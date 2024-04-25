Закон дает хорошие возможности — эксперт

Мнения
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Даулетхан Есимов, председатель правления РОО «Казахстанский альянс медицинских организаций», кандидат медицинских наук, член Общественного совета г. Астаны

Теперь надо его придерживаться и исполнять

фото из архива "КП" и личного архива Даулетхана Есимова

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который направлен на обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью, создание условий для формирования и дальнейшего развития системы вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Данный закон также защищает права граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании им медицинской помощи, предусматривает повышение статуса и престижа медицинской профессии. И это, я уверен, послужит сильным стимулом для развития всей сферы медицины.

Начнем с того, что казахстанские села до сих пор испытывают недостаток врачей, фельдшеров, медсестер. Поэтому единовременная денежная выплата в размере 100-кратной величины минимальной заработной платы, которая отныне будет выплачиваться мед­работникам, решившим работать в сельской местности, не может не радовать. Это хорошее подспорье для молодых специалистов.

Вообще, сельское здравоохранение – это большая проблема. Я помню, как в советские времена «загоняли» врачей по распределению в села, чтобы они отрабатывали три года, пять лет. Знаете, на самом деле тут никакого секрета нет: чтобы на селе работали хорошие квалифицированные кадры, им нужно создать соответствующие условия. За учителей и врачей на селе надо бороться, это очень важный аспект. Акимы должны это понимать. Закон дает хорошие возможности. Теперь надо его придерживаться и исполнять.

Есть и другие долгожданные изменения: ожидается, что с принятием нового закона уменьшится бумажная работа, которая до настоящего момента отнимала много времени у врачей. Кроме того, предоставляется образовательный грант для учебы в вузах детям медицинских работников, родители которых погибли или получили увечья при исполнении служебных обязанностей. Лучшим из лучших в нашей профессии отныне будет присваиваться почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

Я также полностью поддерживаю запрет на вейпы. Следует отметить, что в обществе до сих пор очень много споров на эту тему. Но надо понять, что вейпы – большое зло. Сейчас дети чуть ли не с первого класса начинают их употреблять, потому что запах, ароматизаторы – все для них интересно. Между тем вейпами можно на корню загубить молодое поколение. Не зря ВОЗ опровергает заявление о якобы снижении вреда для курильщиков, если они перейдут с обычных сигарет на вейпы.

Сегодня более чем в сорока странах мира оборот вейпов запрещен. Впрочем, я часто слышу мнения, что запрет на вейпы был принят под давлением табачного лобби. Но уже проводились первичные исследования, и они доказали, что через три-четыре года употребления вейпов легкие курильщика претерпевают необратимые изменения. При этом их пагубное влияние на организм до конца не изучено. Конечно, я за запрет вейпов. Однако бороться с этим злом должны не только учителя или врачи, но и родители, вся общественность.

В настоящее время мы боремся с синтетическими наркотиками. Однако пока занимаемся тем, что сталкиваемся с последствиями: ловим закладчиков, сажаем в тюрьму, а крупная рыба – производители – почти не попадает в сети. Но ведь именно они виноваты в сложившейся ситуации, их и нужно сажать в тюрьму, закладчиков надо перевоспитывать. Так и с вейпами: бороться нужно не с употребляющими эту продукцию, а с теми, кто ее производит и продает.

Безусловно, изменения в законе не могут не радовать. Но, сказать честно, вопросы еще остались.

Любой человек, в том числе врач, может допустить ошибку. И данный закон лишь немного смягчил ответственность посредством снижения сроков ареста и размеров штрафов. Как показывает прак­тика, уголовные дела чаще всего возбуждаются на специалистов хирургического профиля, где существует риск летального исхода: акушеров-гинекологов, хирургов, травматологов, анестезиологов и реаниматологов.

Да, врач, оказывая медицинскую помощь, иногда может навредить здоровью человека. Но чаще всего это происходит, потому что болезнь не всегда протекает по одному клише, как прописано в клинических протоколах. Каждый организм индивидуален, и, следовательно, заболевание у каждого человека проходит по-разному. Все предусмотреть невозможно.

Например, врач проводит операцию по удалению аппендикса. И оказывается, что аппендикс прорвался, разошелся по брюшной полости – и возник перитонит. Произошло осложнение. Врач делает все, что может, но вследствие перитонита, из-за слабости организма, наличия хронических заболеваний пациент скончался. Или стал инвалидом. Нигде в мире нет такого, чтобы за неумышленные ошибки врача судили и сажали в тюрьму! Согласно международной практике в таких случаях пациент или его родственники получают страховые выплаты, а врача, допустившего ошибку, направляют на обучение. Хотя, повторюсь, принятие закона в любом случае будет на пользу врачам.

И еще. Нередко при исполнении профессиональных обязанностей врачей, фельдшеров, медсестер избивают. Они подвергаются нападению в приемном покое, на дому. Но ведь это кощунство, дикость, когда поднимают руку на врача, который хочет помочь пациенту. Поэтому мы хотели, чтобы была предусмотрена уголовная ответственность за посягательства на здоровье и жизнь медработников. Однако добиться этого не смогли. Думаю, что Минздрав все-таки должен убедить представителей законодательной и исполнительной власти, что необходимо принять отдельный пункт о неприкосновенности медработников.

#здравоохранение #медицина #закон #мнение

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