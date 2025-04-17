Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц Нормативные правовые акты 17 апреля 2025 г. 6:00 0 О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц, совершенное в Астане 25 марта 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 16 апреля 2025 года № 184-VIII ЗРК