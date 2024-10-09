Костанайский супермаркет наказали за продажу товара выше ценника
74
По результатам мониторинга масс-медиа департамент торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по Костанайской области обнаружил сообщение о применении разных цен, Kazpravda.kz
Так, один из крупных супермаркетов области 1 октября реализовал сыр «Чечил» по цене 6 888 тенге за килограмм, тогда как на ценнике указана цена 4 440 тенге за килограмм.
«Департаментом возбуждено дело об административном правонарушении, тем самым супермаркет привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 193 КоАП РК с наложением штрафа на сумму 55 380 тенге за реализацию товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цен выставленного на внутренних и/или внешних витринах торгового объекта», – заключили в ведомстве.