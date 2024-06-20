Закон Республики Казахстан

2) упрощенный порядок аккредитации – автоматизированный процесс аккредитации средств массовой информации и их журналистов (представителей средств массовой информации) посредством выдачи аккредитационной карты;

1) абонент – физическое или юридическое лицо, заключившее с оператором телерадиовещания договор на получение услуг телерадиовещания;

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области масс-медиа, устанавливает их правовые основы и направлен на обеспечение конституционного права на свободу слова и творчества.

3) информационный суверенитет – независимость информационного пространства Республики Казахстан, определяющая общественно-политическую самостоятельность граждан Республики Казахстан в формировании информационной повестки;

4) детская теле-, радиопрограмма – теле-, радиопрограмма, предназначенная для детей в возрасте до 12 лет, имеющая характерный для данной возрастной группы сюжет;

5) главный редактор (редактор) – физическое лицо, возглавляющее редакцию средства массовой информации и имеющее соответствующие полномочия на выпуск и распространение продукции средства массовой информации;

6) средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, интернет-издание;

7) распространитель средства массовой информации – физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение продукции средства массовой информации по договору с ее собственником, издателем или на иных законных основаниях;

8) продукция средства массовой информации – тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания или аудиовизуального произведения, отдельный выпуск теле-, радиопрограммы, а также информация, размещенная в интернет-издании;

9) редакция средства массовой информации – физическое лицо либо творческий коллектив, являющийся структурным подразделением юридического лица, осуществляющие сбор, подготовку материалов, выпуск и распространение средства массовой информации;

10) образовательная теле-, радиопрограмма – теле-, радиопрограмма, предназначенная для широкого круга лиц, содержание которой направлено на обучение телезрителя или радиослушателя в системе конкретных знаний в той или иной области науки, культуры, производства, искусства и социальной жизни;

11) единая медиаплатформа – информационная система, предназначенная для реализации государственной информационной политики;

12) распространитель индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств – физическое или юридическое лицо, распространяющее карты условного доступа к услугам операторов телерадиовещания, оборудование, предназначенное для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, имеющих лицензию в области телерадиовещания и обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан;

13) индивидуальное спутниковое и эфирное приемное устройство – оборудование, предназначенное для индивидуального приема теле-, радиосигнала;

14) многоканальная передача звукового сопровождения – передача двух и более звуковых сопровождений в телепрограмме, предоставляющая абоненту возможность выбора языка просмотра;

15) теле-, радиоканал свободного доступа – теле-, радиоканал, распространяемый посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания для неограниченного круга лиц без взимания платы за право просмотра;

16) журналист (представитель средств массовой информации) – физическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов для средства массовой информации на основе трудовых или иных договорных отношений с редакцией средства массовой информации;

17) аккредитация журналиста (представителя средства массовой информации) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией;

18) особый статус журналиста – статус журналиста, предусматривающий защиту прав и свобод журналиста, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные настоящим Законом;

19) многоканальное вещание – телекоммуникационная система, предназначенная для распространения пакетов теле-, радиоканалов;

20) масс-медиа – средство массовой информации и интернет-ресурс;

21) мониторинг масс-медиа – процесс сбора и анализа продукции масс-медиа на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также на предмет нанесения вреда нравственному развитию общества и нарушения общечеловеческих, национальных, культурных и семейных ценностей;

22) продукция масс-медиа – продукция средства массовой информации, а также информация, размещенная на интернет-ресурсе;

23) распространение продукции масс-медиа – продажа (подписка, доставка, раздача) периодических печатных изданий, выход в эфир теле-, радиопрограмм, аудиовизуальное произведение, доведение до потребителя теле-, радиопрограмм с использованием технических средств телекоммуникаций и в сетях телекоммуникаций, а также размещение информации в интернет-изданиях или на интернет-ресурсах;

24) уполномоченный орган в области масс-медиа (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в области масс-медиа;

25) государственная информационная политика – комплекс государственных мер, направленных на создание и распространение информации, удовлетворяющей интересы государства и общества, целями которых являются укрепление и защита информационного суверенитета;

26) государственное средство массовой информации – средство массовой информации, имеющее в уставном капитале более пятидесяти процентов голосующих акций, долей участия в уставном капитале, паев, принадлежащих государству;

27) негосударственное средство массовой информации – средство массовой информации, имеющее в уставном капитале менее пятидесяти процентов голосующих акций, долей участия в уставном капитале, паев, принадлежащих государству;

28) периодическое печатное издание – газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца;

29) обязательный теле-, радиоканал – теле-, радиоканал, входящий в соответствующий перечень, утвержденный уполномоченным органом, обязательный для распространения посредством многоканального вещания на территории Республики Казахстан, за исключением сетей цифрового эфирного телерадиовещания и телерадиовещания в сетях телекоммуникаций;

30) отечественный теле-, радиоканал – теле-, радиоканал, сформированный телерадиокомпаниями, зарегистрированными на территории Республики Казахстан;

31) отечественные теле-, радиопрограммы – теле-, радиопрограммы, созданные телерадиокомпаниями или физическими и юридическими лицами, зарегистрированными на территории Республики Казахстан и осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

32) государственный заказ по проведению государственной информационной политики на региональном уровне – заказ на оказание услуг за счет бюджетных средств по проведению государственной информационной политики на региональном уровне;

33) кино-, видеопродукция порнографического и специального сексуально-эротического характера – натуралистическая, подробная фиксация полового акта либо демонстрация обнаженных гениталий в процессе сексуального контакта, способствующая возбуждению сексуального влечения или удовлетворению сексуальных потребностей, которые не соответствуют моральным ценностям, оскорбляют честь и достоинство человека;

34) официальное сообщение – информация, предоставляемая и (или) распространяемая посредством масс-медиа обладателем информации, установленным в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»;

35) государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне – заказ на оказание услуг за счет бюджетных средств по проведению государственной информационной политики, размещаемый в государственных средствах массовой информации;

36) ретрансляция – прием и одновременное либо в записи распространение теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов с использованием технических средств телекоммуникаций и в сетях телекоммуникаций;

37) субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания – невозвратные платежи из бюджета, направленные на возмещение части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, в целях стимулирования населения городов районного значения, поселков, сел, сельских округов к использованию услуг отечественных спутниковых устройств;

38) субтитры – способ распространения информации, содержащейся в телепрограмме, посредством текстового дублирования звукового сопровождения оригинала телепрограммы;

39) телевизионная абонентская приставка – отдельное техническое средство, предназначенное для приема абонентом цифрового теле-, радиосигнала;

40) теле-, радиоканал – средство массовой информации, представляющее собой совокупность теле-, радиопрограмм и аудиовизуальных произведений, сюжетов и материалов, сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующей трансляции и (или) ретрансляции;

41) пакет теле-, радиоканалов – совокупность теле-, радиоканалов, сформированных оператором телерадиовещания для распространения посредством многоканального вещания в сетях телекоммуникаций;

42) теле-, радиопрограмма – содержательно завершенная часть теле-, радиоканала, которая имеет соответствующее наименование, объем вещания и может быть использована независимо от других частей теле-, радиоканала;

43) телерадиокомпания – физическое или юридическое лицо, являющееся собственником теле-, радиоканала, или его филиал (представительство), получившее свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала;

44) телерадиовещание – формирование и (или) распространение теле-, радиоканалов с использованием технических средств телекоммуникаций и в сетях телекоммуникаций для публичного приема абонентом в открытом или кодированном виде;

45) технические средства телерадиовещания – совокупность радиоэлектронных средств и приемо-передающих технических устройств, обеспечивающих производство, формирование, распространение и (или) прием теле-, радиоканалов и теле-, радиопрограмм;

46) национальная сеть телерадиовещания – система технических средств телекоммуникаций и телерадиовещания, находящихся в собственности государства, обеспечивающих распространение теле-, радиосигналов на территории Республики Казахстан;

47) услуга телерадиовещания – прием, обработка, хранение, передача, доставка теле-, радиопрограмм до абонента;

48) оператор телерадиовещания – физическое или юридическое лицо, получившее лицензию на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов;

49) трансляция – первичное распространение сигнала теле-, радиоканалов с использованием технических средств телекоммуникаций и в сетях телекоммуникаций;

50) корреспондентский пункт – обособленное структурное подразделение юридического лица, осуществляющее функции редакции средства массовой информации и сбор, хранение, создание (подготовку) информационных сообщений и (или) материалов для данного средства массовой информации, а также распространение его продукции;

51) сетка вещания – перечень, последовательность, наименование, время выхода в эфир теле-, радиопрограмм, отображающие основные направления программной концепции вещания на конкретный период;

52) цензура – предварительное согласование сообщений и материалов масс-медиа с государственными органами, должностными лицами и иными организациями по их требованию или по иным основаниям с целью ограничения или наложения запрета на распространение сообщений и материалов либо их отдельных частей;

53) карта условного доступа – устройство, содержащее идентификатор индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств, обеспечивающее доступ абонента к услугам оператора телерадиовещания;

54) теле-, радиоканал условного доступа – теле-, радиоканал, распространяемый операторами телерадиовещания на территории Республики Казахстан для неограниченного круга лиц, право просмотра которого обеспечивается на основе возмездного договора;

55) продукция эротического характера – печатное издание, которое демонстрирует сексуальные отношения людей, интимные части человеческого тела, за исключением гениталий, и не содержит элементов порнографии;

56) выход в эфир – трансляция теле-, радиопрограмм, аудиовизуальной записи с использованием аналоговых и цифровых электромагнитных систем.

Статья 2. Свобода слова и творчества, получения и распространения информации

1. Свобода слова и творчества гарантируется Конституцией Республики Казахстан. Цензура запрещается.

2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом.

3. Масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.

4. Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещаются.

5. Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

Примечание. Для целей настоящего Закона под пропагандой в масс-медиа понимается распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной законами Республики Казахстан информации и (или) побуждения к совершению противоправного действия или бездействию неограниченного круга лиц.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о масс-медиа

1. Законодательство Республики Казахстан о масс-медиа основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

3. Особенности регулирования отношений по размещению, распространению информации на онлайн-платформах регулируются Законом Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

4. На правоотношения, урегулированные настоящим Законом в части размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Статья 4. Основные цели, принципы и задачи деятельности масс-медиа

1. Основной целью деятельности масс-медиа является обеспечение конституционного права на свободу слова и творчества, а также информирование общества.

