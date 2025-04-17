Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц

Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц, совершенное в Астане 25 марта 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 16 апреля 2025 года

№ 184-VIII ЗРК