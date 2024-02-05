Заем от государства не мог получить инвестор из ЗКО

Прокуратура помогла инвестору ТОО Ringo-Milk, реализующему проект по расширению молочно-товарной фермы, сообщает Kazpravda.kz
По информации прокуратуры, инвестором на сегодня вложено 5,9 млрд тенге. Для расширения производства инвестору требовался государственный заем, в котором ему было отказано.
Госкомиссия финансирование проекта не одобрила, ввиду наличия просроченной задолженности по ранее выданному кредиту.
На площадке фронт-офиса прокуратуры области установлено, что у ТОО задолженности нет, а необходимые средства для погашения займа имеются.
— После вмешательства прокуратуры счет разблокирован, принято решение о предоставлении государственного займа для закупа 400 голов племенного крупного рогатого скота, дойного оборудования, поливной системы для орошения кормовой базы и строительства дополнительных помещений для содержания сельхозживотных, — детализировали в надзорном органе.
В прокуратуре отметили, что вопросы защиты прав бизнеса и инвесторов находятся на особом контроле.