2. Основными принципами деятельности масс-медиа являются:

1) законность и достоверность распространяемой информации;

2) объективность и прозрачность;

3) равенство прав физических и юридических лиц;

4) добросовестная конкуренция;

5) неприкосновенность частной жизни;

6) соблюдение норм профессионального и этического поведения.

3. Основными задачами деятельности масс-медиа являются:

1) создание и распространение объективной и достоверной информации;

2) создание качественного отечественного контента, направленного на развитие личности, общества и государства;

3) содействие внедрению новейших технологий в области масс-медиа;

4) переход на саморегулирование.

Статья 5. Язык распространения масс-медиа

1. Языком распространения масс-медиа являются государственный и другие языки.

2. Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении масс-медиа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках.

3. Еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм, вещающих на территории Республики Казахстан, на государственном языке по времени должен быть:

1) с 1 января 2025 года – не менее пятидесяти пяти процентов от общего объема теле-, радиопрограмм;

2) с 1 января 2027 года – не менее шестидесяти процентов от общего объема теле-, радиопрограмм.

Объем теле-, радиопрограмм на государственном языке в интервалах времени продолжительностью шесть часов каждый, исчисляемый с ноля часов местного времени, должен быть:

1) с 1 января 2025 года – не менее пятидесяти пяти процентов от общего объема теле-, радиопрограмм;

2) с 1 января 2027 года – не менее шестидесяти процентов от общего объема теле-, радиопрограмм.

Требование настоящего пункта не распространяется на телеканалы, вещающие на основании международных соглашений.

4. Телеканалы, использующие многоканальную передачу звукового сопровождения, должны использовать основное звуковое сопровождение на государственном языке.

5. Требования настоящей статьи не распространяются на иностранные теле-, радиоканалы, прошедшие процедуру постановки на учет в соответствии со статьей 24 настоящего Закона.

6. Трансляция отечественных теле-, радиоканалов на зарубежную аудиторию осуществляется на государственном и других языках.

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области масс-медиа

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области масс-медиа и организует их осуществление;

2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) формирует и реализует государственную политику в области масс-медиа;

2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области масс-медиа в соответствии с настоящим Законом;

3) осуществляет постановку на учет, переучет средств массовой информации в соответствии с настоящим Законом;

4) формирует, размещает и контролирует осуществление государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне;

5) предоставляет гранты для негосударственных средств массовой информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о масс-медиа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, технических параметров качества телерадиовещания и национальных стандартов телерадиовещания;

7) выдает предписания при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан о масс-медиа;

8) осуществляет экспертизу продукции иностранных теле-, радиоканалов, подавших заявления для постановки на учет, на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан;

9) организует и проводит конкурсы по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;

10) организует и проводит конкурсы по формированию и утверждению перечня обязательных теле-, радиоканалов и перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания;

11) осуществляет лицензирование деятельности телерадиовещания в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

12) определяет количество обязательных теле-, радиоканалов в зависимости от распространения в многоканальном вещании;

13) субсидирует часть затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств;

14) утверждает правила субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств;

15) разрабатывает и утверждает методику определения стоимости грантов для негосударственных средств массовой информации;

16) осуществляет мониторинг масс-медиа;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местных представительных и исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения)

1. Местные представительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения):

1) по представлению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) устанавливают требования по размещению индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств, кабельных коммуникаций в жилых комплексах на территории соответствующей административно-территориальной единицы в соответствии с типовыми правилами, утвержденными уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

2) осуществляют в соответствии с законодательством Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан.

2. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:

1) реализуют государственную информационную политику;

2) формируют, размещают и контролируют осуществление государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) разрабатывают и утверждают методику определения стоимости услуг, закупаемых для осуществления государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, на основе типовой методики определения стоимости услуг, закупаемых для осуществления государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, утверждаемой уполномоченным органом;

4) осуществляют государственный контроль за соблюдением требования по запрету распространения карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, предназначенного для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в сфере телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан;

5) вправе транслировать продукцию и (или) эфир государственных теле-, радиоканалов в общественном транспорте, имеющем индивидуальное спутниковое и эфирное приемное устройство;

6) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Государственное регулирование в области масс-медиа

1. Государственное регулирование в области масс-медиа осуществляется путем государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о масс-медиа, постановки на учет средств массовой информации, а также лицензирования деятельности субъектов телерадиовещания.

2. В целях обеспечения безопасности реализуемой субъектом контроля продукции, национальной безопасности Республики Казахстан, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и защиты конституционных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан осуществляется государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о масс-медиа.

3. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о масс-медиа осуществляется уполномоченным органом и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) в форме проверок и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а также в форме профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

4. Проведение государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о масс-медиа в части соблюдения требований, предусмотренных статьей 56 настоящего Закона, осуществляется уполномоченным органом с привлечением государственной радиочастотной службы.

5. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится уполномоченным органом и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) путем сопоставления и анализа сведений, полученных из различных источников информации, в том числе в порядке, определяемом уполномоченным органом.

6. Объектом профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о масс-медиа является деятельность периодических печатных изданий, теле-, радиоканалов, интернет-изданий, интернет-ресурсов, операторов телерадиовещания, распространителей индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств.

7. Субъектами контроля являются собственники масс-медиа, телерадиокомпаний, операторы телерадиовещания и распространители индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств.

8. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на них.

9. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля уполномоченным органом, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) субъекту контроля направляется рекомендация в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Рекомендация должна быть вручена субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты ее отправки и получения.

Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

3) электронным способом – с даты отправки уполномоченным органом, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе уполномоченным органом, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения).

10. Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

11. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в уполномоченный орган, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.

12. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

13. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о масс-медиа проводится для масс-медиа не чаще одного раза в день, для телерадиокомпаний, операторов телерадиовещания, распространителей индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств не чаще одного раза в неделю.

Статья 10. Защита детей при распространении теле-, радиопрограмм

Распространение детских и образовательных теле-, радиопрограмм, в том числе требование по нанесению знака возрастной категории, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Статья 11. Информация, пропагандирующая самоубийство

1. Под информацией, пропагандирующей самоубийство, понимаются распространяемая и (или) размещаемая в любой форме информация, способствующая к побуждению у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, а также информация о способах совершения самоубийства и информация о призывах к совершению самоубийства.

2. Информацией, способствующей к побуждению решимости совершить самоубийство, является информация, содержащая:

1) указания на самоубийство как на способ решения проблемы;

2) положительную оценку либо одобрение совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство;

3) аргументы, побуждающие к совершению самоубийства, включающие утверждения (суждения), не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства, в том числе посредством приведения конкретных примеров, популяризирующих действия других людей, которые уже совершили самоубийство, и (или) содержащих утверждения (суждения) о преимуществах, которые получили лица, совершившие самоубийство, в том числе представление самоубийства как приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка;

4) осуждение, высмеивание неудавшейся попытки совершить самоубийство, в том числе включая описание отношений, чувств и обсуждение темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства;

5) объявления о знакомстве с целью совершения самоубийства (попытки совершения самоубийства), в том числе группового и (или) ассистированного, осуществляемого с чьей-либо помощью либо в чьем-то присутствии, либо под чьим-то наблюдением;

6) опрос (голосование), тест, рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства, в том числе наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа самоубийства.

3. К информации о способах совершения самоубийства относятся:

1) информация об одном и более способах совершения самоубийства, в том числе посредством использования текста, аудио- или видеосредств для описания (демонстрации) процессов, процедур, изображающих (воспроизводящих) последовательность действий и (или) возможные результаты (последствия) совершения самоубийства, средств и (или) мест для совершения самоубийства;

2) информация о совокупности необходимых для самоубийства условий, в том числе о выборе места, времени, способе, подготовительных действиях, которые необходимо совершить для самоубийства;

3) иная информация, связанная со способами совершения самоубийства.

4. К информации о призывах к совершению самоубийства относятся:

1) информация, содержащая прямое обращение о совершении самоубийства, в том числе путем шантажа, просьбы, агитации, уговоров, требования;

2) иная информация, связанная с призывами совершения самоубийства.

5. Запрещаются распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.

Статья 12. Защита прав лиц с инвалидностью при распространении теле-, радиопрограмм

1. Не менее одной телепрограммы новостного характера в период с шестнадцати до двадцати двух часов местного времени обеспечивается сурдопереводом или переводом в виде субтитров.

Обязательные сообщения, размещаемые на телеканалах, обеспечиваются сурдопереводом или переводом в виде субтитров.

2. Требования настоящей статьи не распространяются на иностранные телеканалы, прошедшие процедуру постановки на учет в соответствии со статьей 24 настоящего Закона.

Статья 13. Реклама в масс-медиа

Реклама в масс-медиа осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рекламе».

Статья 14. Распространение продукции масс-медиа

1. Распространение продукции масс-медиа осуществляется по решению собственника им самим либо на договорных или иных законных основаниях редакцией, издателем, а также гражданами или организациями.

2. При подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции масс-медиа не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

1) если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых мероприятиях в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

2) если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью такого лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;

3) если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

3. Розничная продажа продукции эротического характера запрещается:

1) в нестационарных помещениях;

2) в незапечатанных прозрачных упаковках;

3) в помещениях и на территориях организаций образования, здравоохранения, детских учреждений, культовых зданий (сооружений);

4) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

4. Запрещается размещать в масс-медиа информацию о вакансиях для приема на работу, содержащую требования дискриминационного характера в сфере труда.

5. Запрещается распространение в масс-медиа персональных и биометрических данных лица, включая информацию о его родителях и иных законных представителях, иной информации, позволяющей установить личность, о:

1) несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия);

2) несовершеннолетних, подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении административных и (или) уголовных правонарушений.

Действие подпункта 2) части первой настоящего пункта не распространяется на несовершеннолетних, признанных судом виновными в совершении тяжких и (или) особо тяжких преступлений, включая информацию об их родителях и иных законных представителях.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи, предусмотренные частью второй пункта 5 статьи 67 настоящего Закона.

6. Воспрепятствование осуществляемому на законных основаниях распространению продукции масс-медиа со стороны физических или юридических лиц, а равно должностных лиц государственных органов, незаконная конфискация, а также уничтожение продукции масс-медиа не допускаются иначе как на основании вступившего в законную силу решения суда.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 15. Право на создание средства массовой информации

1. Право на создание средства массовой информации принадлежит физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Средство массовой информации может быть создано как в форме юридического лица, так и в форме структурного подразделения юридического лица.

