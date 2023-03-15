На 13,6% подорожали за год лекарства в Казахстане

Это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Фото: Kazpravda.kz

В годовой динамике фармацевтическая продукция в Казахстане подорожала на 13,6%, что является самым высоким показателем годового роста с января 2017 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За прошедший месяц фармрынок также демонстрировал рост цен на 1,2%. Согласно отчету, в феврале прошлого года удорожание в секторе было аналогичным.

По данным аналитиков, наиболее заметный месячный рост цен на фармрынке в прошлом году пришелся на март и апрель (на 1,7%).

В региональном разрезе значительный годовой рост был отмечен в Мангистауской (на 18,3%), Северо-Казахстанской (на 15,4%) и Кызылординской (на 15,3%) областях.

В отчете также отмечается, что производство фармпрепаратов за первый месяц текущего года достигло 17 млрд тг, а это на 60% выше показателя прошлого месяца.

В целом за 2022 год объем производства лекарств составил 142 млрд тенге - на 4,5% меньше в стоимостном выражении по сравнению с январем–декабрем 2021 года.