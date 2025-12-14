О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) статью 187 изложить в следующей редакции:

«Статья 187. Нарушение законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности

1. Непредставление, несвоевременное или неполное представление лицами, осуществляющими туристскую деятельность, туристам сведений об особенностях путешествий, опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, указанных в правилах предоставления туристских услуг, либо неосуществление предупредительных мер, направленных на обеспечение безопасности туристов, –

влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей, с лишением лицензии.

3. Оказание туристских услуг лицами, осуществляющими туристскую деятельность (за исключением лиц, осуществляющих туристскую операторскую деятельность), без заключения письменного договора на туристское обслуживание –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Действие (бездействие), предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

5. Непредоставление или несвоевременное предоставление ицами, осуществляющими туристскую деятельность (за исключением лиц, осуществляющих туристскую операторскую деятельность), заинтересованным государственным органам и семье туриста информации о чрезвычайных происшествиях с туристами во время путешествий –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

6. Действие (бездействие), предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

2) в части первой статьи 910-1 слова «187 (части вторая и четвертая),» исключить.

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) в части 5-1 статьи 226 цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»;

2) статью 228 исключить;

3) главу 30 исключить;

4) подпункт 13) части первой статьи 302 исключить;

5) главу 44 исключить;

6) в части четвертой статьи 465 слово «частная» заменить словом «кассационная»;

7) в статье 467:

подпункт 4) части первой исключить;

подпункт 6) части второй исключить.

3. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) в подпункте 4) части третьей статьи 3 слова «Верховного Суда и канцелярий судов Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования и его территориальных подразделений в областях, столице и городах республиканского значения»;

2) в части первой статьи 4:

в подпункте 4) слова «индивидуально определенного круга лиц» заменить словами «определяемых лиц»;

подпункт 12) исключить;

в подпункте 16) слово «, видеообращения» исключить;

подпункт 37):

после слов «органов местного самоуправления,» дополнить словами «государственных юридических лиц,»;

после слов «участием государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

3) часть третью статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3. Обращение в суд может быть подано после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если иное не предусмотрено законом.»;

4) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Разумный срок административных процедур и административного судопроизводства

1. Разумный срок применяется в административном судопроизводстве, включая производство отдельных процессуальных действий, а также при проведении административных процедур.

2. При определении разумного срока учитываются такие обстоятельства как правовая и фактическая сложность административного дела, поведение участников административного дела, выражающееся в степени использования прав и выполнения обязанностей, достаточность и эффективность действий административного органа, должностного лица, суда, осуществляемые в целях оперативного рассмотрения административного дела.

3. Рассмотрение и разрешение обращений, отдельных категорий административных дел осуществляются в сроки, установленные настоящим Кодексом.»;

5) часть вторую статьи 20:

после слов «орган местного самоуправления,» дополнить словами «государственные юридические лица,»;

после слов «участием государства» дополнить словами

«в уставном капитале»;

6) в подпункте 7) части второй статьи 22 слова «в ходе обжалования» исключить;

7) в части первой статьи 28:

в подпункте 4) слова «показания и» исключить;

в подпункте 6) слово «показания,» исключить;

8) в части первой статьи 35 слова «либо лицо, свободно владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми» заменить словами «в том числе языком жестов и (или) азбукой Брайля»;

9) в части второй статьи 62 слова «с момента приема» заменить словами «со дня регистрации»;

10) подпункт 5) части второй статьи 63 после слова «подпись» дополнить словами «либо электронная цифровая подпись»;

11) в статье 64:

часть вторую:

после слов «орган местного самоуправления,» дополнить словами «государственному юридическому лицу,»;

после слов «участием государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

абзац второй части третьей после слова «поступило» дополнить словами «после окончания рабочего дня или»;

в части пятой слова «или видеообращения» исключить;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«7. Административный орган, должностное лицо возвращают обращение с указанием причин возврата в срок не позднее трех рабочих дней:

1) по истечении установленного административным органом, должностным лицом срока, предусмотренного частью шестой настоящей статьи;

2) после регистрации обращения в случаях, если:

заявителем подано обращение, содержание которого по сути вопроса идентично с ранее рассмотренным обращением, по которому прекращена административная процедура, при условии, что ранее поданное обращение рассматривалось в одном и том же административном органе либо одним и тем же должностным лицом. При этом такое обращение не содержит в себе новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства;

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, в том числе в адрес административного органа, работников административного органа, должностного лица.»;

дополнить частями 7-1 и 7-2 следующего содержания:

«7-1. Действие части седьмой настоящей статьи распространяется также на коллективные обращения.

