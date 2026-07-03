Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»

14-2) товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, – товары, приобретенные физическими лицами на электронных торговых площадках с использованием ресурсов сети Интернет в рамках сделки между физическим лицом, постоянно или временно проживающим (временно пребывающим) на территории государства – члена Евразийского экономического союза, и иностранным лицом либо сделки между физическим лицом, постоянно или временно проживающим (временно пребывающим) на территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и лицом государства – члена Евразийского экономического союза, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза в международных почтовых отправлениях или перевозчиком в адрес физических лиц, являющихся получателями таких товаров. К указанной сделке не относится сделка между физическими лицами;»;

«14-1) товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, – ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза товары, предназначенные для реализации физическим лицам на электронных торговых площадках с использованием ресурсов сети Интернет в рамках сделки, одной из сторон которой является физическое лицо. К указанной сделке не относится сделка между физическими лицами;

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» следующие изменения и дополнения:

«11. Подача декларации на товары электронной торговли не сопровождается представлением таможенному органу документов, подтверждающих заявленные в ней сведения, за исключением случая, когда декларация на товары электронной торговли подается на бумажном носителе в соответствии с пунктом 5 статьи 175 настоящего Кодекса (сопровождается представлением таможенному органу документов, подтверждающих полномочия лица, подающего декларацию на товары электронной торговли).»;

«Декларация на товары электронной торговли используется при таможенном декларировании товаров электронной торговли в случаях, указанных в части первой пункта 3 статьи 392-4 настоящего Кодекса.»;

слова «такая декларация на товары или транзитная декларация не представляется» заменить словами «такие декларация на товары, декларация на товары электронной торговли или транзитная декларация не представляются»;

после слов «декларации на товары» дополнить словами «, декларации на товары электронной торговли»;

после слова «копия,» дополнить словами «декларация на товары электронной торговли или ее копия,»;

2) когда в соответствии с пунктом 5 статьи 528-7 настоящего Кодекса такую ответственность несет оператор электронной торговли.»;

«3. Декларант несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, за исключением случаев:

«Положения части второй настоящего пункта не применяются в случае совершения таможенных операций в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, декларантом таких товаров.»;

17) подпункт 1) пункта 9 статьи 137 после слов «одной декларации на товары,» дополнить словами «одной декларации на товары электронной торговли в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под таможенную процедуру в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса, получателем которых является одно физическое лицо,»;

15) пункт 4 статьи 135 дополнить словами «, а также в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами»;

13) пункт 3 статьи 91 дополнить словами «, за исключением товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под такую таможенную процедуру при завершении действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса»;

11) подпункт 1) пункта 9 статьи 86 после слов «одной декларации на товары,» дополнить словами «одной декларации на товары электронной торговли в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под таможенную процедуру в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса, получателем которых является одно физическое лицо,»;

Положения настоящей главы и глав 8, 9, 10, 11 и 12 настоящего Кодекса применяются в случаях, предусмотренных главой 45-1 настоящего Кодекса.»;

Таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли подлежит уплате в соответствии с главой 45-1 настоящего Кодекса.

«4. В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и налоги – в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

в части второй пункта 6 слова «и пункте 3 статьи 392» заменить словами «, пункте 3 статьи 392 и пункте 17 статьи 392-6»;

5) в подпункте 2) пункта 2 статьи 56 слова «главой 39» заменить словами «главами 39 и 45-1 (в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами)»;

3) в подпункте 11) пункта 1 статьи 24 слова «а также в реестр уполномоченных экономических операторов» заменить словами «реестр уполномоченных экономических операторов, а также в реестр операторов электронной торговли»;

65) таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами Республики Казахстан в связи с ввозом на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами.»;

28) пункт 3 статьи 182 после слов «декларации на товары,» дополнить словами «декларации на товары электронной торговли,»;

29) в частях первой и третьей пункта 6 статьи 183 слова

«и декларации на транспортное средство» заменить словами «, декларации на транспортное средство и декларации на товары электронной торговли»;

30) пункт 9 статьи 185 после слова «пользования,» дополнить словами «товаров электронной торговли,»;

31) в статье 192:

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. В случае, если в декларации на товары электронной торговли заявлены сведения о двух и более товарах электронной торговли, приобретенных физическими лицами, таможенный орган производит выпуск товаров электронной торговли, в отношении которых соблюдены условия выпуска, предусмотренные пунктом 1 статьи 392-5 настоящего Кодекса.

В случае, когда в одном отправлении, доставляемом перевозчиком (по одной индивидуальной накладной), или одном международном почтовом отправлении перемещается несколько товаров электронной торговли, положения настоящего пункта применяются, если условия выпуска, предусмотренные пунктом 1 статьи 392-5 настоящего Кодекса, соблюдены в отношении всех товаров, находящихся в соответствующем отправлении.»;

в пункте 8:

слова «и припасов» заменить словами «, припасов и товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами,»;

слова «и 41» заменить словами «, 41 и статьей 392-5»;

32) в пункте 9 статьи 193 слова «или таможенному представителю» заменить словами «, таможенному представителю или оператору электронной торговли»;

33) статью 216 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. Положения настоящей статьи не применяются в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса.

В отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин возникает, прекращается и подлежит исполнению в соответствии со статьей 392-7 настоящего Кодекса.»;

34) статью 235 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Таможенная процедура таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, применяется с учетом особенностей, определенных статьей 392-6 настоящего Кодекса.»;

35) в подпункте 1) пункта 2 статьи 236:

слова «а товаров» заменить словом «товаров»;

дополнить словами «, товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, – в указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 528-2 настоящего Кодекса сооружениях, помещениях (частях помещений) и (или) на открытых площадках (частях открытых площадок) оператора электронной торговли, являющегося декларантом таких товаров»;

36) часть первую пункта 3 статьи 237 дополнить словами «, а товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, должны быть помещены под таможенные процедуры, применяемые для завершения действия такой таможенной процедуры в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 392-6 настоящего Кодекса»;

37) статью 241 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. В отношении товаров электронной торговли действие таможенной процедуры таможенного склада завершается и прекращается в соответствии со статьей 392-6 настоящего Кодекса.»;

38) статью 242 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Положения настоящей статьи не применяются в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного склада.

В отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного склада, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин возникает, прекращается и подлежит исполнению в соответствии с пунктами 14, 15, 16, 17, 18 и 19 статьи 392-6 настоящего Кодекса.»;

39) статью 339 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Положения настоящей главы не применяются в отношении товаров электронной торговли.

Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров электронной торговли определены в главе 45-1 настоящего Кодекса.»;

40) главу 45-1 изложить в следующей редакции:

«Глава 45-1. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров электронной торговли

Статья 392-1. Общие положения о порядке и условиях перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров электронной торговли

1. Настоящей главой определяются особенности порядка и условий ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, их нахождения и использования на таможенной территории Евразийского экономического союза, совершения таможенных операций, связанных с временным хранением, таможенным декларированием и выпуском товаров электронной торговли, особенности применения таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, а также применения таможенных платежей в отношении таких товаров и товаров электронной торговли, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Особенности порядка и условий вывоза товаров электронной торговли с таможенной территории Евразийского экономического союза, включая условия их помещения под таможенные процедуры, допускающие вывоз товаров электронной торговли с таможенной территории Евразийского экономического союза, и особенности применения таких таможенных процедур, особенности порядка совершения таможенных операций в отношении товаров электронной торговли, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, и особенности применения таможенных платежей в отношении таких товаров с учетом пункта 5 статьи 392-8 настоящего Кодекса могут определяться Комиссией.

2. Товары электронной торговли, ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза, таможенные операции в отношении которых совершались с применением особенностей порядка и условий перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, установленных настоящей главой, после их выпуска не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

При выявлении фактов использования указанных товаров электронной торговли в предпринимательской деятельности физические лица, являющиеся стороной сделки на электронных торговых площадках с использованием ресурсов сети Интернет и использующие такие товары в предпринимательской деятельности, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Комиссия вправе определять перечень товаров электронной торговли и (или) категорий товаров электронной торговли, в отношении которых положения настоящей главы не применяются. Такие товары подлежат помещению под таможенные процедуры в порядке и на условиях, которые установлены иными главами настоящего Кодекса.

4. Положения настоящей главы не применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, собственником которых является лицо государства – члена Евразийского экономического союза. Такие товары подлежат помещению под таможенные процедуры в порядке и на условиях, которые установлены иными главами настоящего Кодекса.

Статья 392-2. Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров электронной торговли

1. Таможенные операции, связанные с подачей таможенной декларации, иные предусмотренные настоящим Кодексом таможенные операции, совершаемые декларантом, в том числе при проведении таможенными органами таможенного контроля, совершаются:

1) в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, – лицом, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 392-4 настоящего Кодекса осуществляет таможенное декларирование таких товаров;

2) в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного склада, а также помещаемых (помещенных) под таможенные процедуры для завершения действия этой таможенной процедуры в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 392-6 настоящего Кодекса, – оператором электронной торговли, выступающим декларантом таких товаров.

2. Товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, для нахождения и использования на таможенной территории Евразийского экономического союза подлежат таможенному декларированию и выпуску таможенными органами в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей главой, без помещения под таможенные процедуры, за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 392-3 настоящего Кодекса.

3. Товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, для нахождения и использования на таможенной территории Евразийского экономического союза помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с учетом особенностей, установленных статьей 392-6 настоящего Кодекса, а для вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза – под таможенную процедуру реэкспорта.

Статья 392-3. Особенности временного хранения товаров электронной торговли

1. Временное хранение товаров электронной торговли осуществляется в соответствии с главой 17 настоящего Кодекса и с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Временное хранение товаров электронной торговли осуществляется в сооружениях, помещениях (частях помещений) и (или) на открытых площадках (частях открытых площадок), находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде у операторов электронной торговли (далее в настоящей главе – сооружения (помещения, площадки).

