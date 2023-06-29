"Зафиксированы попытки рекрутинга костанайцев для участия в вооруженном конфликте в Украине" – облпрокуратура

Прокуратура Костанайской области предупредила казахстанцев об ответственности за разжигание национальной розни, за публичные призывы к нарушению целостности Казахстана и за участие в военных действиях на территории иностранного государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Фото: instagram.com/prokuratura.kst

«Уважаемые жители Костанайской области! В последнее время в социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон.

Некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

Более того, на территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте в Украине

Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницами которых является наша страна», – акцентировали в надзорном ведомстве.

Для обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации прокуратура Костанайской области призвала не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях.

В надзорном органе разъяснили, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости его территории с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 Уголовного кодекса РК) и влекут лишение свободы до 10 лет.

Наряду с этим в облпрокуратуре предупредили, что согласно статье 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до 7 лет.

«На основании изложенного призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы», – заключили в прокуратуре Костанайской области.