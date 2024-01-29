Три года колонии получил житель Кокшетау за разжигание национальной розни

Житель Кокшетау «И.» на личном аккаунте в социальной сети Facebook опубликовал посты и видеоролик, направленные на разжигание религиозной розни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акмолинский областной суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд признал его действия соответствующими составу уголовного правонарушения по части 1 уголовной статьи ч.1 "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"Вина подсудимого подтверждена публикациями в социальной сети, показаниями свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами дела. При назначении наказания, суд учёл наличие малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено", – заключили в суде.

Приговором суда гражданину «И.» назначено 3 года лишения свободы. Судебный акт не вступил в законную силу.