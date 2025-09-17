За полмесяца в разборках погибли трое жамбылских школьников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала учебного года в регионе произошел ряд громких трагических случаев с участием учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. Только за две недели сентября в драках погибли трое подростков, передает корреспондент Kazpravda.kz

Первый факт зафиксирован прямо в День знаний. Вечером в одном из микрорайонов города Тараза в результате обычной ссоры между несовершеннолетними один из них получил ножевое ранение и скончался. 14-летнего подростка, истекавшего кровью, нашли в одном из дворов жилых домов. Как выяснилось, в момент, когда его обнаружили, мальчик был еще жив. Но, к сожалению, спасти его не удалось. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть. По информации отдела образования, инцидент произошел вне учебного процесса, разногласия возникли по бытовым причинам, и ранее подростки не были знакомы. Что не поделили ребята, и почему разговор дошел до драки, выясняют стражи правопорядка. По горячим следам подозреваемый был задержан, им оказался 15-летний учащийся колледжа. В настоящее время идет следствие.

Между тем в селе Коккайнар Шуского района от рук местного школьника был убит другой подросток. Как стало известно, учащиеся 10 и 11 классов повздорили из-за результатов игры. Конфликт возник после обычного футбольного матча, что нередко бывает среди детей. Те, что младше обыграли своих оппонентов, но с поражением согласились не все. Недовольный итогом один из старшеклассников стал избивать представителя команды соперников. От полученных травм потерпевший, к сожалению, так и не смог оправиться. Приехавшие на место врачи зарегистрировали факт смерти. По информации департамента полиции области, в настоящее время по делу проходят сразу пятеро одиннадцатиклассников.

- Сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых, причастных к смерти школьника. Кроме того, двое несовершеннолетних задержаны по факту хулиганства, - сообщил заместитель начальника департамента полиции области Байжан Байгелди.

А буквально на днях внимание общественности областного центра было вновь приковано к очередной трагедии. В средней школе №47 произошел третий случай. В драке между учащимися погиб еще один молодой житель Тараза. Как стало известно, конфликт произошел в школьном туалете. После удара в грудь девятиклассник уже не поднялся. По данным департамента полиции области, начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование дел.

 

#подростки #Жамбылская область