Допускается временное хранение товаров электронной торговли, в отношении которых таможенные операции совершаются одним оператором электронной торговли, в сооружениях (помещениях, площадках), находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде у другого оператора электронной торговли.

В сооружениях (помещениях, площадках) операторов электронной торговли с товарами электронной торговли могут храниться другие товары, которые поступают в адрес других операторов электронной торговли по общей накладной или документам, предусмотренным актами Всемирного почтового союза, при условии применения к товарам положения подпункта 5) пункта 1 статьи 507 настоящего Кодекса.

3. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, помещенных на временное хранение, возникает, прекращается и подлежит исполнению в соответствии со статьей 174 настоящего Кодекса, а обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров электронной торговли, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в международных почтовых отправлениях, – в соответствии со статьей 371 настоящего Кодекса.

4. В случае исключения из реестра операторов электронной торговли юридическое лицо обязано в отношении товаров электронной торговли, помещенных на временное хранение, обеспечить совершение таможенных операций, необходимых для их выпуска, в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем исключения такого юридического лица из реестра операторов электронной торговли.

5. В случае, если до истечения срока временного хранения товаров электронной торговли, предусмотренного статьей 172 настоящего Кодекса, таможенное декларирование и иные таможенные операции в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, не совершены лицом, указанным в части первой пункта 1 статьи 392-4 настоящего Кодекса, такие товары электронной торговли могут быть вывезены с таможенной территории Евразийского экономического союза оператором электронной торговли с разрешения таможенного органа без таможенного декларирования и помещения под таможенные процедуры либо помещены под таможенную процедуру отказа в пользу государства или таможенную процедуру уничтожения.

Порядок совершения таможенных операций, связанных с получением и оформлением разрешения таможенного органа на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, определяется Комиссией.

Перевозка (транспортировка) вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита либо в случае, если это предусмотрено законодательством государств – членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании, – без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита в случаях и порядке, устанавливаемых таким законодательством.

Комиссией могут быть определены особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров электронной торговли, указанных в части первой настоящего пункта.

Статья 392-4. Таможенное декларирование товаров электронной торговли

1. Декларантами товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, могут выступать достигшие шестнадцатилетнего возраста физические лица, являющиеся получателями таких товаров.

В случаях, указанных в пункте 5 статьи 392-3 настоящего Кодекса, декларантом товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, выступает оператор электронной торговли.

2. Декларантом товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада и иные таможенные процедуры для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 4 и пунктом 5 статьи 392-6 настоящего Кодекса, выступает оператор электронной торговли.

3. Таможенное декларирование товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, а также товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, в том числе помещаемых для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада под таможенные процедуры, указанные

в подпунктах 1) и 3) пункта 4 и пункте 5 статьи 392-6 настоящего Кодекса, осуществляется с использованием декларации на товары электронной торговли.

Таможенное декларирование товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса, осуществляется с использованием транзитной декларации.

Сведения, подлежащие указанию в декларации на товары электронной торговли, определяются Комиссией при установлении порядка заполнения такой таможенной декларации.

4. Таможенное декларирование товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, осуществляется оператором электронной торговли либо лицом, которое в соответствии с частью первой пункта 1 настоящей статьи может выступать декларантом таких товаров.

5. Таможенное декларирование товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада, а также под таможенные процедуры для завершения действия такой таможенной процедуры в соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 4 и пунктом 5 статьи 392-6 настоящего Кодекса, осуществляется оператором электронной торговли.

Статья 392-5. Выпуск товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза

1. Выпуск товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, производится таможенным органом при условии, что:

1) уплачена таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли в соответствии с настоящей главой;

2) соблюдены запреты и ограничения в соответствии со статьей 8 настоящего Кодекса;

3) уплачены таможенные сборы за совершение таможенными органами действий, связанных с выпуском товаров электронной торговли, если такие сборы установлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и срок их уплаты установлен до выпуска товаров электронной торговли, в том числе до регистрации декларации на товары электронной торговли.

2. Выпуск товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должен быть завершен в сроки, установленные статьей 193 настоящего Кодекса.

3. Товары электронной торговли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, приобретают статус товаров Евразийского экономического союза с момента их выпуска.

Статья 392-6. Особенности применения таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам

1. Таможенная процедура таможенного склада применяется в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Хранение товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, осуществляется в сооружениях (помещениях, площадках) оператора электронной торговли, являющегося декларантом таких товаров.

3. Операции, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 238 настоящего Кодекса, с товарами электронной торговли, предназначенными для реализации физическим лицам, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, вправе совершать оператор электронной торговли.

В отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада оператором электронной торговли, являющимся назначенным оператором почтовой связи, допускается совершение операций по формированию международных почтовых отправлений.

