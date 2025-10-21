Закон Республики Казахстан

О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131)

Ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), совершенную в Женеве 22 июня 1970 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 октября 2025 года

№ 224-VIIІ ЗРК