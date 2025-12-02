За счет бюджета четвертого уровня

Мнения
8
Владислав Кирей, аким Карагандинского сельского округа Абайского района Карагандинской области

В 2020-м Президент в Послании народу Казахстана инициировал политическую реформу, включаю­щую в себя, в том числе, организацию прямых выборов сельских акимов. В июне следующего года состоялись первые такие выборы. Я в них участвовал и стал акимом Карагандинского сельского округа Абайского района Карагандинской области. Люди оказали мне доверие, и в этом году я был переизбран на второй срок.

коллаж из архива «КП»

На протяжении пяти лет, работая в данной должности, я встречался с акимами из разных областей, участвовал в обучающих семинарах, а 28 ноября была организована первая в истории независимости нашей страны диалог-платформа сельских акимов с участием Главы государства.

В своем выступлении он четко обозначил приоритеты, дал поручения министерствам, поставил конкретные задачи и перед нами, сельскими акимами.

Спасибо большое организаторам, тем, кто именно в форме диалог-платформы провел этот форум. На пленарных сессиях с участием министров профильных ведомств, представителей профильных комитетов мы напрямую получили ответы на наши вопросы. Нас услышали, о наших проблемах говорят на высоком уровне.

Сейчас ожидаем изменения в законодательстве, подзаконных нормативных актах для улучшения нашей работы на селе. Потому что именно к нам, акимам сельских округов, приходят со своими вопросами жители сел и поселков, и порой мы не можем решить их быстро, так как обязаны отправлять запросы в вышестоящие инстанции, ждать официальные ответы. Из-за таких проволочек у жителей складываются негативные впечатления о государственной службе и акимах.

На форуме мы поднимали проблему доступа к государственным базам данных. Да, у нас нет такой возможности – мы не можем делать какие-то отчеты, планы, не можем влиять на бюджетное планирование и улучшение финансирования. У акима нет доступа к налоговой базе.

И Глава государства в своем докладе обозначил данную проблему. Что же касается сбора налогов, то мы всем нашим корпусом акимов поддержали идею о том, что налог с юридических лиц необходимо пересмотреть. Часть налогов нужно оставлять в местном бюджете, точнее, на четвертом его уровне. Как говорится, где работаешь, там и плати налоги. Эта идея воодушевила нас работать дальше.

Проблемы на селе всегда были, есть и будут. Постепенно они решаются. Решать их за свой счет, за счет бюджета четвертого уровня, будет быстрее, удобнее и эффективнее. Почему? Потому что мы работаем непосредственно с местным сообществом и только по согла­сованию с ним распределяем наши денежные средства.

Я считаю, самодостаточность четвертого уровня бюджета должна расти. И статистика показывает, что она растет. В нашем округе самодостаточность вырос­ла с 4–5% до 25%. Мы еще зависим от трансфертов из вышестоящего бюджета, но изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах позволят нам быть еще более самодостаточными, чтобы эффективнее и быстрее решать оперативные задачи, касающиеся жизнедеятельности сельского округа.

К слову, Президент предложил не только усилить и расширить полномочия сельских акимов, но и ужесточить их ответственность. Мы готовы к этой ответственности. Нас выбрал народ, мы обязаны перед ним отчитываться и ему помогать. Это и есть то самое предназначение акима и та самая ответственность, о которой говорил Глава государства.

#акимы #сельские акимы #Форум сельских акимов #Владислав Кирей

