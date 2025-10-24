Забота без выходных: истории людей с большим сердцем

Общество
65
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Ардак Бимаханова 30 лет посвятила заботе о тех, кто в ней нуж­дается. Она – социальный работник высшей категории, и свое призвание нашла еще в юности.

фото автора

– Я пришла в эту сферу совсем молодой, и работаю вот уже тридцать лет. Спросите, почему? Наверное, потому, что полюбила людей, особенно пожилых. Я просто хочу быть рядом, когда нужна моя помощь, – рассказывает Ардак Магауовна.

Социальная работа для нее – это не просто профессия, а возможность наполнить чью-то жизнь заботой. Она убеждена в простой, но важной истине – каждый человек заслуживает поддержки.

Соцработник должна дважды в неделю навещать восемь своих подопечных, но помощь не ограничивается только визитами. Она помогает им наводить порядок в доме, создает уют, покупает продукты, доставляет необходимые лекарства. Но, как признается сама Ардак Магауовна, самое важное – это беседы. Это искреннее человеческое участие, благодаря которому старики не чувствуют себя забытыми.

– Мы обсуждаем новости, говорим о здоровье, о погоде, делаем все, чтобы наши бабушки и дедушки не скучали, – продолжает она.

Ардак Бимаханова работает с разными категориями граждан – пожилыми людьми, лицами с инвалидностью первой и второй групп. Ей нравится видеть реальные плоды своих усилий: когда человек, получивший помощь, становится чуть более самостоятельным, а главное – счастливым.

В этот раз Ардак Магауовна вместе с корреспондентом газеты пришла навестить Нуркишу Шуакпаеву. Ей уже 80 лет, и с 2018 года ее жизнь неразрывно связана с соцработником.

– Я ей безмерно благодарна! Она для меня как родная дочка, – делится Нуркиша-апа.

Помощь Ардак Бимахановой, действительно, очень важна, ведь Нуркиша-­апа имеет серьезные проблемы со здоровьем. У нее закупорка клапанов сердца, и врачи строго-настрого запретили ей ходить одной.

Дело в том, что до появления соцработника Нуркиша-апа дважды падала на улице, получая травмы. Теперь Ардак Бимаханова стала ее спасением.

Когда нужно идти на прием к кардиологу, Нуркиша-апа держится за руку своей помощницы.

– Идем, я устаю, говорю: «Давай остановимся немножко». Беру ее под руку, постоим, отдохнем и снова идем. Вот такие у меня дела, – говорит пенсионерка.

Нуркиша-апа полностью доверяет своему соцработнику, что в наше время, когда вокруг столько мошенников, особенно ценно.

– Мне уже предлагали поменять соцработника, а я сказала: нет, мою Ардак не трогайте! Она всегда вовремя, всегда рядом. К ней я привыкла, ей доверяю, – поясняет нам подопечная нашей героини.

А ведь когда-то Нуркиша-апа была сильным человеком, 34 года она проработала на большом предприятии главным бухгалтером, испытывала колоссальную нагрузку и несла ответственность за порученное дело. Но ни разу не нарушила финансовой дисциплины, ни одного государственного тиына не потеряла. И даже сейчас она не сидит без дела: ее отдушина – вышивание бисером. Прекрасные картины мечетей и цветов украшают ее дом, свидетельствуя о силе духа не сломленной возрастом и недугами женщины. Она не отстает от жизни, как и в молодости много читает, выписывает газеты, журналы.

Ардак Бимаханова признается: такая работа требует неимоверного терпения и очень трудна.

– У каждого подопечного свой, особенный характер. С ними нужно найти общий язык. Пожилые люди как дети. Бывает, придешь – а они без настроения, хмурые. Мы молчим, не давим на них. Понимаем: это возраст, – делится с нами своими секретами собеседница.

Чтобы подопечные не унывали, она организовывает для них социальные и реабилитационные мероприятия. Каждый квартал пожилые люди проходят десять дней бесплатной реабилитации в доме престарелых «Шарапат». А на праздники для них ищут спонсоров, устраивают концерты, дарят подарки. Старики радуются этому, словно дети. Это ли не лучшая награда для соцработника?

– Я поздравляю всех социальных работников Казахстана с профессиональным праздником! Наша работа не бывает легкой, она требует большого сердца и колоссального терпения. Я желаю моим дорогим коллегам, чтобы подопечные всегда встречали их с улыбкой и никогда не теряли веру в добро. Пусть их труд окупится сторицей! – говорит Ардак Бимаханова.

В Казахстане профессия социального работника обрела свой заслуженный праздник, и это дань уважения людям, чья работа требует не только профессионализма, но и огромного, чуткого сердца. Социальные работники, ставшие старикам родными детьми, держат их за руку в трудный час. Их труд неоценим, ведь они ежедневно доказывают: милосердие, сострадание – основа человеческих отношений.

#социальный работник #соцработник #День работников системы социальной защиты #Ардак Бимаханова

Популярное

Все
Есть теперь свой Дом культуры!
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Прониклись духом Эллады
Школа мужества
Путь к знаниям открыт
«Века прошедшего стиль...»
Золотая медаль – мастерам Астаны
«О родная земля, я тобою был создан...»
Казахский язык – часть моей души
Экибастуз создает новые кластеры
От Золотого человека до наших дней
Деятельная любовь
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
«Коркыт и мелодии Великой степи»
В клубе «Сөйле» занимаются и после 60
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Люди, технологии, идеи...
Пожелания долгожительницы
Новые вызовы диктуют перемены на профессиональном рынке
Начинать надо с родителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]