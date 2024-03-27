Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 116:

подпункт 5) пункта 3 исключить;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Государство регулирует цены в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями, возникающих при трансфертном ценообразовании.»;

2) статью 121 изложить в следующей редакции:

«Статья 121. Регулирование цен в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями

В Республике Казахстан регулирование цен в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями, возникающих при трансфертном ценообразовании, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании».».

2. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании»:

1) в статье 2:

подпункты 2) и 10) изложить в следующей редакции:

«2) диапазон цен – ряд значений рыночных цен, определенных в соответствии с принципом «вытянутой руки» в сопос­тавимых экономических условиях, который устанавливается в порядке, предусмотренном статьей 17-1 настоящего Закона;»;

«10) сделка, совершенная на территории Республики Казахстан, непосредственно взаимосвязанная с международной деловой операцией, – сделка, предмет которой является предметом международной деловой операции;»;

подпункт 12) после слова «цен» дополнить словами «(маржи, рентабельности)»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) диапазон маржи – ряд значений рыночной маржи, определенных в соответствии с принципом «вытянутой руки» в сопоставимых экономических условиях, который устанавливается в порядке, предусмотренном статьей 17-1 настоящего Закона;»;

дополнить подпунктами 17-1), 18-1) и 18-2) следующего содержания:

«17-1) медианное значение – значение, которое находится в середине нечетного множества чисел, или среднее арифметическое значение двух серединных четного множества чисел;»;

«18-1) рыночная рентабельность – рентабельность, сложившаяся в сопоставимых экономических условиях, определяемых в соответствии с принципом «вытянутой руки»;

18-2) рентабельность – финансовый показатель, используемый для применения методов, указанных в пункте 1 статьи 12 настоящего Закона, и определяемый на основе данных бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности;»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) диапазон рентабельности – ряд значений рыночной рентабельности, определенных в соответствии с принципом «вытянутой руки» в сопоставимых экономических условиях, который определяется в соответствии со статьями 17-1 и 17-2 настоящего Закона;»;

подпункт 20) исключить;

подпункт 25) после слов «цены», «цен» дополнить словами «(маржи, рентабельности)»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) международные деловые операции – сделки, в которых одним участником сделки является нерезидент, не зарегистрированный в Республике Казахстан, и другим участником сделки является резидент Республики Казахстан или нерезидент, осуществляющий деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, а также сделки резидентов Республики Казахстан, совершенные за пределами территории Республики Казахстан;»;

2) в статье 3:

в пункте 1:

часть вторую подпункта 1) исключить;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) совершенным на территории Республики Казахстан, непосредственно взаимосвязанным с международными деловыми операциями:

по реализуемым полезным ископаемым, добытым недропользователем, являющимся одной из сторон;

одна из сторон которых имеет льготы по налогам;

одна из сторон которых имеет убыток по данным налоговых деклараций за два последних налоговых периода, предшествующих году совершения сделки;

стороны которых имеют разные ставки корпоративного подоходного налога.»;

пункты 3 и 4 исключить;

3) в статье 5:

пункт 3 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) вести местную отчетность, если на участника сделки возложена обязанность по представлению такой отчетности.»;

в подпункте 4) пункта 4 слова «местную и (или) основную,» заменить словом «основную»;

4) пункт 2 статьи 5-1 исключить;

5) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Мониторингу сделок подлежат международные деловые операции.

Отчетность по мониторингу сделок представляется по международным деловым операциям согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом.»;

6) в статье 7:

в заголовке слова «, представляемая участником международной группы» исключить;

абзац первый части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по трансфертному ценообразованию состоит

из следующих видов отчетности:»;

пункт 2 исключить;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае обнаружения участником сделки и (или) участником международной группы неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполнении представленной отчетности такой участник обязан представить скорректированную отчетность с учетом обновленной информации.»;

пункт 4 после слова «участником» дополнить словами «сделки и (или) участником»;

7) в статье 7-1:

в пункте 1 слова «участником международной группы» заменить словами «участником сделки»;

пункт 2 исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Положения настоящей статьи распространяются на участника сделки, которым за отчетный финансовый год совершены сделки, указанные в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, с взаимосвязанными сторонами, за исключением сделок с лицами, определенными взаимосвязанными сторонами в соответствии с подпунктами 16) – 20) части второй статьи 11 настоящего Закона, и у которого размер выручки в соответствии с его финансовой отчетностью за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году, составляет не менее пятимиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года, предшествующего отчетному финансовому году.»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 7-2 изложить в следующей редакции:

«Основная отчетность за отчетный финансовый год представляется участником международной группы в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня получения участником международной группы требования о представлении такой отчетности. Основная отчетность может быть истребована у участника международной группы уполномоченным органом не ранее чем по истечении двенадцати месяцев, следующих за днем завершения соответствующего финансового года.»;

9) в статье 10:

