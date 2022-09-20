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За дело берется «Кибершериф»
Ирина Гончарова

На дорогах Мангистау начали функционировать новые технологические комплексы.

– Новые устройства «Кибершериф» обладают высокими возможностями: могут отслеживать три ряда полос и регистрировать автомобили на расстоянии до 150 мет­ров. В настоящее время данное устройство работает в нашем регио­не, оно дополнительно информирует инспектора, распознавая государственные регис­трационные знаки водителей, нарушающих правила дорожного движения, автоматически проверяет объекты по базам поиска, регистрирует их и записывает на видео, – рассказала пресс-сек­ретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Исключение человеческого фактора является важным показателем эффективности этого устройства. Полная автоматизация позволяет быстро сохранить, обработать и отправить все данные на сервер, работать с несколькими базами поиска. «Кибершериф» может мгновенно определить, находится ли транс­портное средство в розыске, а боковые камеры распознают ­пешеходов, автоматически срав­нивая их с базой лиц, скрывающихся от суда и органов следствия.

В Тelegram-чате акима облас­ти житель попросил поставить пешеходные светофоры на дорогах ряда микрорайонов Актау. Он ­объяснил, что их отсутствие опасно для пешеходов. Как выяс­нилось, пользуясь отсутствием светофоров, водители зачастую не пропускают пешеходов по «зебре».

– Департаментом полиции направлены предложения в акимат области по внедрению устройств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Сергек» в 108 точках Актау, в том числе между 16-м и 17-м, 19-м и 18-м микрорайонами. Соглас­но плану работы будут начаты в четвертом квартале текущего года. Кроме того, были направлены предложения по установке светофоров напротив поликлиники «Ясин» между 17-м и 16-м микрорайонами, а также на пешеходном переходе между 16-м и 19-м микрорайонами, – сообщила Айгерим Ибатуллаева.

В последнее время в Актау учас­тились случаи смертельных ДТП с участием пешеходов. Чиновники уверены, с халатностью водителей справятся современные технологии и большие штрафы.

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