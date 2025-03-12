За непредоставление ОСИ отчетности населению введут адмответственность

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законопроекты разработаны по инициативе депутатов парламента в целях совершенствования действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

«Правительство не достигло цели реформирования системы управления жилищным фондом, которую оно проводит с 2019 года. Этому есть объективные и субъективные причины. Необходимость дать честную оценку реформе подчеркнул президент на расширенном заседании правительства в апреле 2023 года. В этой связи депутатскому корпусу поручено пересмотреть правовую основу управления кондоминиумами с учетом допущенных ошибок и реального положения дел. Во исполнение данного поручения был подготовлен данный законопроект», - пояснила Смышляева.

Проект закона решает две основные проблемы - введение требований к прозрачности деятельности кооперативов собственников квартир, которые не удалось ликвидировать как институт за 6 лет проведения реформы и создание максимально свободной правовой среды для выбора жильцами форм и условий управления кондоминиумом.

Для этого законопроектом предусмотрено две формы управления кондоминиумом - объединение собственников имущества и непосредственное совместное управление. Простые товарищества исключается как отдельная форма, но фактически продолжат работу на практике в виде второй формы управления. Кроме того, предлагается три вида субъектов управления - управляющая компания, профессиональный управляющий и кооператив собственников квартир. Также вводится увеличение срока полномочий председателя объединения собственников имущества с момента избрания с одного до трех лет, право объединения собственников имущества самостоятельно вести деятельность по управлению домом, обязательство застройщика зарегистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры, расширение полномочий жилищной инспекции, которая будет контролировать.

Законопроектом будет также усилена административная ответственность за непредоставление отчетности населению и за отказ предоставить документы на дом.