в пункте 1 слова «в ходе проведения проверок уполномоченные органы производят» заменить словами «и (или) рентабельности участника сделки от диапазона рентабельности в ходе проведения проверок уполномоченный орган производит»;

в абзаце первом пункта 5 слова «среднее значение» заменить словами «медианное значение из диапазона цен»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. По сделкам со взаимосвязанными сторонами корректировка объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, при отклонении цены сделки от рыночной цены, определенной как медианное значение из диапазона цен, указанное в источнике информации, производится уполномоченным органом по результатам проведенной налоговой проверки.»;

в пункте 11:

после слова «бюджет» дополнить словами «рассчитываются с применением диапазона цен и (или) диапазона рентабельности (маржи) и»;

слова «путем представления дополнительной налоговой отчетности» заменить словами «с отражением в соответствующей налоговой отчетности, представляемой в уполномоченный орган»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Корректировка объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, участника сделки, зарегистрированного в государстве с льготным налогообложением, производится следующим образом:

1) при применении метода, указанного в подпункте 1) пункта 1 статьи 12 настоящего Закона, – без учета положений пункта 5 статьи 13 настоящего Закона;

2) при применении методов, указанных в подпунктах 2), 3) и 5) пункта 1 статьи 12 настоящего Закона, – без учета рентабельности участника сделки, зарегистрированного в государстве с льготным налогообложением.»;

10) в статье 11:

в части второй:

в подпункте 1) слово «аффилиированным» заменить словом «аффилированным»;

в подпункте 10) слово «аффилиированными» заменить словом «аффилированными»;

подпункт 15) исключить;

дополнить подпунктами 16), 17), 18), 19) и 20) следующего содержания:

«16) лицо производит или торгует продукцией, используя нематериальные активы и (или) права интеллектуальной собственности другого лица и его взаимосвязанной стороны, за которые оно должно произвести платежи, составляющие совокупно более пятидесяти процентов первоначальной стоимости (или себестоимости) таких продуктов;

17) лицо и (или) его взаимосвязанная сторона поставляют более пятидесяти процентов общей стоимости сырья, материалов или исходной продукции (без учета расходов на амортизацию основных средств), используемых другим лицом для производства готовой продукции;

18) лицо и (или) его взаимосвязанная сторона формируют более пятидесяти процентов выручки другого лица за отчетный календарный год по сделкам, которые являются международными деловыми операциями;

19) лицо, общая задолженность которого перед другим лицом на дату заключения сделки или пересмотра основных условий сделки превышает пятьдесят процентов собственного капитала или не менее десяти процентов общей суммы долга на конец отчетного календарного года гарантируется другим лицом, за исключением случаев, когда одно из лиц

является независимой международной финансовой организацией или государственным учреждением иностранного государства, а также случаев, когда одно из лиц имеет лицензию на проведение банковских и иных операций, выданную в Республике Казахстан или иностранном государстве;

20) лицо, которому предоставлены права на отчетный календарный год в качестве агента, дистрибьютора или дилера компании при покупке или продаже товаров (работ, услуг) в соответствии с письменным соглашением.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Условия, предусмотренные подпунктами 16) – 20) части второй настоящей статьи, не распространяются на участника сделки – нерезидента:

финансовая отчетность которого публикуется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) в открытом доступе и (или) представлена на фондовых биржах стран – участниц Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР);

который является участником международной группы, финансовая отчетность которой публикуется в соответствии с МСФО в открытом доступе и (или) представлена на фондовых биржах стран – участниц ОЭСР;

финансовая отчетность которого представлена в уполномоченный орган по его требованию не позднее шестидесяти календарных дней с момента получения запроса. При этом финансовая отчетность должна быть подтверждена независимой аудиторской организацией.»;

11) в статье 12:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При невозможности применения метода сопоставимой неконтролируемой цены применяется один из методов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, который с учетом фактических обстоятельств и условий совершаемой сделки позволяет сделать наиболее обоснованный вывод о соответствии или несоответствии цены сделки рыночным ценам.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Выбор соответствующего метода должен быть обоснованным, где участником сделки учитываются следующие обстоятельства:

1) выбор метода с учетом характера совершаемой сделки, определяемый путем анализа функций, выполняемых каждым участником в совершаемой операции, с учетом используемых активов и предполагаемых рисков;

2) наличие достоверной информации, необходимой для применения выбранного метода трансфертного ценообразования;

3) степень сопоставимости контролируемых и неконтролируемых операций, включая надежность корректировок для приведения

к сопоставимости.»;

12) в пункте 2 статьи 13:

в абзаце шестом части четвертой слова «ста двадцати» заменить словами «ста двадцати трех»;

предложение первое подпункта 3) части шестой изложить в следующей редакции:

«3) долгосрочная цена применяется не более одного года и подтверждается конечным контрактом между участниками сделок, взаимоотношения которых включают в том числе условия, предусмотренные подпунктами 16) – 20) части второй статьи 11 настоящего Закона, или последующим контрактом между трейдером, аффилированным с участником сделки – резидентом Республики Казахстан, и конечным потребителем, который является независимой стороной.»;

13) пункты 2 и 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2. Для определения затрат (расходов) учитываются затраты (расходы) на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров (работ, услуг), затраты (расходы) по транспортировке, хранению, страхованию и иные затраты (расходы).

