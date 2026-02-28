«Закон и порядок»: профилактический спектакль о вреде наркотиков представили столичной молодежи

Столица
27
Дана Аменова
специальный корреспондент

Через игру актёров зрителям наглядно показана значимость соблюдения закона и осознанного выбора

В столичном театре «Жастар» состоялся показ постановки «Соңғы аялдама» по мотивам произведения писателя Рахымжана Отарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат 

В мероприятии приняли участие руководство прокуратуры и полиции, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, прокурор города Габит Муканов, заместитель акима Астаны Есет Байкен, начальник Департамента полиции столицы Марат Тулебаев, представители госорганов, сферы образования, культуры и психологи.

К собравшейся молодежи с приветственным словом обратился прокурор города Габит Муканов, подчеркнув их роль в качестве образованных, воспитанных и честных граждан и пожелав всем светлого будущего.

Выступая перед зрителями, Есет Байкен отметил важность повышения правовой культуры в обществе, формирования у молодёжи уважения к закону и чувства ответственности.

Спектакль стал культурно-образовательной площадкой для открытого диалога с подростками о личном выборе, ответственности и последствиях вовлечения в наркотическую среду. Через игру актёров зрителям наглядно показана значимость соблюдения закона и осознанного выбора.

Зрителями стали порядка 300 учащихся школ столицы, активно проявивших себя в профилактических и образовательных инициативах.

Показ стал частью системной межведомственной работы по формированию правовой культуры и профилактики правонарушений среди подрастающего поколения в рамках концепции «Закон и порядок».

#Астана #акимат #наркотики #профилактика #спектакль

