Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам, совершенное в Рабате 12 декабря 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 13 ноября 2025 года

№ 229-VІIІ ЗРК