Наценка определяется таким образом, чтобы обеспечить сложившийся для данной сферы деятельности диапазон рентабельности, определяемый в соответствии со статьями 17-1 и 17-2 настоящего Закона.

3. Диапазон рентабельности для данной сферы деятельности определяется на основании источников информации, указанных в статье 18 настоящего Закона, в сопоставимых экономических условиях.»;

14) статьи 15 и 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Метод цены последующей реализации

При методе цены последующей реализации рыночная цена товаров (работ, услуг) определяется как разность между ценой, по которой такие товары (работы, услуги) реализованы покупателем при последующей реализации (перепродаже), и подтверждаемыми затратами (расходами), понесенными покупателем при перепродаже (без учета цены, по которой были приобретены указанным покупателем у продавца товары (работы, услуги), а также его рентабельностью (маржой). При этом рентабельность (маржа) должна соответствовать диапазону рентабельности (маржи), определяемому в соответствии со статьями 17-1 и 17-2 настоящего Закона.»;

«Статья 17. Метод чистой прибыли

1. Метод чистой прибыли применяется посредством сопоставления рентабельности участника сделки с диапазоном рентабельности в сопоставимых экономических условиях.

2. При применении метода чистой прибыли могут использоваться следующие показатели рентабельности:

операционная рентабельность затрат;

операционная рентабельность продаж;

операционная рентабельность активов.

При этом рентабельность определяется в соответствии со статьями 17-1 и 17-2 настоящего Закона.»;

15) дополнить статьями 17-1 и 17-2 следующего содержания:

«Статья 17-1. Порядок определения диапазона цен и диапазона рентабельности (маржи)

1. В целях применения методов, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 5) пункта 1 статьи 12 настоящего Закона, если иное не предусмотрено статьей 13 настоящего Закона, используются диапазон цен и (или) диапазон рентабельности (маржи), которые определяются в следующем порядке:

1) в случае, когда количество значений рыночных цен и (или) значений рыночных рентабельностей (маржи), используемых для применения указанных методов, равно одному значению, то диапазон определяется как равный такому значению рыночной цены или рентабельности (маржи);

2) в случае, когда количество значений рыночных цен и (или) значений рыночных рентабельностей (маржи), используемых для применения указанных методов, не превышает трех значений, то диапазон определяется как диапазон от минимального значения до максимального значения включительно таких рыночных цен и (или) рыночной рентабельности (маржи).

В целях настоящего подпункта диапазон цен, указанный в источнике информации в виде двух значений через черту, также принимается как диапазон, не превышающий трех значений;

3) в случае, когда количество значений рыночных цен и (или) значений рыночных рентабельностей (маржи), используемых для применения указанных методов, равно четырем или большему количеству значений, то диапазон определяется как диапазон между двадцать пятым и семьдесят пятым процентилями включительно, рассчитанными на основе используемых значений рыночных цен или рентабельности (маржи).

2. Для расчета диапазона цен используются значения рыночных цен, определенные в соответствии и с использованием одного и того же источника информации.

3. Для расчета диапазона рентабельности (маржи) используются финансовые данные за три последовательных календарных года, непосредственно предшествующих календарному году, в котором совершена анализируемая сделка.

Статья 17-2. Порядок определения рентабельности

1. Валовая рентабельность затрат определяется как отношение валовой прибыли от продаж товаров (работ, услуг) к себестоимости проданных товаров (работ, услуг).

2. Валовая рентабельность продаж определяется как отношение валовой прибыли от продаж товаров (работ, услуг) к выручке от продаж товаров (работ, услуг) без учета акцизов и налога на добавленную стоимость.

3. Операционная рентабельность затрат определяется как отношение суммы операционной прибыли от продаж товаров (работ, услуг) к сумме себестоимости проданных товаров (работ, услуг) и коммерческих и административных расходов, связанных с продажами товаров (работ, услуг).

4. Операционная рентабельность продаж определяется как отношение суммы операционной прибыли от продаж товаров (работ, услуг) к выручке от продаж товаров (работ, услуг) без учета акцизов и налога на добавленную стоимость.

5. Операционная рентабельность активов определяется как отношение суммы операционной прибыли от продаж товаров (работ, услуг) к текущей рыночной стоимости используемых активов или в отсутствие информации

о текущей рыночной стоимости используемых активов – к стоимости активов согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 25 марта 2024 года

№ 68-VІIІ ЗРК