За год закрыты уголовные дела в отношении 280 подозреваемых

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Отмечено, что принимаемые прокурорами меры по пресечению нарушений прав человека в уголовном процессе дают определенные результаты.



В судах идет снижение числа незаконно привлеченных к ответственности граждан на 41%. За последние 3 года по протестам генерального прокурора Верховным Судом оправданы 67 граждан.



В 2023 году прекращены уголовные дела в отношении 280 подозреваемых лиц, которым органами расследования было инкриминировано совершение тех или иных уголовных правонарушений. Почти половину из них (122 лица) от незаконного уголовного преследования освободили прокуроры.



Кроме того, за прошлый год прокуроры освободили 449 граждан, которых незаконно удерживали в служебных помещениях.



Как отметил Асылов, в генпрокуратуре ведётся детальный разбор каждого оправдательного приговора с принятием жёстких кадровых решений.



Он предложил данный опыт перенять всем органам расследования, руководители которых при организации работы должны строго придерживаться требований президента, изложенных в концепции «Справедливый Казахстан».



По итогам коллегии Берик Асылов поручил принять комплекс практических мер в целях пресечения незаконных действий органов, ведущих уголовный процесс, и предложил продолжить внедрение видеонаблюдения при доставлении граждан и их нахождении в помещениях правоохранительных органов, шире использовать применение к подозреваемым электронных браслетов.

