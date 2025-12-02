За счет бюджета четвертого уровня
8
Владислав Кирей, аким Карагандинского сельского округа Абайского района Карагандинской области
В 2020-м Президент в Послании народу Казахстана инициировал политическую реформу, включающую в себя, в том числе, организацию прямых выборов сельских акимов. В июне следующего года состоялись первые такие выборы. Я в них участвовал и стал акимом Карагандинского сельского округа Абайского района Карагандинской области. Люди оказали мне доверие, и в этом году я был переизбран на второй срок.