4. До истечения срока действия таможенной процедуры таможенного склада, предусмотренного статьей 237 настоящего Кодекса, действие этой таможенной процедуры завершается:

1) помещением товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления после приобретения физическими лицами на электронных торговых площадках с использованием ресурсов сети Интернет;

2) помещением товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, под таможенную процедуру таможенного транзита, если такие товары помещены под эту таможенную процедуру для перевозки с территории государства – члена Евразийского экономического союза, таможенным органом которого произведен выпуск товаров электронной торговли при их помещении под таможенную процедуру таможенного склада, на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза для помещения под таможенную процедуру таможенного склада оператором электронной торговли;

3) помещением товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, под таможенную процедуру таможенного склада оператором электронной торговли, включенным в реестр операторов электронной торговли государства – члена Евразийского экономического союза, таможенным органом которого произведен выпуск товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада;

4) признанием таможенным органом в порядке, определенном уполномоченным органом, факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты таких товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;

5) наступлением обстоятельств, определяемых Комиссией и (или) уполномоченным органом, до наступления которых товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, находятся под таможенным контролем.

5. До истечения срока действия таможенной процедуры таможенного склада, предусмотренного статьей 237 настоящего Кодекса, действие этой таможенной процедуры может быть завершено помещением товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, в том числе товаров электронной торговли, содержащихся в сформированных в соответствии с частью второй пункта 3 настоящей статьи международных почтовых отправлениях, под таможенную процедуру реэкспорта.

6. Товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, могут быть помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или иные таможенные процедуры, установленные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, одной или несколькими партиями.

7. В случае исключения юридического лица из реестра операторов электронной торговли такое юридическое лицо обязано:

1) в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, которые приобретены физическими лицами на электронных торговых площадках с использованием ресурсов сети Интернет до даты исключения юридического лица из реестра операторов электронной торговли и находятся в сооружениях (помещениях, площадках) или вывезены из таких сооружений (помещений, площадок) в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, завершить действие таможенной процедуры таможенного склада помещением под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 настоящей статьи не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем приобретения таких товаров физическим лицом;

2) в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, находящихся в сооружениях (помещениях, площадках), не приобретенных физическими лицами на электронных торговых площадках с использованием ресурсов сети Интернет, до даты исключения юридического лица из реестра операторов электронной торговли завершить действие таможенной процедуры таможенного склада помещением под таможенные процедуры, указанные в подпункте 2) пункта 4 и пункте 5 настоящей статьи, или обеспечить завершение действия таможенной процедуры таможенного склада в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 4 настоящей статьи, не позднее шестидесяти календарных дней со дня, следующего за днем исключения юридического лица из реестра операторов электронной торговли.

8. При незавершении срока действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с

пунктами 4 и 5 настоящей статьи действие таможенной процедуры таможенного склада прекращается по истечении сроков, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 237 настоящего Кодекса, а товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса, за исключением товаров электронной торговли, указанных в пункте 10 настоящей статьи.

9. В случае, если действия, предусмотренные частью второй пункта 3 статьи 237 настоящего Кодекса, в указанные в нем сроки не совершены, действие таможенной процедуры таможенного склада по истечении таких сроков прекращается, а товары задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса, за исключением товаров электронной торговли, указанных в пункте 10 настоящей статьи.

10. Допускается вывоз из сооружений (помещений, площадок) товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, для доставки физическому лицу, являющемуся получателем таких товаров, до завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 настоящей статьи после уведомления таможенного органа в порядке, определенном уполномоченным органом.

11. В случае, если при продаже товаров электронной торговли на электронных торговых площадках предусмотрена возможность их возврата после приобретения, оператор электронной торговли обеспечивает возможность возврата таких товаров до дня истечения срока подачи декларации на товары электронной торговли, установленного пунктом 13 настоящей статьи, при условии их идентификации в порядке, определяемом Комиссией и законодательством Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных Комиссией, или в части, не урегулированной Комиссией.

Возвращенные товары электронной торговли подлежат размещению в сооружениях (помещениях, площадках) в течение трех рабочих дней со дня оформления документов, подтверждающих возврат товаров электронной торговли в порядке, определенном уполномоченным органом.

Оператор электронной торговли обязан уведомить таможенный орган о возврате товаров электронной торговли в течение пяти рабочих дней со дня оформления документов в порядке, определенном уполномоченным органом, подтверждающих возврат товаров электронной торговли, но не позднее дня истечения срока подачи декларации на товары электронной торговли, установленного пунктом 13 настоящей статьи.

12. Товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, после уведомления таможенного органа в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи приобретают статус товаров Евразийского экономического союза.

Указанные в части первой настоящего пункта товары электронной торговли утрачивают статус товаров Евразийского экономического союза с момента их размещения в сооружениях (помещениях, площадках) в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи.

13. Декларация на товары электронной торговли в отношении товаров электронной торговли, указанных в пункте 10 настоящей статьи, для их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 настоящей статьи должна быть подана оператором электронной торговли в течение срока действия таможенной процедуры таможенного склада, но не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем приобретения таких товаров физическим лицом, за исключением случая, когда до истечения срока подачи указанной декларации на товары электронной торговли произведен возврат товаров электронной торговли в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи.

