Забивной румынский форвард пополнит состав ФК "Астана"

Лучший бомбардир чемпионата Румынии Аздрен Лукаку теперь будет выступать за ФК "Астана", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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Нападающий перешел в "Астану" из румынского клуба "Газ Метан". В казахстанском клубе Лукаку будет получать €40 тыс. в месяц.
28-летний Аздрен Лулаку, уроженец Истока, что в Косово, вырос в Италии, где и начинал свой путь в профессиональный футбол в любительских командах. С 2012 года выступал за румынский "Газ Метан". В чемпионате Румынии-2016/2017 провел за эту команду 20 матчей, забил в них 16 мячей. Является лидером в споре бомбардиров продолжающегося соревнования в румынской Лиге I. Провел 2 матча в составе национальной сборной Албании – оба в 2016 году: со сборными Лихтенштейна и Израиля.