Основанием для распространения продукции средств массовой информации является свидетельство о постановке на учет средства массовой информации.

2. Запрещается иностранцам и иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 20 процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев) юридического лица – собственника средства массовой информации в Республике Казахстан или юридического лица, осуществляющего деятельность в этой области.

Статья 16. Собственник средства массовой информации

1. Собственником средства массовой информации является физическое или юридическое лицо либо объединение физических и (или) юридических лиц, осуществляющее право владения, пользования и распоряжения средством массовой информации.

2. Собственник средства массовой информации вправе выступать в качестве редакции, главного редактора (редактора), журналиста, издателя, распространителя средства массовой информации как в отношении собственного, так и других средств массовой информации на основе соответствующего договора.

Статья 17. Издатель средства массовой информации

1. Издателем средства массовой информации является физическое или юридическое лицо, осуществляющее материально-техническое обеспечение производства продукции средства массовой информации.

2. Если собственник не является одновременно и издателем средства массовой информации, то права, обязанности и ответственность собственника и издателя средства массовой информации определяются отдельным договором.

Статья 18. Редакция средства массовой информации

1. Редакция средства массовой информации осуществляет сбор, подготовку материалов, выпуск и распространение средства массовой информации по поручению собственника.

2. Редакцией руководит главный редактор (редактор).

3. Главным редактором (редактором) не могут быть:

1) граждане Республики Казахстан, признанные судом недееспособными;

2) граждане Республики Казахстан, имеющие на момент назначения не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) иностранцы либо лица без гражданства;

4) граждане Республики Казахстан, являвшиеся главными редакторами (редакторами) средств массовой информации, по вине которых выпуск и распространение средства массовой информации были прекращены решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда.

4. Отношения между собственником средства массовой информации и редакцией регулируются уставом и договором.

Статья 19. Интернет-издание

1. Интернет-изданием является интернет-ресурс, в том числе информационное агентство, прошедший процедуру постановки на учет в уполномоченном органе в качестве средства массовой информации, информационно-коммуникационная инфраструктура которого размещена на территории Республики Казахстан.

2. Информационным агентством является интернет-издание, деятельность которого направлена на сбор, обработку и распространение сообщений и материалов информационного характера.

3. Сообщения и материалы интернет-издания должны сопровождаться его названием и датой выпуска.

4. При распространении сообщений и материалов информационного агентства средствами массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна.

Статья 20. Выходные данные

1. Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать следующие сведения:

1) название периодического печатного издания;

2) о собственнике периодического печатного издания;

3) фамилию и инициалы главного редактора (редактора);

4) номер и дату свидетельства о постановке на учет или переучете и наименование выдавшего его органа;

5) периодичность издания;

6) порядковый номер и дату выхода в свет периодического печатного издания;

7) тираж данного выпуска;

8) наименование типографии, ее адрес и адрес редакции.

2. Интернет-издания обязаны размещать в специально предназначенном разделе:

1) название интернет-издания;

2) фамилию и инициалы или наименование собственника интернет-издания;

3) фамилию и инициалы главного редактора (редактора);

4) номер и дату свидетельства о постановке на учет или переучете и наименование выдавшего его органа;

5) контактные данные редакции (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

3. При каждом выходе в эфир, а при непрерывном вещании – не реже четырех раз в сутки средство массовой информации обязано объявлять свое наименование.

Статья 21. Обязательные экземпляры периодических печатных изданий и хранение материалов теле-, радиопрограмм

1. Обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных изданий на бумажном носителе в течение тридцати календарных дней со дня их выпуска направляются собственником средства массовой информации в национальные библиотеки и Национальную государственную книжную палату Республики Казахстан, в электронной форме, удостоверенные посредством электронной цифровой подписи главного редактора (редактора), в течение трех рабочих дней со дня их выпуска – в Национальную государственную книжную палату Республики Казахстан.

Электронные формы обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, удостоверенные посредством электронной цифровой подписи главного редактора (редактора), в течение пятнадцати календарных дней со дня их выпуска направляются в государственную библиотеку области, городов республиканского значения и столицы, которой присвоен статус «центральная».

Электронные формы обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, удостоверенные посредством электронной цифровой подписи главного редактора (редактора), в день их изготовления направляются в уполномоченный орган.

2. Теле-, радиоканалы обязаны в течение шести месяцев сохранять записи собственных теле-, радиопрограмм, вышедших в эфир, а также фиксировать их в регистрационном журнале своей эфирной работы и хранить его не менее одного года с момента последней записи в нем. Записи, имеющие историческую или культурную ценность, сохраняются в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о национальном архивном фонде и архивах.

3. Уполномоченный орган формирует электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий.

Статья 22. Постановка на учет или переучет средств массовой информации

1. Периодические печатные издания, теле-, радиоканалы, действующие на территории Республики Казахстан, подлежат обязательной постановке на учет.

Постановка на учет периодических печатных изданий тиражом менее пятисот экземпляров, распространяемых в пределах одной организации и направленных на освещение его деятельности, бюллетеней судебной практики, официальных, нормативных и иных актов не требуется.

Интернет-ресурс имеет право осуществлять свою деятельность в качестве интернет-издания в соответствии со статьей 19 настоящего Закона.

2. Постановка на учет или переучет периодического печатного издания, интернет-издания и теле-, радиоканала осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом.

3. При постановке на учет периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала, а также при получении дубликата документа, удостоверяющего постановку на учет периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала, взимается сбор в порядке, определяемом Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

4. Уполномоченный орган отказывает в выдаче свидетельства о постановке на учет или переучете по следующим основаниям:

1) если уполномоченным органом ранее выдано свидетельство о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, интернет-издания, теле-, радиоканала с тем же названием и распространением на той же территории либо сходным до степени его смешения с названием ранее созданных периодического печатного издания, интернет-издания, теле-, радиоканала;

2) если содержание заявления о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, интернет-издания не соответствует требованиям пункта 5 настоящей статьи либо если содержание заявления о постановке на учет или переучете теле-, радиоканала не соответствует требованиям пункта 6 настоящей статьи;

3) если не уплачен сбор за постановку на учет периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала;

4) если в заявлении о переучете периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала ввиду смены собственника не указаны номер и дата договора, подтверждающего передачу прав собственности на периодическое печатное издание, интернет-издание или теле-, радиоканал другому лицу;

5) если к постановке на учет заявлено периодическое печатное издание, интернет-издание или теле-, радиоканал с тем же названием (частью названия) и той же тематической направленностью, выпуск которых ранее прекращен судом, либо заявлено периодическое печатное издание, интернет-издание или теле-, радиоканал, дублирующие название и тематическую направленность, а также в случае подачи заявления собственником или главным редактором (редактором) периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала, выпуск которых был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда.

5. В заявлении о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, интернет-издания должны быть указаны:

1) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства собственника периодического печатного издания или интернет-издания – физического лица, наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения собственника периодического печатного издания или интернет-издания – юридического лица;

2) язык (языки) периодического печатного издания или материалов и сообщений интернет-издания;

3) предполагаемая периодичность выпуска;

4) основная тематическая направленность;

5) территория распространения;

6) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) главного редактора (редактора);

7) адрес редакции.

6. В заявлении о постановке на учет или переучете теле-, радиоканала должны быть указаны:

1) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства собственника теле-, радиоканала – физического лица, наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения, организационно-правовая форма собственника теле-, радиоканала – юридического лица;

2) тематическая направленность теле-, радиоканала с указанием среднесуточных объемов собственного и ретранслируемого вещания.

К заявлению прилагаются:

1) обязательство о записи и хранении транслируемых и ретранслируемых теле-, радиопрограмм в течение шести месяцев;

2) форма сведений о наличии имущественных прав собственника теле-, радиоканала на помещения и площади с отдельным входом или на их аренду, в том числе на:

специальные помещения для размещения и эксплуатации технических средств, необходимые для функционирования телерадиовещания (студийных, аппаратных, вспомогательных);

помещения для размещения творческого персонала (редакционных);

помещения для административно-управленческого персонала.

7. Собственник периодического печатного издания сохраняет за собой право приступить к выпуску продукции периодического печатного издания в течение трех месяцев со дня получения свидетельства о постановке на учет.

Собственники теле-, радиоканала сохраняют за собой право приступить к распространению теле-, радиопрограмм в течение шести месяцев со дня получения свидетельства о постановке на учет.

Собственники интернет-издания должны приступить к распространению сообщений и материалов в течение десяти рабочих дней со дня получения свидетельства о постановке на учет.

8. Свидетельство о постановке на учет или переучете периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала решением уполномоченного органа признается утратившим силу в случаях пропуска срока выпуска продукции периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала, а также прекращения выпуска продукции периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала в течение трех месяцев, за исключением случаев приостановления судом выпуска периодического печатного издания, интернет-издания или теле-, радиоканала.

Свидетельство о постановке на учет или переучете интернет-издания решением уполномоченного органа признается утратившим силу в случае, если по итогам государственного контроля выявлено, что информационно-коммуникационная инфраструктура собственника интернет-издания находится за пределами Республики Казахстан.

9. Периодическое печатное издание, интернет-издание подлежат переучету в случаях смены собственника или изменения его наименования, а также названия, языка издания либо материалов и сообщений, территории распространения, основной тематической направленности и периодичности выпуска.

Теле-, радиоканал подлежит переучету в случаях смены собственника либо изменения организационно-правовой формы, наименования, а также названия теле-, радиоканала.

Статья 23. Порядок приостановления, прекращения выпуска масс-медиа или средства массовой информации либо распространения продукции масс-медиа или средства массовой информации

1. Приостановление либо прекращение выпуска масс-медиа или средства массовой информации, поставленного на учет в уполномоченном органе, либо распространения продукции масс-медиа или средства массовой информации возможно по решению собственника или суда.

2. Под приостановлением понимается временное прекращение выпуска одного или нескольких номеров периодического печатного издания, выхода в эфир теле-, радиопрограммы, теле-, радиоканала, временное приостановление деятельности интернет-издания, а также распространения продукции масс-медиа до устранения причин, послуживших основанием для приостановления.

Приостановление выпуска масс-медиа или средства массовой информации либо распространения продукции масс-медиа или средства массовой информации допускается на срок не более трех месяцев.

