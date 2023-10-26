Закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС обсуждают в Сенате

Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили закон «О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза».

Фото: А. Байжуманов

Целью закона является обеспечение единого подхода к осуществлению и регулированиюаудиторской деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также роста конкурентоспособности отечественных аудиторских компаний.

Документ направлен на регулирование отношений, связанных с обеспечением допуска аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов одного государства-члена к осуществлению аудиторской деятельности в других государствах ЕАЭС.

По словам сенаторов, ратификация Соглашения позволит установить единые правовые основания для всех участников единого рынка, признавать результы аудита и квалификационных свидетельств, осуществлять деятельность за пределами Казахстана без изъятий и ограничений, увеличить объем доходов путем увеличения количества аудируемых субъектов, а также повысить качество аудиторских услуг через конкуренцию.

По итогам заседания сенаторами было принято решение направить закон на рассмотрение палаты.