При отказе в выпуске товаров электронной торговли декларация на товары электронной торговли в отношении указанных товаров должна быть подана оператором электронной торговли не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем отказа в выпуске товаров электронной торговли.

14. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары электронной торговли.

15. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного склада, прекращается у декларанта при наступлении следующих обстоятельств:

1) завершение действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктами 1), 2), 3) и 5) пункта 4 и пунктом 5 настоящей статьи, в том числе завершение действия такой таможенной процедуры после наступления обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящей статьи;

2) помещение товаров электронной торговли, в отношении которых действие таможенной процедуры таможенного склада прекращено, под таможенные процедуры в соответствии с пунктом 7 статьи 209 настоящего Кодекса;

3) исполнение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) их взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи;

4) признание таможенным органом в порядке, определенном уполномоченным органом, факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров электронной торговли вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты таких товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, за исключением случаев, когда до такого факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты в соответствии с настоящим Кодексом в отношении таких товаров электронной торговли наступил срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

5) отказ в выпуске товаров электронной торговли в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада в отношении обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары электронной торговли;

6) отзыв декларации на товары электронной торговли в соответствии со статьей 184 настоящего Кодекса и (или) аннулирование выпуска товаров электронной торговли в соответствии с пунктом 5 статьи 192 настоящего Кодекса в отношении обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары электронной торговли;

7) конфискация или обращение товаров электронной торговли в собственность государства в соответствии с законами Республики Казахстан;

8) задержание таможенным органом товаров электронной торговли в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса;

9) размещение на временное хранение или помещение под одну из таможенных процедур товаров электронной торговли, которые были изъяты или арестованы в ходе проверки сообщения об уголовном правонарушении, в ходе производства по уголовному делу или делу об административном правонарушении и в отношении которых принято решение об их возврате, если ранее выпуск таких товаров не был произведен.

16. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, подлежит исполнению при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящей статьи.

17. При наступлении следующих обстоятельств сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, считаются:

1) в случае утраты таких товаров до завершения действия таможенной процедуры таможенного склада, за исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, – день такой утраты, а если этот день не установлен, – день помещения товаров электронной торговли под таможенную процедуру таможенного склада;

2) в случае, если в течение сроков, указанных в пункте 13 настоящей статьи, в отношении таких товаров не подана декларация на товары электронной торговли, – последний день таких сроков;

3) в случае вывоза таких товаров из сооружений (помещений, площадок) до завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 4 и пунктом 5 настоящей статьи либо без уведомления таможенного органа, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи, – день вывоза таких товаров, а если такой день не установлен, – день помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада.

18. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящей статьи, ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, подлежат уплате, как если бы товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, помещались под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления без применения тарифных преференций и льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов.

Для исчисления ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин применяются ставки ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, действующие на день регистрации таможенным органом декларации на товары электронной торговли, поданной для помещения товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, под таможенную процедуру таможенного склада.

В случае, если таможенный орган не располагает точными сведениями, необходимыми для определения таможенной стоимости товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, таможенная стоимость таких товаров определяется на основании имеющихся у таможенного органа сведений.

При установлении впоследствии точных сведений, необходимых для определения таможенной стоимости товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, таможенная стоимость таких товаров определяется исходя из таких точных сведений, и зачет (возврат) излишне уплаченных и (или) излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо взыскание неуплаченных сумм осуществляется в соответствии с

главами 11 и 12 и статьями 141 и 142 настоящего Кодекса.

19. В случае завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктами 1), 2), 3) и 5) пункта 4 и пунктом 5 настоящей статьи либо задержания таможенными органами в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, после исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) их взыскания (полностью или частично) суммы таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченные и (или) взысканные в соответствии с настоящей статьей, подлежат зачету (возврату) в соответствии с главой 11 и статьей 141 настоящего Кодекса.

Статья 392-7. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса, срок их уплаты и исчисление

1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары электронной торговли.

2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для завершения действия таможенной процедуры таможенного склада в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 392-6 настоящего Кодекса, прекращается у декларанта при наступлении следующих обстоятельств:

1) исполнение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) их взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи;

2) признание таможенным органом в порядке, определенном уполномоченным органом, факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров электронной торговли вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты таких товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, за исключением случаев, когда до такого факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты в соответствии с настоящим Кодексом в отношении таких товаров наступил срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов;

3) отказ таможенного органа в выпуске товаров электронной торговли в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления в отношении обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары электронной торговли;

4) отзыв декларации на товары электронной торговли в соответствии со статьей 184 настоящего Кодекса и (или) аннулирование выпуска товаров электронной торговли в соответствии с пунктом 5 статьи 192 настоящего Кодекса в отношении обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары электронной торговли;

5) конфискация или обращение товаров электронной торговли в собственность государства в соответствии с законами Республики Казахстан;

6) задержание таможенным органом товаров электронной торговли в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса;

7) размещение на временное хранение или помещение под одну из таможенных процедур товаров электронной торговли, которые были изъяты или арестованы в ходе проверки сообщения об уголовном правонарушении, в ходе производства по уголовному делу или делу об административном правонарушении и в отношении которых принято решение об их возврате, если ранее выпуск таких товаров не был произведен.

