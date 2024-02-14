Задержаны 8 человек по делу о вымогательстве денег у работников Qarmet и жителей Абая

Полиция и КНБ задержали членов преступной группировки в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Это был второй этап задержания членов преступной группировки, которые занимались вымогательством у работников АО Qarmet и жителей города Абай.

Напомним, ранее сообщалось о задержании в декабре прошлого года преступной группы, причастной к фактам вымогательства у шахтеров Qarmet. Тогда арестовали 7 членов группировки. В результате расследования нескольких уголовных дел, в отношении задержанных начали досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.

В ходе следствия выявили другие факты вымогательства на общую сумму более 55 млн тенге. Кроме того, установлена их причастность к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов КТЖ. В этой связи, 13 февраля оперативники УБОП ДП и ДКНБ задержали еще 8 членов группировки, причастных к данным преступлениям.

Полицейские провели 25 обысковых мероприятий, изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозную литературу. Проверяется их причастность к другим аналогичным фактам. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле МВД.