3. Основаниями для приостановления выпуска масс-медиа или средства массовой информации либо распространения продукции масс-медиа или средства массовой информации в установленном законами Республики Казахстан порядке являются: пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, распространение информации, пропагандирующей самоубийство, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и взрывных устройств, распространение теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, а также демонстрация киновидеопродукции порнографического и специального сексуально-эротического характера, использование средства массовой информации в целях нарушения условий проведения предвыборной агитации, осуществления иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, проведения агитации в период ее запрещения, принуждения к участию или отказу от участия в забастовке, нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, об авторском праве и смежных правах в интернете, а также нарушение требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 22 настоящего Закона.

4. Основаниями для прекращения выпуска масс-медиа или средства массовой информации либо распространения продукции масс-медиа или средства массовой информации являются: пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, пропаганда экстремизма или терроризма, публикация материалов и распространение информации, направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, а также неустранение причин приостановления выпуска масс-медиа или средства массовой информации либо распространения продукции масс-медиа или средства массовой информации в установленный срок.

5. В случае приостановления либо прекращения выпуска масс-медиа или средства массовой информации либо распространения продукции масс-медиа или средства массовой информации по решению собственника либо суда в уполномоченный орган направляются уведомление и (или) решение суда.

Прекращение выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации влечет аннулирование свидетельства о постановке на учет или переучете.

6. В случае приостановления либо прекращения по вступившему в законную силу решению суда выпуска масс-медиа либо распространения продукции масс-медиа, когда масс-медиа является интернет-ресурсом, уполномоченные государственные органы, собственники масс-медиа обязаны приостановить или прекратить выпуск масс-медиа либо распространение продукции масс-медиа на территории Республики Казахстан.

7. Вступление в законную силу решения суда о приостановлении выпуска масс-медиа либо распространения продукции масс-медиа, когда масс-медиа является интернет-ресурсом, влечет запрет на использование доменного имени с тем же или дублирующим названием на срок не более трех месяцев.

Решение суда о прекращении выпуска масс-медиа либо распространения продукции масс-медиа, когда масс-медиа является интернет-ресурсом, влечет отмену регистрации доменного имени и запрет на использование в течение одного года доменного имени с тем же или дублирующим именем, регистрация которого отменена решением суда.

Статья 24. Деятельность иностранных средств массовой информации на территории Республики Казахстан

1. Иностранные теле-, радиоканалы, распространяемые операторами телерадиовещания на территории Республики Казахстан, подлежат обязательной постановке на учет в уполномоченном органе.

Постановку на учет, переучет иностранных теле-, радиоканалов осуществляют представители иностранных телерадиокомпаний.

Постановка на учет или переучет иностранных теле-, радиоканалов осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом.

2. Для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан собственники иностранных теле-, радиоканалов:

1) проводят обязательную государственную регистрацию юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства) иностранного юридического лица в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств;

2) обеспечивают трансляцию отечественных теле-, радиопрограмм в еженедельном объеме вещания иностранного теле-, радиоканала в размере не менее десяти процентов от общего объема теле-, радиопрограмм с обновлением один раз в три месяца и (или) согласно таким же требованиям обеспечивают перевод транслируемых теле-, радиопрограмм образовательного, культурно-просветительского, спортивно-развлекательного и досугового характера на государственный язык.

3. Постановка на учет иностранных теле-, радиоканалов осуществляется после экспертизы их продукции на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан.

Постановка на учет иностранных теле-, радиоканалов религиозного направления осуществляется после религиоведческой экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Деятельность собственников иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан, имеющих в уставном капитале полностью или частично государственный пакет акций (долей участия, паев), а также аффилированных с ними лиц, осуществляется с созданием на территории Республики Казахстан юридического лица с участием в уставном капитале не более двадцати процентов пакета акций (долей участия, паев) иностранных юридических лиц.

Руководителем указанного юридического лица и (или) лицом (редактором), осуществляющим подготовку и выход в эфир теле-, радиоканала, не могут быть:

1) граждане, признанные судом недееспособными;

2) граждане, имеющие на момент назначения не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) иностранцы либо лица без гражданства;

4) граждане, являвшиеся главными редакторами (редакторами) средств массовой информации, по вине которых выпуск (выход в эфир) средства массовой информации был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда.

5. Переучет иностранного теле-, радиоканала осуществляется в случаях смены собственника либо изменения организационно-правовой формы юридического лица, названия, основной тематической направленности теле-, радиоканала, создания нового юридического лица или филиала (представительства), прошедшего процедуру государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств на территории Республики Казахстан.

Статья 25. Основания отказа в постановке на учет иностранных средств массовой информации

1. Уполномоченный орган отказывает представителю телерадиокомпании в выдаче свидетельства о постановке на учет иностранного теле-, радиоканала, если:

1) заявление не соответствует требованиям, установленным уполномоченным органом;

2) не уплачен сбор за постановку на учет теле-, радиоканала;

3) материалы иностранного теле-, радиоканала содержат пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, пропаганду экстремизма или терроризма, культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, информацию, направленную на разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, а также киновидеопродукцию порнографического и специального сексуально-эротического характера, а также информацию, пропагандирующую самоубийство;

4) по результатам религиоведческой экспертизы имеется отрицательное заключение;

5) в отношении продукции иностранного теле-, радиоканала имеется вступившее в законную силу решение суда о наложении запрета на ее распространение на территории Республики Казахстан;

6) отсутствуют сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) на веб-портале «электронного правительства».

2. При отказе в постановке на учет иностранного теле-, радиоканала представителю иностранной телерадиокомпании дается мотивированный отказ в письменном виде.

3. Свидетельство о постановке на учет иностранного теле-, радиоканала отзывается уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней в случаях, если иностранный теле-, радиоканал прекратит на территории Республики Казахстан деятельность юридического лица или снимет с учетной регистрации, предусмотренной пунктом 2 статьи 24 настоящего Закона, филиал (представительство) без создания нового юридического лица или филиала (представительства).

4. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан иностранным теле-, радиоканалом уполномоченный орган обращается в суд для отзыва свидетельства о постановке на учет, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

5. В случае, если у иностранного теле-, радиоканала отзывается свидетельство о постановке на учет, уполномоченный орган выносит предписание операторам телерадиовещания о принятии мер по ограничению трансляции и (или) ретрансляции иностранного теле-, радиоканала на территории Республики Казахстан.

6. В случае признания судом информации, распространяемой иностранным теле-, радиоканалом, противоречащей требованиям законов Республики Казахстан, распространение иностранного теле-, радиоканала на территории Республики Казахстан приостанавливается либо прекращается.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ЖУРНАЛИСТА

Статья 26. Права и обязанности журналиста

1. Настоящим Законом признается особый статус журналиста, обеспечивающий условия для осуществления им профессиональной деятельности.

2. Лицо обладает статусом журналиста в период осуществления профессиональной деятельности и нахождения в трудовых или иных договорных отношениях с редакцией средства массовой информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Журналист имеет право:

1) осуществлять сбор, обработку, подготовку сообщений и материалов, запрашивать, получать и распространять информацию;

2) посещать государственные органы, организации всех форм собственности и быть принятым их должностными лицами в связи с осуществлением своих служебных обязанностей, присутствовать на всех мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его государственными органами и (или) организациями, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;

3) производить записи, в том числе с использованием средств аудиовизуальной техники, кино- и фотосъемку, за исключением случаев, запрещенных законами Республики Казахстан;

4) присутствовать в районе стихийных бедствий, на мирных собраниях, а также при иных формах выражения общественных, групповых и личных интересов по предъявлении удостоверения журналиста, отличительного знака;

5) получать доступ к документам и материалам, за исключением, сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;

6) проверять достоверность получаемой информации;

7) обращаться к специалистам при проверке полученных информационных материалов;

8) распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под условным именем (псевдонимом);

9) отказываться от публикации материала за своей подписью, если его содержание после редакционной правки противоречит личным убеждениям журналиста;

10) на сохранение тайны авторства и источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны и источники информации обнародуются по требованию суда.

4. Журналист обязан:

1) осуществлять программу деятельности средства массовой информации, с которым он состоит в трудовых или иных договорных отношениях, руководствуясь законодательством Республики Казахстан;

2) принимать меры по проверке достоверности распространяемой информации путем направления запросов соответствующим физическим и (или) юридическим лицам либо иными способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан;

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании их авторства;

4) не распространять информацию, не соответствующую действительности;

5) получать согласие от физического и (или) юридического лица либо их представителей на распространение в средстве массовой информации личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных охраняемых законом тайн, за исключением случаев, если сведения указаны в официальных сообщениях и (или) распространены самим физическим и (или) юридическим лицом либо их представителями в источниках, доступ к которым не ограничен;

6) уважать права и законные интересы физических и юридических лиц;

7) соблюдать во время посещения особо важных государственных и стратегических объектов установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов;

8) соблюдать нормы профессиональной этики (этического поведения);

9) выполнять иные обязанности, возложенные на него в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 27. Правовые гарантии профессиональной деятельности журналиста (представителя средств массовой информации)

1. При исполнении журналистом (представителем средств массовой информации) обязанностей в условиях, сопряженных с высоким риском для здоровья и жизни, собственник средства массовой информации обязан обеспечить его необходимым оборудованием и обмундированием.

2. В случае причинения вреда жизни и (или) здоровью в связи с исполнением журналистом (представителем средств массовой информации) своих обязанностей собственник средства массовой информации обязан возместить ему вред в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

Статья 28. Аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации)

1. Средства массовой информации по согласованию с обладателями информации и организациями могут аккредитовать при них своих журналистов.

В случае упрощенного порядка аккредитации журналистам (представителям средств массовой информации) выдаются аккредитационные карты.

Аккредитационная карта выдается посредством единой медиаплатформы в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Типовые правила аккредитации журналистов разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом. Обладатели информации, организации разрабатывают и утверждают правила аккредитации журналистов на основе типовых правил аккредитации журналистов.

2. Государственные органы и (или) организации, при которых аккредитован журналист, обязаны предварительно извещать его о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами.

3. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его государственными органами и (или) организациями, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.

4. Журналист лишается аккредитации, если им нарушены правила аккредитации либо за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитующих его государственных органов и (или) организаций, если это признано вступившим в законную силу решением суда.

Статья 29. Аккредитация средств массовой информации Республики Казахстан за рубежом

Собственник средства массовой информации Республики Казахстан имеет право открывать корреспондентские пункты, аккредитовать журналистов в других государствах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 30. Деятельность представителей иностранных средств массовой информации в Республике Казахстан

1. Аккредитация представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов проводится Министерством иностранных дел Республики Казахстан в установленном им порядке.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан ведет реестр представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.

