркационной линии, которая является осью демилитаризованной зоны, разделяющей две страны, добавили в комитете. Сеул решительно осудил действия Пхеньяна, подчеркнув, что подрыв дорог нарушает межкорейское соглашение.

Северная и Южная Кореи связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран.

По данным Сеула, северокорейские военные 15 октября подорвали два участка дорог, ведущих в Южную Корею.

В конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал закрепить в Конституции статус Южной Кореи как главного врага. В октябре 2024 года в Генштабе КНДР заявили о планах перекрыть дороги с Южной Кореей, чтобы превратить «границу в крепость».

 

#Сеул #ЮжнаяКорея #КНДР #Пхеньян

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