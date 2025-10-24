– Я пришла в эту сферу совсем молодой, и работаю вот уже тридцать лет. Спросите, почему? Наверное, потому, что полюбила людей, особенно пожилых. Я просто хочу быть рядом, когда нужна моя помощь, – рассказывает Ардак Магауовна.

Социальная работа для нее – это не просто профессия, а возможность наполнить чью-то жизнь заботой. Она убеждена в простой, но важной истине – каждый человек заслуживает поддержки.

Соцработник должна дважды в неделю навещать восемь своих подопечных, но помощь не ограничивается только визитами. Она помогает им наводить порядок в доме, создает уют, покупает продукты, доставляет необходимые лекарства. Но, как признается сама Ардак Магауовна, самое важное – это беседы. Это искреннее человеческое участие, благодаря которому старики не чувствуют себя забытыми.

– Мы обсуждаем новости, говорим о здоровье, о погоде, делаем все, чтобы наши бабушки и дедушки не скучали, – продолжает она.

Ардак Бимаханова работает с разными категориями граждан – пожилыми людьми, лицами с инвалидностью первой и второй групп. Ей нравится видеть реальные плоды своих усилий: когда человек, получивший помощь, становится чуть более самостоятельным, а главное – счастливым.

В этот раз Ардак Магауовна вместе с корреспондентом газеты пришла навестить Нуркишу Шуакпаеву. Ей уже 80 лет, и с 2018 года ее жизнь неразрывно связана с соцработником.

– Я ей безмерно благодарна! Она для меня как родная дочка, – делится Нуркиша-апа.

Помощь Ардак Бимахановой, действительно, очень важна, ведь Нуркиша-­апа имеет серьезные проблемы со здоровьем. У нее закупорка клапанов сердца, и врачи строго-настрого запретили ей ходить одной.

Дело в том, что до появления соцработника Нуркиша-апа дважды падала на улице, получая травмы. Теперь Ардак Бимаханова стала ее спасением.

Когда нужно идти на прием к кардиологу, Нуркиша-апа держится за руку своей помощницы.

– Идем, я устаю, говорю: «Давай остановимся немножко». Беру ее под руку, постоим, отдохнем и снова идем. Вот такие у меня дела, – говорит пенсионерка.

Нуркиша-апа полностью доверяет своему соцработнику, что в наше время, когда вокруг столько мошенников, особенно ценно.

– Мне уже предлагали поменять соцработника, а я сказала: нет, мою Ардак не трогайте! Она всегда вовремя, всегда рядом. К ней я привыкла, ей доверяю, – поясняет нам подопечная нашей героини.

А ведь когда-то Нуркиша-апа была сильным человеком, 34 года она проработала на большом предприятии главным бухгалтером, испытывала колоссальную нагрузку и несла ответственность за порученное дело. Но ни разу не нарушила финансовой дисциплины, ни одного государственного тиына не потеряла. И даже сейчас она не сидит без дела: ее отдушина – вышивание бисером. Прекрасные картины мечетей и цветов украшают ее дом, свидетельствуя о силе духа не сломленной возрастом и недугами женщины. Она не отстает от жизни, как и в молодости много читает, выписывает газеты, журналы.

Ардак Бимаханова признается: такая работа требует неимоверного терпения и очень трудна.

– У каждого подопечного свой, особенный характер. С ними нужно найти общий язык. Пожилые люди как дети. Бывает, придешь – а они без настроения, хмурые. Мы молчим, не давим на них. Понимаем: это возраст, – делится с нами своими секретами собеседница.

Чтобы подопечные не унывали, она организовывает для них социальные и реабилитационные мероприятия. Каждый квартал пожилые люди проходят десять дней бесплатной реабилитации в доме престарелых «Шарапат». А на праздники для них ищут спонсоров, устраивают концерты, дарят подарки. Старики радуются этому, словно дети. Это ли не лучшая награда для соцработника?

– Я поздравляю всех социальных работников Казахстана с профессиональным праздником! Наша работа не бывает легкой, она требует большого сердца и колоссального терпения. Я желаю моим дорогим коллегам, чтобы подопечные всегда встречали их с улыбкой и никогда не теряли веру в добро. Пусть их труд окупится сторицей! – говорит Ардак Бимаханова.

В Казахстане профессия социального работника обрела свой заслуженный праздник, и это дань уважения людям, чья работа требует не только профессионализма, но и огромного, чуткого сердца. Социальные работники, ставшие старикам родными детьми, держат их за руку в трудный час. Их труд неоценим, ведь они ежедневно доказывают: милосердие, сострадание – основа человеческих отношений.