Забили до смерти за дорогостоящий груз дальнобойщика в Алматинской области

В Алматинской области раскрыли убийство 47-летнего водителя-дальнобойщика, на которого во время рейса было совершено разбойное нападение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте полиции региона, 28 марта к полицейским Жамбылского района поступило сообщение о розыске водителя фуры. Как выяснилось, 47-летний мужчина перевозил дорогостоящий груз и перестал отвечать на звонки после остановки машины близ села Айдарлы.

«При проверке установленный в автофуре GPS указывал на то, что грузовик развернулся и направлялся совсем в другую сторону. 51-летний мужчина, управлявший на тот момент большегрузом, утверждал, что является якобы напарником пропавшего. Подозреваемого полицейские задержали на территории Талгарского района», – сообщили в полиции.

На 180 км автодороги Алматы – Нур-Султан сотрудники полиции обнаружили закопанный труп первого водителя.

«Выяснилось, что потерпевшего насмерть забили железной монтировкой, а затем оттащили его тело и закопали в 100 метрах от трассы. Автомашину, груженную табачными изделиями, подозреваемый пытался перегнать в отдаленный район, не зная об установке в ее салоне GPS. При проверке личности подозреваемого по специальной базе было установлено, что он ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас груз в целости и сохранности возвращен законному владельцу. По факту возбуждено уголовное дело», – рассказал заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Расследование проводится по уголовным статьям «Убийство» и «Разбой». Подозреваемый в убийстве помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Фото: inform.kz