Костанайский супермаркет наказали за продажу товара выше ценника

По результатам мониторинга масс-медиа департамент торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по Костанайской области обнаружил сообщение о применении разных цен, Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, один из крупных супермаркетов области 1 октября реализовал сыр «Чечил» по цене 6 888 тенге за килограмм, тогда как на ценнике указана цена 4 440 тенге за килограмм.