3. В отношении товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежит исполнению до выпуска товаров электронной торговли в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

4. Ввозные таможенные пошлины, налоги в отношении товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат уплате в размере сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, исчисленных в соответствии с настоящим Кодексом в декларации на товары электронной торговли.

Для исчисления ввозных таможенных пошлин в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, применяются ставки Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

5. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины в отношении товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат уплате в размере, исчисленном в декларации на товары электронной торговли, с учетом положений главы 13 настоящего Кодекса.

Статья 392-8. Применение таможенных платежей и исполнение обязанности по уплате таможенных платежей в отношении товаров электронной торговли,приобретенных физическими лицами

1. Объектом обложения таможенной пошлиной в отношении товаров электронной торговли являются товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами.

2. Для целей исчисления таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли базой для ее исчисления в зависимости от категорий товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и применяемых видов ставок являются стоимость таких товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса, в том числе с учетом первичной упаковки товара, которая неотделима от товара электронной торговли до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи, объем или иные характеристики товара электронной торговли).

Стоимость товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, определяется в соответствии со статьей 392-10 настоящего Кодекса.

3. Единая ставка таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли определяется Комиссией. Единая ставка таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли может определяться в зависимости от категорий товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, стоимостных, весовых и (или) количественных норм.

4. Комиссией могут определяться стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, а в случаях, определяемых Комиссией, – в пределах более жестких, чем определенные Комиссией, норм, устанавливаемых уполномоченным органом.

5. Товары электронной торговли, вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического союза в адрес иностранных физических лиц, являющихся получателями таких товаров, вывозятся с таможенной территории Евразийского экономического союза с уплатой таможенных пошлин в отношении товаров электронной торговли в соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности.

6. Таможенные сборы в отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, применяются в соответствии со статьей 76 настоящего Кодекса.

7. Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.

8. Для целей исчисления таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли применяются ставки, действующие на день регистрации таможенным органом декларации на товары электронной торговли.

Если для целей исчисления таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли требуется произвести пересчет иностранной валюты в национальную валюту Республики Казахстан, такой пересчет производится по курсу валют, действующему на день регистрации таможенным органом декларации на товары электронной торговли.

9. Сумма таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, подлежащая уплате и (или) взысканию с применением единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, определяется путем применения базы для исчисления таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли и соответствующей единой ставки таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли.

10. В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, момент исполнения обязанности по уплате (дата уплаты) таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, порядок зачета (возврата) сумм таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли и иных денег определяются в соответствии с главами 7, 8, 9, 10 и 11 настоящего Кодекса.

11. Плательщиками таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли являются лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в соответствии со статьей 392-9 настоящего Кодекса.

12. Таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли подлежит уплате в соответствии с пунктом 1 статьи 94 настоящего Кодекса.

13. Таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли уплачивается на счета, определяемые уполномоченным органом, в котором согласно пункту 1 статьи 94 настоящего Кодекса подлежит уплате такая таможенная пошлина.

14. Таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли уплачивается в национальной валюте Республики Казахстан.

15. Формы и способы уплаты таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли устанавливаются настоящим Кодексом.

При уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в безналичном порядке и при наличии на счете плательщика денег, достаточных для исполнения поручения, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, не вправе задерживать исполнение поручения плательщика на перечисление сумм таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли и обязаны исполнить его в течение одного операционного дня, если законодательством Республики Казахстан не установлен иной срок его исполнения.

16. При уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли таможенные платежи, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 74 настоящего Кодекса, не уплачиваются.

17. Сведения об исчислении таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли указываются в декларации на товары электронной торговли.

18. Обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли исполняется плательщиком.

Законами Республики Казахстан может быть установлена возможность исполнения обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли также иными лицами.

19. Обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли исполняется путем ее уплаты в срок, который установлен пунктом 5

статьи 392-9 настоящего Кодекса, в размерах сумм, исчисленных и подлежащих уплате в соответствии с настоящей статьей.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в установленный настоящим Кодексом срок уплачиваются пени в соответствии с пунктом 4 статьи 90 настоящего Кодекса.

Начисление пеней в отношении товаров электронной торговли производится в соответствии со статьей 124 настоящего Кодекса, уплата, зачет (возврат) и взыскание пеней в отношении таких товаров – в соответствии с

главами 11 и 12 настоящего Кодекса.

Пени не уплачиваются в случае, когда таможенным органом, осуществляющим взыскание таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, получено в порядке, определенном Комиссией в соответствии с пунктом 3 статьи 392-9 настоящего Кодекса, подтверждение о наступлении обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли прекращается.

20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли таможенный орган в течение десяти рабочих дней со дня наступления срока уплаты направляет плательщику таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли уведомление о неуплаченных в установленный срок суммах такой таможенной пошлины, за исключением случая, предусмотренного пунктом 21 настоящей статьи.