2. Правовое положение и профессиональная деятельность аккредитованных в Республике Казахстан иностранных журналистов и других представителей иностранных средств массовой информации регулируются законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

3. Продукция иностранного средства массовой информации, распространяемая на территории Республики Казахстан, содержащая информацию, противоречащую законам Республики Казахстан и нарушающую Конституцию Республики Казахстан, подлежит признанию в судебном порядке незаконной с приостановлением либо прекращением ее распространения на территории Республики Казахстан, а для иностранных средств массовой информации, являющихся интернет-ресурсами, – приостановлению доступа на указанные интернет-ресурсы на территории Республики Казахстан.

4. Запрещается занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных средств массовой информации и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации.

5. Министерство иностранных дел Республики Казахстан вправе отказывать в аккредитации представительствам иностранных средств массовой информации и их журналистам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Отказ, приостановление и отзыв аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов осуществляются в порядке, определяемом Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Статья 31. Государственный заказ по проведению государственной информационной политики

1. Государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне размещается в порядке, определяемом уполномоченным органом.

2. Государственный заказ по проведению государственной информационной политики на региональном уровне размещается в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Статья 32. Комиссия по вопросам государственной информационной политики

1. В целях учета и защиты общественных интересов при проведении государственной информационной политики, а также удовлетворения потребностей населения в информации при уполномоченном органе создается Республиканская комиссия по вопросам государственной информационной политики.

Основными функциями Республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики являются:

1) утверждение тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне;

2) рассмотрение перечня тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне и выработка предложений в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом;

3) рассмотрение заявок претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях, в том числе направленного на производство контента для детей и развитие региональных периодических печатных изданий, и выработка предложений в соответствии с правилами размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;

4) определение и утверждение тематических направлений грантов для негосударственных средств массовой информации на республиканском уровне и объемов финансирования по ним;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных положением о Республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики.

2. В состав Республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики привлекаются представители общественных объединений в области средств массовой информации на основании соотношения не менее одной трети от общего числа членов.

3. В целях учета и защиты общественных интересов при проведении государственной информационной политики, а также удовлетворения потребностей населения в информации при местных исполнительных органах создаются региональные комиссии по вопросам государственной информационной политики.

Основными функциями региональных комиссий по вопросам государственной информационной политики являются:

1) рассмотрение заявок претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, в том числе направленного на производство контента для детей и развитие региональных периодических печатных изданий, и выработка предложений в соответствии с правилами размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;

2) направление заявок претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне на рассмотрение Республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики и для получения рекомендаций в соответствии с правилами размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных типовым положением о региональных комиссиях по вопросам государственной информационной политики.

Статья 33. Гранты для средств массовой информации

1. Гранты предоставляются негосударственным средствам массовой информации (далее – гранты) на развитие отечественного контента, укрепление и защиту информационного суверенитета Республики Казахстан.

Гранты предоставляются негосударственным средствам массовой информации, в том числе на:

производство контента для детей;

развитие региональных периодических печатных изданий.

2. Объем грантов на государственном языке должен быть не менее двух третей от общего годового объема грантов.

3. Гранты подразделяются на следующие виды:

1) краткосрочные гранты – гранты, срок реализации которых составляет до одного года;

2) долгосрочные гранты – гранты, срок реализации которых составляет от одного года до трех лет.

4. Гранты предоставляются на основе конкурсного отбора.

Конкурс на гранты объявляется уполномоченным органом и объявление подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

5. Тематические направления и объемы грантов утверждаются Республиканской комиссией по вопросам государственной информационной политики в соответствии с приоритетными направлениями государственной информационной политики Республики Казахстан и подлежат рассмотрению в установленном порядке Республиканской бюджетной комиссией.

6. Предоставление и мониторинг реализации грантов осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом на единой медиаплатформе.

Уполномоченный орган обеспечивает открытость и прозрачность процедур предоставления и реализации грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о доступе к информации.

7. Независимая экспертная комиссия состоит из экспертов, обладающих соответствующей квалификацией.

Состав и положение независимой экспертной комиссии утверждаются уполномоченным органом.

Комиссия по выделению грантов при уполномоченном органе на основании заключения независимой экспертной комиссии принимает решение о предоставлении грантов в порядке, определяемом уполномоченным органом.

8. Действие настоящей статьи не распространяется на отношения, возникающие в процессе предоставления грантов, которые регулируются Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и иными законами Республики Казахстан.

9. Контроль за использованием грантов осуществляется уполномоченным органом, а также иными государственными органами в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.

10. Финансирование грантов осуществляется за счет бюджетных средств, утвержденных законами Республики Казахстан.

Бюджетные средства, предусмотренные для предоставления грантов, используются в целях и порядке, которые установлены настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, договором на предоставление и реализацию гранта на весь срок их реализации, но не более чем на три года.

11. Исключительное авторское право и смежные права на продукцию, произведенную в рамках грантов, принадлежат средствам массовой информации.

Глава 5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

С ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 34. Авторские произведения и письма

1. Редакция, собственник масс-медиа обязаны соблюдать права на используемые объекты права интеллектуальной собственности, включая авторское право и смежные права на интеллектуальную собственность, а также обработку и защиту персональных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. При публикации читательских писем, включая информацию, размещаемую пользователями на масс-медиа, допускаются сокращение и редактирование их текста, не искажающие смысла его содержания.

3. Никто не вправе обязать редакцию средства массовой информации обнародовать отклоненный ею материал, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

Не допускается размещение в средствах массовой информации писем читателей, включая информацию, размещаемую пользователями на интернет-ресурсе, содержащих сведения, запрещенные законами Республики Казахстан.

Статья 35. Официальные сообщения

1. Официальное сообщение может распространяться в устной или письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Распространение официального сообщения в устной форме может осуществляться путем публичного выступления руководителя или уполномоченного на это должностного лица обладателя информации.

При распространении в письменном виде, в том числе в форме электронного документа, официальное сообщение должно быть подписано руководителем или уполномоченным на это должностным лицом обладателя информации (в случае электронного документа – удостоверено посредством электронной цифровой подписи).

2. Официальное сообщение предоставляется средствам массовой информации на равных условиях, независимо от их форм собственности и принадлежности.

3. На письменный запрос средства массовой информации по разъяснению предоставленных официальных сообщений обладатель информации обязан представить ответ не позднее двух рабочих дней со дня регистрации запроса в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, либо дать ответ с указанием срока его представления или мотивированного отказа.

На письменный запрос по разъяснению предоставленных официальных сообщений, требующий дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на пятнадцать календарных дней, о чем средству массовой информации сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

4. В случае поступления обладателю информации от средства массовой информации письменного запроса по разъяснению предоставленных официальных сообщений, в компетенцию которого не входит разрешение поставленных вопросов, в срок не позднее двух рабочих дней данный запрос должен быть направлен в соответствующие органы с сообщением об этом средству массовой информации.

Запросы средств массовой информации по разъяснению предоставленных официальных сообщений, поданные письменно и (или) в форме электронного документа, направляются за подписью и (или) удостоверяются посредством электронной цифровой подписи главного редактора (редактора), уполномоченного лица или аккредитованного журналиста.

5. Ответы на запросы по разъяснению предоставленных официальных сообщений, поданные письменно или в форме электронного документа, представляются на языке обращения.

Ответы на запросы по разъяснению предоставленных официальных сообщений представляются в форме поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.

6. Отказ в представлении запрашиваемых сведений может быть обжалован представителем средства массовой информации в вышестоящий орган, должностному лицу в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 36. Запросы о предоставлении информации, не входящей в официальные сообщения

1. Средство массовой информации вправе обращаться к обладателю информации с запросами о предоставлении информации, не входящей в официальное сообщение.

Журналист средства массовой информации при обращении к обладателю информации с устным запросом по телефону обязан представиться и сообщить об аудиозаписи разговора в случае ее ведения.

Запросы средств массовой информации о предоставлении информации, поданные письменно и (или) в форме электронного документа, направляются за подписью и (или) удостоверяются посредством электронной цифровой подписи главного редактора (редактора), уполномоченного лица или аккредитованного журналиста.

Ответ на запрос представляется в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.

В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на пятнадцать календарных дней, о чем средству массовой информации сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

2. В предоставлении информации по запросу отказывается:

1) если содержание запроса не входит в компетенцию обладателя информации, которому был адресован запрос;

2) если запрос не соответствует требованиям настоящего Закона;

3) если запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом;

4) до принятия решения по результатам государственного контроля;

5) до принятия окончательного решения, вырабатываемого на основе межведомственной и внутриведомственной переписки или совещаний в государственных органах;

6) до принятия взаимного соглашения об условиях раскрытия документов, поступивших от иностранных государств или международных организаций.

3. За непредставление или несвоевременное представление ответа на запрос средств массовой информации должностные лица государственных органов несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации может быть обжалован представителем средства массовой информации в порядке, установленном законами Республики Казахстан для обжалования неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан.

Статья 37. Обязательные сообщения

1. Уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли в рамках своей компетенции и (или) местные исполнительные органы при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории обязаны не позднее трех часов с момента наступления события предоставлять средствам массовой информации официальные сообщения о текущей ситуации в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом.

За непредставление или несвоевременное предоставление официальных сообщений должностные лица государственных органов несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

2. Редакции средств массовой информации обязаны на безвозмездной основе опубликовать:

1) решение суда, вступившее в законную силу, если оно содержит требование об опубликовании ответа или опровержения в средстве массовой информации, которое являлось ответчиком по данному судебному процессу;

2) официальные сообщения о введении чрезвычайного положения в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении»;

3) официальные сообщения уполномоченных государственных органов, предусмотренные статьей 47 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите»;

4) официальные сообщения уполномоченных государственных органов, предусмотренные пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму»;

5) официальные сообщения уполномоченных государственных органов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.

3. Обязательные сообщения публикуются:

1) теле-, радиоканалами, выходящими в эфир ежедневно, – в течение суток;

2) средствами массовой информации с иной периодичностью или временем выхода в свет (эфир) – в срок, установленный уполномоченными государственными органами либо судом для таких публикаций.

Статья 38. Право на опровержение или ответ

1. Гражданин или юридическое лицо вправе требовать от средств массовой информации опровержения сведений, не соответствующих действительности и порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право имеют также представители гражданина или юридического лица.

