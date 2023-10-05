За волю к победе

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Ирина Гончарова

В Жанаозене прошел Республиканский чемпионат по параволейболу.

Республиканский турнир по параволейболу состоялся в спорт­комплексе им. Рахмета Утесинова. По информации пресс-службы акимата Мангистауской области, спортивное мероприятие организовано в честь трех важных юбилеев: 55-летия города Жанаозена, 30-летия Мангистауского областного маслихата и 30-летия создания спортивного клуба «Алға» для людей с ограниченными возможностями. В турнире принимали участие 32 игрока, объединенных в четыре команды: «Озенмунайгаз» из Жанаозена, команда акима­та Мангистауской области из Актау, команда генерального спонсора KazPetroDrilling и ­команда «Жұлдыздар».

Важно отметить, что в коман­дах участвовали как спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и те, кто играл в сидячем положении. Это подчеркивает инклюзивный характер соревнований, где разные группы людей могли соревноваться вместе и демонстрировать свои спортивные навыки. В соревнованиях участвовали параспортсмены из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей.

В финале турнира встретились команда акимата Мангистауской области и команда «Озенмунайгаз». По результатам трех игр победу одержала команда из Жанаозена со счетом 2:1. Третье место в соревнованиях разделили команды «Жұлдыздар» и KazPetroDrilling.

В Мангистауской области насчитывается 845 спортсменов с ограниченными возможнос­тями, которые занимаются девятью видами спорта. Это важное сообщество спортсменов, которые не только пре­одолевают физические вызовы, но и достигают выдающихся результатов. В регионе функ­ционирует один спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями, где занимается 591 человек.

В Жанаозене функционирует клуб «Алға» для людей с ограниченными возможностями, который был основан в 1993 году. В настоящее время под председательством Куралбека Сейдова в клубе действуют семь кружков, где 60 человек активно занимаются спортом.

Стоит отметить, что трое атлетов из Мангистау будут представлять Казахстан на Азиатских Паралимпийских играх в Китае. Мейрбек Утепов – в настольном теннисе, Ерболат Алтаев – в параволейболе и Гани Есентемиров – в парапауэрлифтинге.

Кроме того, впервые в истории независимого Казахстана наши волейболисты получили лицензию на участие в XVII летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. В казахстанскую сборную вошли трое уроженцев Мангистау: спортсмены Ерболат Алтаев, Бауыржан Уразгалиев и их тренер Куралбек Сейдов.

Глава региона Нурлан Ногаев поздравил спортсменов и пожелал им удачи на предстоящей Олимпиаде. Он также выразил благодарность клубу «Алға» за его огромный вклад в развитие параспорта в регионе.

– Паралимпийские спортсмены не только проявили свое мастерство в спорте, но также послужили образцом для нас всех. Занятия спортом требуют огромной воли, терпения и настойчивости. Мы уверены, что преданность паралимпийцев спорту сделает имя нашей страны известным в мире. Это в первую очередь заслуга самих спортсменов, их тренеров и клубов для людей с ограниченными возможностями. В Мангистау мы активно работаем над популяризацией здорового образа жизни и созданием здоровой нации, строя новые спортивные сооружения и ремонтируя спорт­комплексы, – подчеркнул Нурлан Ногаев.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, пос­вященным 30-летию клуба «Алға». Тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие параспорта в регионе, представили к заслуженным наградам.

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