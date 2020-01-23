За неуместную шутку жамбылский чиновник лишился должности
Профилактику коррупционных правонарушений провели в Жамбылском областном акимате, сообщает Inform.kz.
Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, на заседании областного совета по этике было рассмотрено дело заместителя акима Меркенского района Миржана Сулейменова.
"В телефонном разговоре с одним из местных бизнесменов чиновник сказал, что якобы выкупит должность акима района, - пояснили в пресс-службе главы региона. - Сам Миржан Сулейменов утверждал, что это была просто шутка, которую он проронил в беседе с товарищами".
Совет по этике рекомендовал понизить заместителя акима Меркенского района в должности.
"По поручению акима области Аскара Мырзахметова в целях профилактики коррупционных правонарушений Миржан Сулейменов освобожден от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.