В случае обращения гражданина или юридического лица за опровержением редакция средства массовой информации, не располагающая доказательствами того, что распространенные данным средством массовой информации сведения соответствуют действительности, обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации.

Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к средствам массовой информации в связи с нарушением прав, указанных в настоящей статье, составляет один год со дня опубликования таких сведений в средствах массовой информации.

2. Требование об опровержении должно быть оформлено письменно с указанием сведений, не соответствующих действительности, времени и способа их распространения данным средством массовой информации.

Опровержение в периодических печатных изданиях должно быть опубликовано тем же шрифтом и размещено под заголовком «Опровержение» на том месте, где было расположено опровергаемое сообщение или материал.

По телевидению и радио опровержение должно быть передано в то же время суток и в той же теле-, радиопрограмме, что и опровергаемое сообщение или материал, а в случае закрытия указанной теле-, радиопрограммы – в иной теле-, радиопрограмме с соответствующей тематической направленностью.

Опровержение в интернет-изданиях должно быть опубликовано тем же шрифтом и под заголовком «Опровержение» в том же разделе, где было опубликовано опровергаемое сообщение или материал.

Объем опровержения не может вдвое и более превышать объем опровергаемого сообщения или материала.

3. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или законные интересы, имеет право на бесплатную публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации.

Ответ в периодических печатных изданиях должен быть опубликован тем же шрифтом и размещен под заголовком «Ответ» на том месте, где было расположено опровергаемое сообщение или материал.

По телевидению и радио ответ должен быть передан в то же время суток и в той же теле-, радиопрограмме, что и опровергаемое сообщение или материал, а в случае закрытия указанной теле-, радиопрограммы – в иной теле-, радиопрограмме с соответствующей тематической направленностью.

Ответ в интернет-изданиях должен быть опубликован тем же шрифтом и под заголовком «Ответ» в том же разделе, где было опубликовано опровергаемое сообщение или материал.

Объем ответа не может вдвое и более превышать объем опровергаемого сообщения или материала.

Ответ гражданина или юридического лица либо их представителей публикуется или передается:

в средствах массовой информации, выходящих в свет (эфир) ежедневно, – в течение пяти календарных дней со дня получения требования о предоставлении права на ответ от гражданина или юридического лица либо их представителей;

в средствах массовой информации с иной периодичностью либо временем выхода в свет (эфир) – в ближайшем планируемом выпуске.

Средство массовой информации вправе отказать в опубликовании ответа в случае, если ответ гражданина или юридического лица либо их представителей содержит информацию, распространение которой запрещено законами Республики Казахстан или иным образом нарушает права и законные интересы физических и (или) юридических лиц или государства.

4. Требование гражданина или юридического лица о публикации опровержения либо ответа в средстве массовой информации рассматривается судом в случае, если средство массовой информации отказало в такой публикации либо в течение месяца не опубликовало опровержение или ответ, а также в случае ликвидации данного средства массовой информации.

5. Опровержение либо ответ, распространяемые во исполнение вступившего в законную силу решения суда, публикуются:

1) в средствах массовой информации, выходящих в свет (эфир) не реже одного раза в неделю, – в течение двух суток со дня получения требования об опровержении, если иное не установлено заявителем;

2) в средствах массовой информации с иной периодичностью либо временем выхода в свет (эфир) – в ближайшем планируемом выпуске, если иное не установлено заявителем.

6. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением, в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

Юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков, причиненных их распространением, в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

Статья 39. Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации

1. В центральных государственных и местных исполнительных органах, ведомствах центральных государственных органов, а также государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (за исключением Службы государственной охраны), назначается уполномоченное лицо либо создается уполномоченное подразделение по взаимодействию со средствами массовой информации, осуществляющее распространение информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности.

Самостоятельное структурное уполномоченное подразделение и (или) штатная должность создаются в пределах лимитов штатной численности, утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также подчиняются непосредственно первому руководителю государственного органа (за исключением специальных государственных органов).

В государственных органах, указанных в части первой настоящего пункта, со штатной численностью менее двадцати пяти человек функции, установленные пунктом 2 настоящей статьи, возлагаются на одного из сотрудников государственного органа без освобождения от его основных функциональных обязанностей.

2. Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации осуществляет свою деятельность на основании положения, разработанного на основе типового положения, утвержденного уполномоченным органом, с учетом специфики деятельности специальных государственных органов и Национального Банка Республики Казахстан.

3. Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации взаимодействует с уполномоченным органом в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом.

4. Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации проходит курсы повышения квалификации в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

5. Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации не подлежит исключению по штатной численности (из штатного расписания) государственного органа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев ликвидации (упразднения) или реорганизации государственного органа.

Статья 40. Заявления по вопросам рассмотрения фактов кибербуллинга в масс-медиа в отношении ребенка

1. Гражданин либо законный представитель ребенка в случае выявления в отношении ребенка фактов кибербуллинга вправе в письменном виде или в форме электронного документа обращаться в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования масс-медиа, в котором происходят противоправные действия.

Заявления, поданные в письменном виде или в форме электронного документа, направляются за подписью и (или) удостоверяются посредством электронной цифровой подписи.

Заявление по фактам кибербуллинга в отношении ребенка рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней со дня его поступления.

Порядок создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка определяется уполномоченным органом. Ответ представляется на государственном языке или языке обращения.

В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на заявление требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен уполномоченным органом не более чем на пятнадцать календарных дней, а заявителю сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

2. В рассмотрении заявления отказывается, если в содержании заявления не указана масс-медиа, в которой совершаются факты кибербуллинга в отношении ребенка.

3. За непредставление или несвоевременное представление ответа на заявление гражданина либо законного представителя ребенка по фактам кибербуллинга должностные лица уполномоченного органа несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Отказ в рассмотрении заявления может быть обжалован гражданином либо законным представителем ребенка в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Примечание. В целях настоящей статьи под кибербуллингом понимаются систематические (два и более раза) действия унизительного характера в отношении ребенка, преследование и (или) запугивание ребенка, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, с использованием масс-медиа.

Статья 41. Общественно-профессиональные советы по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации

1. Общественно-профессиональный совет по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации создается на добровольной основе в целях развития медиаотрасли.

2. Общественно-профессиональный совет по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации осуществляет свою деятельность на основании типового положения, утвержденного уполномоченным органом.

3. Общественно-профессиональные советы по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровне.

4. Республиканский общественно-профес­сиональный совет по вопросам саморегу­лирования деятельности средств массовой информации формируется из представителей профессионального сообщества средств массовой информации.

Региональные общественно-профессиональные советы по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации формируются из представителей местных профессиональных сообществ, средств массовой информации.

5. Основной функцией общественно-профессиональных советов по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации является разработка Этического кодекса журналистов.

6. Рекомендации общественно-профессиональных советов по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации подлежат обязательному рассмотрению и реагированию государственными органами.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Статья 42. Субъекты телерадиовещания

Субъектами телерадиовещания в Республике Казахстан являются телерадиокомпании, операторы телерадиовещания, производители теле-, радиопрограмм и распространители индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств.

Статья 43. Телерадиокомпания

1. Телерадиокомпания осуществляет деятельность по формированию теле-, радиоканалов для дальнейшего их распространения в сетях телерадиовещания.

2. Телерадиокомпании:

1) осуществляют постановку на учет теле-, радиоканала в уполномоченном органе как средство массовой информации;

2) обеспечивают соблюдение технических параметров формируемых теле-, радиоканалов в соответствии с требованиями национальных стандартов телерадиовещания, а также техническими параметрами качества телерадиовещания;

3) обеспечивают качество подачи теле-, радиоканалами теле-, радиопрограмм в соответствии с правилами присоединения технических средств телерадиовещания к сетям операторов телерадиовещания, технической эксплуатации систем телерадиовещания и требованиями национальных стандартов телерадиовещания, а также техническими параметрами качества телерадиовещания;

4) используют технические средства формирования теле-, радиоканалов, имеющие сертификаты соответствия, выданные в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании».

Статья 44. Национальный оператор телерадиовещания

1. Национальным оператором телерадиовещания является юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, со стопроцентным пакетом акций, принадлежащим государству, на которое возложены задачи по содержанию и развитию национальной сети телерадиовещания.

2. Национальный оператор телерадиовещания:

1) предоставляет телерадиокомпаниям и операторам телерадиовещания равное право пользования национальной сетью телерадиовещания на основании договоров, заключенных с телерадиокомпаниями и операторами телерадиовещания в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивает сохранность единого имущественного комплекса национальной сети телерадиовещания;

3) осуществляет содержание и эксплуатацию национальной сети телерадиовещания;

4) осуществляет развитие и модернизацию национальной сети телерадиовещания на основе современных передовых технологий;

5) осуществляет трансляцию обязательных теле-, радиоканалов и теле-, радиоканалов свободного доступа;

6) осуществляет трансляцию теле-, радиоканалов свободного доступа в сети цифрового эфирного телерадиовещания в соответствии с установленными тарифами на основании заключенных договоров;

7) публикует на своем интернет-ресурсе тарифы на услуги по распространению теле-, радиоканалов;

8) обеспечивает резервирование спутникового ресурса на спутнике для распространения обязательных теле-, радиоканалов в сетях цифрового и аналогового эфирного вещания сети цифрового эфирного вещания.

Национальный оператор телерадиовещания вправе осуществлять деятельность по распространению телегазеты в сетях телекоммуникаций.

При введении на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения уполномоченный орган возмещает национальному оператору телерадиовещания затраты по обеспечению трансляции и (или) ретрансляции по национальной сети телерадиовещания негосударственных теле-, радиоканалов посредством аналогового и цифрового телерадиовещания в случае отсутствия иных источников финансирования в соответствии с установленными национальным оператором тарифами в течение всего срока действия чрезвычайного положения.

Национальный оператор телерадиовещания после полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание осуществляет дальнейшее развитие сетей телерадиовещания за счет собственных средств.

Статья 45. Операторы телерадиовещания

1. Операторы телерадиовещания осуществляют деятельность по распространению теле-, радиоканалов в сетях телекоммуникаций путем:

1) трансляции и (или) ретрансляции пакетов теле-, радиоканалов;

2) трансляции и (или) ретрансляции теле-, радиоканалов на основании договоров, заключенных с телерадиокомпаниями в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

3) ретрансляции теле-, радиоканалов без изменения содержания их теле-, радиопрограмм, если иное не предусмотрено договором между операторами телерадиовещания и телерадиокомпаниями.

