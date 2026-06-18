Закон Республики Казахстан

О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана
Ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, совершенный в Нью-Йорке 22 сентября 2025 года.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 17 июня 2026 года
№ 315-VІIІ ЗРК