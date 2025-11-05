Задолженность населения и бизнеса перед БВУ составила 38,7 трлн тенге - депутат Мажилиса

104

При этом 24 трлн тенге – это кредиты физическим лицам, 70% из которых составляют потребительские кредиты

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Об этом сегодня сообщил парламентарий Елнур Бейсенбаев во время обсуждения законопроекта о банках и банковской деятельности. По его словам, перед финансовой системой Казахстана стоят ключевые вызовы, среди которых одной из самых острых проблем является чрезмерная закредитованность населения, сообщает Kazpravda.kz

«С учетом долгов перед микрофинансовыми организациями, ипотечными компаниями и другими квазигосударственными структурами эта сумма достигает почти 48 трлн тенге. За первое полугодие основной долг перед ними увеличился более чем в 3,8 раза. Просроченная задолженность свыше 90 дней составляет 1,1 трлн тенге», - отметил мажилисмен.

Как подчеркнул депутат, государство на протяжении многих лет выделяло значительные средства на оздоровление банковского сектора.

«В период с 2009 по 2020 годы, государственная поддержка оценивается в 8,2 трлн тенге. Значительная часть этой помощи была направлена на оздоровление крупнейших финансовых институтов и выкуп их проблемных активов. В начале этого года Президент страны потребовал возврата этих средств. На сегодняшний день это требование выполнили лишь три банка (Halyk Bank, ForteBank и Банк ЦентрКредит)», - сказал Елнур Бейсенбаев.

Депутат привел данные из официальной статистики, согласно которой на 1 июля текущего года общая сумма активов банковского сектора Казахстана составила порядка 65 трлн тенге, увеличившись за год на 17%. Только за первое полугодие банки получили 1,4 трлн тенге чистой прибыли.

По словам мажилисмена, несмотря на высокую капитализацию, доля кредитов банков в общем объеме инвестиций в реальный сектор экономики остается на крайне низком уровне. За последние десять лет этот показатель снизился с 9% до 3,5%.

«Главным источником инвестиций в развитие бизнеса остаются собственные средства компаний и государственные программы финансирования, а не долгосрочное кредитование со стороны банков второго уровня», - добавил Елнур Бейсенбаев.

 