Форма указанного уведомления, порядок и срок исполнения предусмотренных таким уведомлением требований устанавливаются уполномоченным органом.

21. Таможенный орган не направляет указанное в части первой пункта 20 настоящей статьи уведомление в случае выявления после выпуска товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, факта неуплаты таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, исчисленной в одной декларации на товары электронной торговли в отношении товаров, получателем которых является одно физическое лицо, в размере, не превышающем в совокупности сумму, эквивалентную пяти евро по курсу валют, действующему на день применения курса валют для исчисления таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в соответствии с настоящей статьей. В указанном случае обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли прекращается.

22. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в срок, указанный в уведомлении, направленном в соответствии с частью первой пункта 20 настоящей статьи, таможенный орган принимает меры по взысканию такой таможенной пошлины в соответствии с главой 12 настоящего Кодекса с учетом особенностей, указанных в пунктах 23, 24, 25, 26 и 27 настоящей статьи.

23. К мерам по взысканию таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли относятся меры, указанные в пункте 3 статьи 116 настоящего Кодекса.

24. Дополнительно к мерам, указанным в пункте 3 статьи 116 настоящего Кодекса, устанавливается такая мера по взысканию таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, как обращение взыскания на товары электронной торговли, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены.

Обращение взыскания на товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, в отношении которых таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли не уплачена, прекращает обязанность по уплате такой таможенной пошлины в отношении таких товаров.

25. Меры по взысканию таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, указанные в пунктах 23 и 24 настоящей статьи, принимаются в соответствии с настоящим Кодексом.

26. Меры по взысканию таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли не принимаются в случаях, если:

1) срок взыскания неуплаченной таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, установленный настоящим Кодексом, истек;

2) суммы таможенных пошлин в отношении товаров электронной торговли, взыскание которых оказалось невозможным, в соответствии с настоящим Кодексом признаны безнадежными к взысканию;

3) обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли прекратилась в связи с уплатой такой таможенной пошлины либо иными обстоятельствами, предусмотренными пунктом 2

статьи 392-9 настоящего Кодекса;

4) обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли прекратилась в соответствии с частью второй пункта 24 настоящей статьи;

5) наступила смерть физического лица, у которого в соответствии с настоящим Кодексом возникла обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, или он объявлен умершим на основании вступившего в законную силу решения суда (в случае таможенного декларирования лицом, указанным в части первой пункта 1 статьи 392-4 настоящего Кодекса, товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами).

27. Таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли взыскивается таможенными органами, указанными в статье 119 настоящего Кодекса.

Статья 392-9. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, срок ее уплаты

1. Обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли возникает у оператора электронной торговли, а в случае таможенного декларирования товаров электронной торговли декларантом – у декларанта таких товаров с момента регистрации таможенным органом декларации на товары электронной торговли.

2. Обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли прекращается у оператора электронной торговли, а в случае таможенного декларирования товаров электронной торговли декларантом – у декларанта таких товаров при наступлении следующих обстоятельств:

1) исполнение обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли и (или) ее взыскание в размерах, исчисленных в декларации на товары электронной торговли и подлежащих уплате в соответствии с настоящим Кодексом;

2) выпуск товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, которые в соответствии с пунктом 4 статьи 392-8 настоящего Кодекса ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли;

3) признание таможенным органом в порядке, определенном уполномоченным органом, факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты таких товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, за исключением случаев, когда до такого факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты в соответствии с настоящей статьей в отношении таких товаров наступил срок уплаты таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли;

4) конфискация или обращение товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, в собственность государства в соответствии с законами Республики Казахстан;

5) отказ таможенного органа в выпуске товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, – в отношении обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, возникшей при регистрации декларации на товары электронной торговли;

6) отзыв декларации на товары электронной торговли в соответствии со статьей 184 настоящего Кодекса – в отношении обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, возникшей при регистрации такой декларации;

7) задержание таможенным органом товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, в соответствии с главой 52 настоящего Кодекса – в отношении обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, возникшей до такого задержания;

8) вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза, размещение на временное хранение либо выпуск в соответствии с настоящим Кодексом товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, которые были изъяты или арестованы в ходе проверки сообщения об уголовном правонарушении, производства по уголовному делу или делу об административном правонарушении, в отношении которых принято решение об их возврате, если ранее выпуск таких товаров в соответствии со статьей 392-5 настоящего Кодекса не был произведен, – в отношении обязанности по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, возникшей до принятия такого решения;

9) выявление после выпуска товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, факта неуплаты таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли, исчисленной в одной декларации на товары электронной торговли в отношении товаров, получателем которых является одно физическое лицо, в размере, не превышающем в совокупности сумму, эквивалентную пяти евро по курсу валют, действующему на день применения курса валют для исчисления таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в соответствии

со статьей 392-8 настоящего Кодекса;

10) неприменение мер по взысканию таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в соответствии с подпунктом 4) пункта 10 статьи 116 настоящего Кодекса – в отношении суммы такой таможенной пошлины, признанной в соответствии с настоящим Кодексом безнадежной к взысканию.