Положение настоящего подпункта не распространяется на случаи, предусмотренные пунктом 2 статьи 58 настоящего Закона;

4) трансляции и (или) ретрансляции иностранных теле-,

радиоканалов, прошедших процедуру постановки на учет в соответствии со статьей 22 настоящего Закона, на основании договоров, заключенных между оператором телерадиовещания и иностранной телерадиокомпанией или филиалом (представительством) иностранного юридического лица, зарегистрированного в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств;

5) трансляции и (или) ретрансляции обязательных теле-, радиоканалов, теле-, радиоканалов свободного и условного доступа.

Операторы телерадиовещания вправе осуществлять деятельность по распространению телегазеты в сетях телекоммуникаций.

2. Операторы телерадиовещания обязаны:

использовать для распространения теле-, радиоканалов технические средства, имеющие сертификаты соответствия, выданные в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»;

осуществлять трансляцию и (или) ретрансляцию в соответствии с правилами технической эксплуатации телерадиовещания и требованиями национальных стандартов телерадиовещания;

обеспечить трансляцию сигналов теле-, радиоканалов во всей эксплуатируемой ими сети в цифровом формате со скоростью программного потока в соответствии со стандартами цифрового телерадиовещания при получении сигнала в цифровом формате и использовании цифровых технологий доставки контента;

осуществлять трансляцию и (или) ретрансляцию отечественных теле-, радиоканалов в соответствии с техническими параметрами качества телерадиовещания.

Статья 46. Производитель теле-, радиопрограмм

1. Производителем теле-, радиопрограмм является физическое или юридическое лицо, специализирующееся на производстве теле-, радиопрограмм.

2. Отношения между производителями теле-, радиопрограмм и телерадиокомпаниями регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 47. Комиссия по вопросам развития телерадиовещания

В целях учета и защиты общественных интересов в области телерадиовещания, а также удовлетворения потребностей населения в теле-, радиоканалах при уполномоченном органе создается консультативно-совещательный орган – комиссия по вопросам развития телерадиовещания в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Статья 48. Сети телерадиовещания

1. Сети телерадиовещания являются составной частью единой сети телекоммуникаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области связи и составляют единый производственно-технологический комплекс наземных и спутниковых систем вещания, используемых для распространения и трансляции теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан и иностранных государств.

2. Для распространения и трансляции государственных теле-, радиоканалов создаются республиканские и региональные сети телерадиовещания, базирующиеся на единой сети телекоммуникаций, с использованием технических средств и каналов операторов телерадиовещания.

3. Телерадиокомпании и операторы телерадиовещания для распространения и трансляции теле-, радиоканалов вправе использовать существующие сети телекоммуникаций на условиях заключенного договора.

4. Сети телерадиовещания независимо от их форм собственности используются для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка. Порядок использования сетей телерадиовещания в указанных целях определяется уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

5. Оповещение населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка осуществляется в обязательном порядке телерадиокомпаниями и операторами телерадиовещания независимо от их форм собственности.

6. Для прокладки кабельных сетей в жилых домах объекты инженерной инфраструктуры предоставляются на равных условиях всем операторам кабельного телерадиовещания в случае, если позволяют технические возможности.

Статья 49. Тарифы на услуги телерадиовещания

Тарифы на услуги по распространению теле-, радиоканалов в многоканальном вещании и сетях телекоммуникаций устанавливаются операторами телерадиовещания самостоятельно на основе обоснованных затрат, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Статья 50. Защита интересов национального телерадиовещания

1. В еженедельном объеме телерадиовещания отечественных телеканалов количество отечественных телепрограмм, за исключением рекламы, должно составлять:

1) с 1 января 2025 года – не менее пятидесяти пяти процентов;

2) с 1 января 2027 года – не менее шестидесяти процентов.

Требование настоящего пункта не распространяется на телеканалы, вещающие на основании международных соглашений.

2. В еженедельном объеме радиовещания отечественных радиоканалов количество музыкальных произведений казахстанских авторов либо исполнителей и отечественных радиопрограмм, за исключением рекламы, должно составлять:

1) с 1 января 2025 года – не менее пятидесяти пяти процентов;

2) с 1 января 2027 года – не менее шестидесяти процентов.

Статья 51. Порядок субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания

1. Целью субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания на реализацию спутниковых приемных устройств является стимулирование физических или юридических лиц на приобретение отечественных спутниковых устройств.

2. Субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, определяемом уполномоченным органом.

3. Субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) приобретение спутниковых приемных устройств населением, проживающим в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах;

2) распространение оператором телерадиовещания теле-, радиоканалов посредством ретрансляторов, размещаемых на спутниках связи;

3) наличие лицензии в сфере телерадиовещания в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

4) владение собственной сетью продаж на праве собственности или пользования не менее чем в десяти населенных пунктах с населением не более пятидесяти тысяч человек.

4. Для рассмотрения поступивших заявок от операторов спутникового телерадиовещания уполномоченным органом создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок для принятия решения о субсидировании затрат либо об отказе.

5. Операторы спутникового телерадиовещания, получившие субсидии, ежегодно проводят анализ эффективности реализации субсидий и направляют его в уполномоченный орган.

6. Предоставление, контроль, мониторинг и оценка эффективности субсидирования части затрат спутниковых операторов телерадиовещания осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Статья 52. Формирование перечня обязательных теле-, радиоканалов

1. В целях обеспечения прав физических лиц на информацию, свободу слова, выражение мнения и развития плюрализма мнений, а также сохранения и обеспечения единого информационного пространства Республики Казахстан, освещения государственной политики в сфере социально-экономической политики государства, сохранения и развития культурного наследия страны формируется перечень обязательных теле-, радиоканалов, составляющий совокупность культурной, научно-образовательной, познавательно-просветительской и другой социально значимой и обязательной к распространению на всей территории Республики Казахстан информации.

2. Перечень обязательных негосударственных теле-, радиоканалов формируется на конкурсной основе в порядке, определенном уполномоченным органом.

По рекомендации комиссии по вопросам развития телерадиовещания перечень обязательных государственных теле-, радиоканалов формируется без проведения конкурса и утверждается уполномоченным органом.

3. Формирование перечня обязательных теле-, радиоканалов осуществляется не более одного раза в год. В случае добровольного отказа собственника теле-, радиоканала от включения в указанный перечень или исключения теле-, радиоканала в целях обеспечения национальных интересов по решению уполномоченного органа проводится повторный конкурс на свободное место.

Статья 53. Формирование перечня теле-, радиоканалов свободного доступа

1. Перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания, формируется из:

1) теле-, радиоканалов, включенных в пакет теле-, радиоканалов цифрового эфирного телерадиовещания в соответствии с пунктом 4 статьи 69 настоящего Закона;

2) теле-, радиоканалов, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

2. Формирование перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания по рекомендации комиссии по вопросам развития телерадиовещания, осуществляется на конкурсной основе в порядке, определенном уполномоченным органом.

3. Операторы телерадиовещания на основании заключенных договоров с телерадиокомпаниями вправе распространять теле-, радиоканалы свободного доступа.

Статья 54. Лицензирование деятельности телерадиовещания

Лицензирование деятельности телерадиовещания осуществляет уполномоченный орган в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Статья 55. Использование радиочастотного спектра для целей телерадиовещания

1. Распределение полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания осуществляется на конкурсной основе в порядке, определяемом уполномоченным органом.

2. Разрешение на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания выдается уполномоченным органом в области связи на основании решения комиссии по вопросам развития телерадиовещания.

В разрешении на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания должны указываться место расположения технических средств, в том числе размещение антенных устройств с указанием их типа, географических координат, а также фактической мощности используемых передающих радиоэлектронных средств.

3. Расчет, согласование с радиочастотными органами и международная координация радиочастот для целей телерадиовещания производятся уполномоченным органом в области связи.

Статья 56. Требования к техническим средствам телерадиовещания

1. Технические средства формирования, трансляции, ретрансляции и (или) приема теле-, радиоканалов подлежат подтверждению соответствия требованиям Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании».

2. Запрещается использование радиоэлектронных средств приема и передачи сигнала телерадиовещания, создающих помехи иным радиопередающим и (или) радиоприемным средствам связи и не соответствующих заявленным техническим параметрам.

Статья 57. Распространение дополнительной информации

1. Дополнительная информация представляет собой буквенную, цифровую, графическую информацию, транслируемую одновременно с основной телепрограммой с использованием одной частоты и (или) эфирного времени, содержание которой не связано с содержанием основной телепрограммы, передаваемой в составе телерадиовещательного сигнала.

2. Размер дополнительной информации, носящей характер коммерческой рекламы, не должен превышать двадцать пять процентов площади кадра и нарушать текстовый или информационный материал в телепрограммах.

Статья 58. Ретрансляция теле-, радиоканала, теле-, радиопрограммы

1. Ретрансляция теле-, радиоканала, теле-,

радиопрограммы осуществляется без внесения изменений в содержание, если иное не предусмотрено договором между операторами телерадиовещания и телерадиокомпанией-правообладателем, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

2. Операторы телерадиовещания при ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан не должны допускать распространение рекламы, за исключением:

1) социальной рекламы;

2) рекламы, размещаемой в месте события, транслируемого в прямом эфире или записи повтора прямого эфира;

3) рекламы, распространяемой иностранными теле-, радиоканалами, специализирующимися исключительно на сообщениях и материалах рекламного характера.

При ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан допускается распространение информации о собственной продукции теле-, радиоканалов (анонсов), не содержащей рекламы третьих лиц.

3. Ретрансляция теле-, радиоканала, теле-, радиопрограммы допускается исключительно на основании договора, заключенного между оператором телерадиовещания и телерадиокомпанией или филиалом (представительством) иностранного юридического лица, зарегистрированного в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

4. Правоотношения, связанные с ретрансляцией теле-, радиоканалов, теле-, радиопрограмм, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

5. В еженедельном объеме вещания отечественных теле-, радиоканалов ретрансляция теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов не должна превышать десять процентов от общего объема теле-, радиопрограмм.

Статья 59. Распространение теле-, радиоканалов для публичного показа

В залах ожидания зданий государственных органов и (или) организаций для публичного показа распространяются исключительно отечественные теле-, радиоканалы.

Глава 7. ВИДЫ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Статья 60. Аналоговое эфирное телерадиовещание

1. Аналоговое эфирное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиоканалов с использованием аналоговых методов обработки сигнала.

