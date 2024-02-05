Заем от государства не мог получить инвестор из ЗКО

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По информации прокуратуры, инвестором на сегодня вложено 5,9 млрд тенге. Для расширения производства инвестору требовался государственный заем, в котором ему было отказано.

Госкомиссия финансирование проекта не одобрила, ввиду наличия просроченной задолженности по ранее выданному кредиту.

На площадке фронт-офиса прокуратуры области установлено, что у ТОО задолженности нет, а необходимые средства для погашения займа имеются.

— После вмешательства прокуратуры счет разблокирован, принято решение о предоставлении государственного займа для закупа 400 голов племенного крупного рогатого скота, дойного оборудования, поливной системы для орошения кормовой базы и строительства дополнительных помещений для содержания сельхозживотных, — детализировали в надзорном органе.

В прокуратуре отметили, что вопросы защиты прав бизнеса и инвесторов находятся на особом контроле.