3. Комиссия вправе определять обстоятельства, при которых прекращается обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли в случаях, когда в отношении одних и тех же ввозимых (ввезенных) товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли возникла у разных лиц, по разным обстоятельствам и (или) неоднократно, в том числе, когда обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли возникла в одном государстве – члене Евразийского экономического союза, а обстоятельства, при которых прекращается обязанность по уплате такой таможенной пошлины, наступили в ином государстве – члене Евразийского экономического союза, а также порядок взаимодействия таможенных органов по подтверждению наступления таких обстоятельств.

4. В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли подлежит уплате в размере сумм, исчисленных в соответствии

со статьей 392-8 настоящего Кодекса в декларации на товары электронной торговли.

5. В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, обязанность по уплате таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли подлежит исполнению (таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли подлежит уплате) до выпуска товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами.

6. При незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, с недостоверным таможенным декларированием таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли исчисляется в соответствии со статьей 392-8 настоящего Кодекса. При этом фактически уплаченные при таможенном декларировании товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, суммы таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли повторно не уплачиваются (не взыскиваются), а излишне уплаченные и (или) взысканные суммы такой таможенной пошлины подлежат возврату в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 392-10. Стоимость товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами

1. Стоимость ввозимых товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, заявляется в декларации на товары электронной торговли на основании информации об их итоговой стоимости, указанной в чеках, счетах, банковских платежных документах и иных документах, связанных с приобретением таких товаров, а при совершении таможенных операций оператором электронной торговли – также на основании сведений, связанных с приобретением таких товаров, полученных оператором электронной торговли от электронной торговой площадки (при наличии такой информации).

2. Стоимость товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, должна заявляться на основании достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.

3. Стоимость товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, определяется в соответствии с настоящим Кодексом и заявляется в декларации на товары электронной торговли, если определение стоимости вывозимых товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, предусмотрено настоящим Кодексом.

4. Таможенный орган по результатам таможенного контроля определяет стоимость товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары в следующих случаях:

1) отсутствие в документах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, сведений о стоимости таких товаров либо отсутствие документов;

2) невозможность идентифицировать товары электронной торговли, сведения о которых содержатся в документах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, с декларируемыми товарами электронной торговли;

3) документы и (или) сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не подтверждают достоверность сведений о стоимости декларируемых товаров электронной торговли;

4) заявлена значительно более низкая стоимость товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, по сравнению с рыночной стоимостью аналогичных товаров.

5. В качестве информации о стоимости товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, таможенный орган может использовать в том числе сведения, указанные в каталогах и на сайтах иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров.

6. Лицо, осуществляющее таможенное декларирование, вправе доказать достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в подтверждение стоимости товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, заявленных в декларации на товары электронной торговли.

7. Для целей применения настоящей статьи под аналогичным товаром понимается товар, который приобретен или предлагается (предлагался) к продаже на сопоставимых условиях на электронных торговых площадках в сети Интернет, имеет характеристики, близкие к характеристикам ввозимого товара электронной торговли, приобретенного физическим лицом, то есть сопоставим с декларируемым товаром электронной торговли, приобретенным физическим лицом, по своему товарному знаку, назначению, применению, качественным, техническим и иным характеристикам.»;

41) в статье 394:

абзац третий после слов «территорию Евразийского экономического союза,» дополнить словами «товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, которые приобрели статус товаров Евразийского экономического союза,»;

абзац седьмой после слова «операторами,» дополнить словами «предназначенные для использования или используемые операторами электронной торговли для хранения товаров электронной торговли,»;

42) часть первую пункта 1 статьи 404 после слова «торговли» дополнить словами «, сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок (частей открытых площадок) оператора электронной торговли, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 528-2 настоящего Кодекса,»;

43) пункт 3 статьи 415:

после слова «операторами,» дополнить словами «операторами электронной торговли,»;

после цифр «524» дополнить словами «, пунктом 1

статьи 528-2»;

44) в пункте 5 статьи 432 слово «законодательством» заменить словом «законами»;

45) пункт 1 статьи 453 после слов «статьи 369» дополнить словами «, пунктами 8 и 9 статьи 392-6»;

46) в статье 484:

в пункте 1 слова «и владельцев магазинов беспошлинной торговли» заменить словами «, владельцев магазинов беспошлинной торговли и операторов электронной торговли»;

пункт 2 после слова «торговли» дополнить словами

«, реестр операторов электронной торговли»;

47) в статье 486:

в пункте 13:

в абзаце первом:

слова «В случае, если юридическое лицо, осуществляющее деятельность (претендующее на осуществление деятельности) в качестве таможенного представителя и (или) таможенного перевозчика,» заменить словами «В случаях, если юридическое лицо одновременно осуществляет деятельность (претендует на осуществление деятельности) в качестве таможенного представителя, таможенного перевозчика и (или) оператора электронной торговли, а также»;