2. Распространение теле-, радиоканалов посредством аналогового эфирного телерадиовещания осуществляется при наличии разрешения на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), выданного в соответствии со статьей 55 настоящего Закона, и лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

Статья 61. Цифровое эфирное телерадиовещание

1. Цифровое эфирное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиоканалов посредством наземных передающих станций с использованием методики оцифровки (сжатия) оригинального сигнала.

2. Распространение теле-, радиоканалов операторами телерадиовещания посредством цифрового эфирного телерадиовещания осуществляется при наличии разрешения на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), выданного в соответствии со статьей 55 настоящего Закона, и лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

Статья 62. Спутниковое телерадиовещание

1. Спутниковое телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиоканалов посредством ретрансляторов, размещаемых на спутниках связи.

2. Спутниковое телерадиовещание предназначено для распространения сигналов телерадиовещания на всей территории Республики Казахстан.

3. Распространение теле-, радиоканалов операторами телерадиовещания посредством спутникового телерадиовещания осуществляется при наличии разрешения на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) и лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

4. Распространение карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, предназначенного для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в сфере телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан, запрещается.

5. Осуществление платежей за услуги операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в области телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан, запрещается.

6. Деятельность распространителей индивидуальных спутниковых и эфирных приемных устройств осуществляется в порядке, определяемом правилами оказания услуг телерадиовещания.

Статья 63. Кабельное телерадиовещание

1. Кабельное телерадиовещание представляет собой систему распространения теле-, радиоканалов посредством кабельных и эфирно-кабельных сетей, за исключением абонентских линий, для оказания услуг доступа к сети Интернет.

2. Распространение теле-, радиоканалов операторами телерадиовещания посредством кабельного и эфирно-кабельного телерадиовещания осуществляется на основании лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

3. Распространение теле-, радиоканалов операторами телерадиовещания посредством эфирно-кабельного телерадиовещания осуществляется при наличии разрешения на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), выданного в соответствии со статьей 54 настоящего Закона.

4. Операторы кабельного телерадиовещания осуществляют трансляцию и (или) ретрансляцию обязательных теле-, радиоканалов на основании взаимозачетов между операторами кабельного телерадиовещания и телерадиокомпанией - правообладателем обязательного теле-, радиоканала.

Статья 64. Телерадиовещание с использованием сетей телекоммуникаций

1. Телерадиовещание в сетях телекоммуникаций представляет собой систему распространения теле-, радиоканалов с использованием технических средств телекоммуникаций и линий связи, обеспечивающих передачу сообщений телекоммуникаций.

2. Распространение теле-, радиоканалов в сетях телекоммуникаций осуществляется на основании лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

Статья 65. Индивидуальный спутниковый прием

1. Индивидуальный спутниковый прием теле-, радиоканалов физическими и юридическими лицами осуществляется без права на дальнейшую ретрансляцию.

2. Для обеспечения индивидуального спутникового приема телевизионного сигнала должны использоваться индивидуальные спутниковые приемные устройства, прошедшие подтверждение соответствия требованиям Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании».

Статья 66. Системы коллективного приема теле-, радиоканалов

1. Система коллективного приема теле-, радиоканалов – комплекс технических средств, обеспечивающий возможность приема теле-, радиоканалов в пределах одного здания и (или) нескольких зданий.

2. Деятельность по организации системы коллективного приема теле-, радиоканалов, преследующая коммерческие цели, приравнивается к кабельному телерадиовещанию и подлежит лицензированию на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов.

3. Система коллективного приема в пределах одного здания, не преследующая коммерческие цели, может быть установлена только с письменного согласия собственников здания. Система коллективного приема в пределах нескольких зданий, не преследующая коммерческие цели, может быть установлена, если собственником данных зданий является одно физическое или юридическое лицо.

4. Системы коллективного приема не должны влиять на качество вещания других операторов телерадиовещания.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О МАСС-МЕДИА

Статья 67. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

2. Распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или деловую репутацию организации (государственного органа, общественного, творческого, научного, религиозного либо иного объединения граждан и юридических лиц), воздействие средствами массовой информации на суд влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

3. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа несут виновные в этом должностные лица государственных органов и иных организаций, а также собственник масс-медиа, распространитель средства массовой информации, главный редактор (редактор) средства массовой информации, авторы распространяемых сообщений и материалов.

4. Собственник масс-медиа, главный редактор (редактор) средства массовой информации несут установленную законами Республики Казахстан ответственность за распространение сообщений и материалов, содержащих пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и взрывных устройств, культа жестокости, насилия и порнографии, независимо от источника их получения.

5. Масс-медиа не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах информацию, указанную в пункте 5 статьи 14 настоящего Закона, за исключением случаев, если распространение такой информации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия), и несовершеннолетних, подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении административных и (или) уголовных правонарушений, за исключением несовершеннолетних, признанных судом виновными в совершении тяжких и (или) особо тяжких преступлений, включая информацию об их родителях и иных законных представителях.

Информация, указанная в части первой настоящего пункта, может распространяться в масс-медиа с согласия:

1) несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия), и его законных представителей;

2) законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия);

3) несовершеннолетнего, достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершившего административные и (или) уголовные правонарушения, и его законных представителей.

В случае, если одно из лиц, указанных в части второй настоящего пункта, не дает своего согласия на распространение информации в масс-медиа, распространение данной информации запрещено, за исключением следующих случаев:

1) без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия), или его законных представителей, если законный представитель является подозреваемым или обвиняемым в совершении данных противоправных действий (бездействии);

2) с согласия одного законного представителя пострадавшего несовершеннолетнего в случае, если второй законный представитель находится за пределами Республики Казахстан и его согласие получить не представляется возможным.

6. Масс-медиа вправе в целях содействия расследованию преступления, установлению лиц, причастных к совершению преступления, розыску пропавших несовершеннолетних в объеме, необходимом для достижения указанных целей, и с соблюдением требований, установленных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, на основании процессуальных документов, полученных от органов, ведущих уголовный процесс, распространять сведения, относящиеся к несовершеннолетнему, без получения согласия лиц, установленных частью второй пункта 5 настоящей статьи.

7. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (представителя средств массовой информации) влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 68. Случаи освобождения от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности

Средство массовой информации, а равно его главный редактор (редактор), журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если они:

1) содержались в официальных сообщениях;

2) содержатся в ответе на журналистский запрос средства массовой информации или получены из материалов уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации;

3) получены от рекламодателей и рекламопроизводителей;

4) являются дословным воспроизведением официальных выступлений депутатов представительных органов, должностных или уполномоченных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, за исключением распространения информации, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами Республики Казахстан;

5) содержались в авторских выступлениях, идущих в эфир без предварительной записи, либо текстах, не подлежащих редактированию в соответствии с настоящим Законом;

6) содержались в сообщениях, материалах или их фрагментах, распространенных другим средством массовой информации, поставленным на учет в уполномоченном органе, при условии указания в своем сообщении ссылки на средство массовой информации, распространившее данное сообщение, за исключением распространения информации, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами Республики Казахстан;

7) содержались в обязательных сообщениях, установленных в соответствии со статьей 37 настоящего Закона.

Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 69. Переходные положения

1. До перехода на цифровое эфирное телерадиовещание обеспечивается функционирование аналогового эфирного телерадиовещания, за исключением административно-территориальных единиц, определенных в актах уполномоченного органа по установке сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание.

2. Уполномоченный орган в соответствии с порядком перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, определенным уполномоченным органом, устанавливает сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание не менее чем за шесть месяцев до перехода.

До перехода на цифровое эфирное телерадиовещание распространение негосударственных теле-, радиоканалов свободного доступа осуществляется за счет бюджетных средств.

Переход на цифровое эфирное телерадиовещание на территории административно-территориальной единицы Республики Казахстан осуществляется в соответствии с порядком и сроками перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, которые определены уполномоченным органом.

3. До перехода на цифровое эфирное телерадиовещание для телеканалов действуют все ранее выданные лицензии на занятие деятельностью по организации телевизионного вещания и разрешения на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов). При этом телерадиокомпании обязаны осуществить постановку на учет телеканалов в соответствии с требованиями настоящего Закона в течение одного года после перехода на цифровое эфирное телерадиовещание.

4. При переходе на цифровое эфирное телерадиовещание телеканалы, распространяемые на территории административно-территориальной единицы посредством аналоговых полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), высвобождают данные частоты, радиочастоты (радиочастотные каналы).

Телеканалы, распространяемые на территории административно-территориальной единицы посредством аналоговых полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), в обязательном порядке включаются уполномоченным органом в перечень теле-, радиоканалов свободного доступа в сети цифрового эфирного телерадиовещания без проведения конкурса на территории этих же административно-территориальных единиц.

В случае отсутствия телеканала в утвержденном перечне теле-, радиоканалов свободного доступа национальный оператор телерадиовещания вправе самостоятельно включать его в состав пакета теле-, радиоканалов, распространяемых по цифровой эфирной сети вещания, при наличии технической возможности.

Распространение данных теле-, радиоканалов осуществляется в соответствии с установленными тарифами на основании заключенных договоров.

5. После перехода на цифровое эфирное телерадиовещание разрешения на использование радиочастотного спектра и лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов, выданные телеканалам при аналоговом телерадиовещании, за исключением аналоговых полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), на территории административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием по перечню, определенному уполномоченным органом, прекращают свои действия.

6. В целях обеспечения трансляции теле-, радиоканалов свободного доступа на всей территории Республики Казахстан посредством цифрового эфирного телерадиовещания национальный оператор телерадиовещания получает разрешение на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) без проведения конкурса.

7. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы до перехода на цифровое эфирное телерадиовещание организуют обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Обеспечение приставками производится из расчета одна приставка на одного получателя государственной адресной социальной помощи, обратившегося от себя лично или от имени семьи и других лиц, постоянно проживающих с ним совместно.

Обеспечение приставками является единовременным, повторно приставки получателю, членам его семьи и другим лицам, постоянно проживающим с ним совместно, не поставляются.

Статья 70. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 11) статьи 1, подпункта 5) статьи 7, подпункта 4) части второй пункта 1 статьи 32, статьи 33, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

2. Приостановить до 1 января 2025 года действие подпункта 35) статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«35) государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне – заказ за счет бюджетных средств на оказание услуг по проведению государственной информационной политики, размещаемый в средствах массовой информации;».

3. Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»;

2) Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2024 года

№ 93-VІIІ ЗРК