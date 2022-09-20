Свежий выпуск За дело берется «Кибершериф» 20 сентября 2022 г. 1:10 Ирина Гончарова На дорогах Мангистау начали функционировать новые технологические комплексы. – Новые устройства «Кибершериф» обладают высокими возможностями: могут отслеживать три ряда полос и регистрировать автомобили на расстоянии до 150 метров. В настоящее время данное устройство работает в нашем регионе, оно дополнительно информирует инспектора, распознавая государственные регистрационные знаки водителей, нарушающих правила дорожного движения, автоматически проверяет объекты по базам поиска, регистрирует их и записывает на видео, – рассказала пресс-секретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева. Исключение человеческого фактора является важным показателем эффективности этого устройства. Полная автоматизация позволяет быстро сохранить, обработать и отправить все данные на сервер, работать с несколькими базами поиска. «Кибершериф» может мгновенно определить, находится ли транспортное средство в розыске, а боковые камеры распознают пешеходов, автоматически сравнивая их с базой лиц, скрывающихся от суда и органов следствия. В Тelegram-чате акима области житель попросил поставить пешеходные светофоры на дорогах ряда микрорайонов Актау. Он объяснил, что их отсутствие опасно для пешеходов. Как выяснилось, пользуясь отсутствием светофоров, водители зачастую не пропускают пешеходов по «зебре». – Департаментом полиции направлены предложения в акимат области по внедрению устройств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Сергек» в 108 точках Актау, в том числе между 16-м и 17-м, 19-м и 18-м микрорайонами. Согласно плану работы будут начаты в четвертом квартале текущего года. Кроме того, были направлены предложения по установке светофоров напротив поликлиники «Ясин» между 17-м и 16-м микрорайонами, а также на пешеходном переходе между 16-м и 19-м микрорайонами, – сообщила Айгерим Ибатуллаева. В последнее время в Актау участились случаи смертельных ДТП с участием пешеходов. Чиновники уверены, с халатностью водителей справятся современные технологии и большие штрафы.