Закон Республики Казахстан

О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана

Ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, совершенный в Нью-Йорке 22 сентября 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 17 июня 2026 года

№ 315-VІIІ ЗРК