7-2. Действие части седьмой настоящей статьи не распространяется на случаи, когда в обращениях содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности, которые подлежат немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии

с их компетенцией.»;

часть восьмую изложить в следующей редакции:

«8. Возврат обращения не препятствует повторному обращению. В случае повторной подачи обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2) части седьмой настоящей статьи, после его возврата такое обращение приобщается к материалам ранее рассмотренного административного дела без предоставления ответа на него.»;

12) статью 67 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

«11. Административный орган, должностное лицо обязаны уведомить участника административной процедуры о принятом решении в течение двух рабочих дней со дня его принятия.»;

13) в статье 69:

в части третьей:

в абзаце первом:

после слова «учет» дополнить словами «личных приемов,»;

слова «юридические лица со стопроцентным участием государства» заменить словами «государственным юридическим лицам, юридическим лицам со стопроцентным участием государства в уставном капитале»;

абзац второй дополнить словами «, обращения, поступившие

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», по вопросам осуществления учетной регистрации валютных договоров, уведомления о счетах в иностранных банках и учетной регистрации таких счетов»;

в части четвертой слова «государственных органов» заменить словами «субъектов, указанных в части второй статьи 87 настоящего Кодекса,»;

14) подпункт 3) части первой статьи 70 дополнить словами

«на основании подпункта 1) части седьмой статьи 64 настоящего Кодекса»;

15) в статье 73:

в абзаце втором части первой:

после слова «осуществляться» дополнить словами

«в письменной или устной форме»;

подпункт 1) дополнить словами «, по ходатайству в соответствии с частью третьей настоящей статьи»;

в части второй:

в подпункте 3) слова «менее чем трехдневный срок для осуществления административной процедуры» заменить словами «срок для осуществления административной процедуры менее пяти рабочих дней»;

дополнить подпунктами 8), 9) и 10) следующего содержания:

«8) имеется вступивший в законную силу судебный акт, вынесенный в отношении участника административной процедуры, о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги, или на основании которого участник административной процедуры лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

9) административный орган, должностное лицо принимают решение об отказе в регистрации на личный прием;

10) административная процедура прекращена на основании части первой статьи 88 настоящего Кодекса.»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Участник административной процедуры вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

Для проведения заслушивания в устной форме участник административной процедуры вправе заявить ходатайство в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения предварительного решения.

При этом отсутствие письменных или устных возражений от участника административной процедуры, извещенного заблаговременно и надлежащим образом о форме, дне, времени и месте проведения заслушивания, не является препятствием для принятия решения по существу рассматриваемого административного дела.

В случае устного выражения участником административной процедуры своего возражения административный орган, должностное лицо ведут протокол заслушивания.

При заслушивании в письменной форме протокол не ведется.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Заслушиванием в письменной форме признается направление предварительного решения по административному делу участнику административной процедуры с последующим получением от него возражений на данное предварительное решение в письменной (бумажной

и (или) цифровой) форме.»;

16) в статье 74:

в заголовке, части первой, абзаце первом части второй и части третьей слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

в части четвертой:

слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

дополнить словами «не позднее двух рабочих дней после окончания заслушивания в устной форме»;

в части пятой слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

в части шестой:

в абзаце первом слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Все замечания приобщаются к административному делу.»;

17) часть первую статьи 75 после слов «материалами административного дела» дополнить словами «как в ходе, так и»;

18) статью 76 изложить в следующей редакции:

«Статья 76. Сроки административной процедуры, возбужденной на основании обращения, и порядок их исчисления

1. Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, составляет пятнадцать рабочих дней со дня регистрации обращения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

2. Течение срока (исчисляемого днями либо сутками) административной процедуры, возбужденной на основании обращения, начинается на следующий день после регистрации обращения либо его поступления в уполномоченный административный орган, к должностному лицу при его перенаправлении в случаях, предусмотренных статьей 65 настоящего Кодекса.

3. Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, может быть продлен мотивированным решением руководителя, его заместителя или руководителя аппарата административного органа

на разумный срок, но не более чем до двух месяцев со дня принятия такого решения, ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения административного дела, о чем извещается участник административной процедуры в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

4. За необоснованное продление срока административной процедуры лицо, уполномоченное на принятие решения, несет дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

5. Если последний день срока административной процедуры приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.»;

19) в статье 80:

подпункт 5) части первой после слова «подпись» дополнить словами «или электронная цифровая подпись»;

подпункт 2) части второй после слова «дней» дополнить словами «(при этом первый из идентичных административных актов должен быть обоснованным)»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. В административном акте или приложении к нему в обязательном порядке указываются вышестоящий административный орган, должностное лицо, которым может быть предъявлена жалоба для рассмотрения, или иной административный орган, должностное лицо, уполномоченные в соответствии с законами Республики Казахстан рассматривать жалобы, срок, в течение которого может быть подана такая жалоба, и порядок обжалования данного акта.

В случае отсутствия вышестоящего административного органа, должностного лица или иного административного органа, должностного лица, уполномоченных в соответствии с законами Республики Казахстан рассматривать жалобы, в административном акте или приложении к нему указываются порядок и срок судебного оспаривания данного акта.»;

20) в статье 84:

часть вторую дополнить словами «административным органом, должностным лицом, который его принял, или вышестоящим административным органом, должностным лицом либо судом»;

часть восьмую после слов «благоприятного административного акта» дополнить словами «по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 4) части шестой настоящей статьи»;

дополнить частью девятой следующего содержания:

«9. Участник административной процедуры уведомляется об отмене незаконного благоприятного административного акта в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса.»;

21) в части первой статьи 86 слова «всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан» заменить словами «административных органов, должностных лиц, физических и юридических лиц»;

22) в статье 87:

часть вторую:

после слов «органом местного самоуправления,» дополнить словами «государственным юридическим лицом,»;

после слова «государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

в части третьей:

слова «государственному органу, органу местного самоуправления» заменить словами «в государственный орган, орган местного самоуправления, государственному юридическому лицу»;

после слова «государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

23) в статье 88:

часть первую дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) принят отзыв сообщения, предложения, отклика или запроса от заявителя.»;

часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Решение о прекращении упрощенной административной процедуры при наличии обстоятельства, предусмотренного подпунктом 1) части первой настоящей статьи, может быть принято иным уполномоченным лицом субъекта.»;

24) часть третью статьи 89 изложить в следующей редакции:

«3. Субъекты, рассматривающие сообщение, предложение, отклик, запрос, и должностные лица извещают заявителя о результатах рассмотрения административного дела и принятых мерах. При этом в случае, если предложение затрагивает вопросы, указанные в части третьей статьи 90-2 настоящего Кодекса, оно может быть принято к сведению субъектом, рассматривающим такое предложение, без предоставления ответа на него. При этом заявитель должен быть об этом извещен.»;

25) статью 90 изложить в следующей редакции:

«Статья 90. Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц

1. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления и их заместители, за исключением государственного органа, обеспечивающего деятельность Правительства Республики Казахстан, обязаны проводить личный прием физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию данного органа, должностного лица.

2. В целях обеспечения личного приема сотрудники органов, указанных в части первой настоящей статьи, для уточнения сути обращения вправе запрашивать дополнительную информацию в порядке, установленном настоящим Кодексом.

При этом данное административное действие не исключает проведения личных приемов физических лиц и представителей юридических лиц.

3. Прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, не реже одного раза в месяц согласно графику приема, утверждаемому руководителем соответствующего государственного органа, органа местного самоуправления.

4. Если обращение не может быть разрешено должностным лицом во время приема, оно излагается в письменной форме и с ним ведется работа как с письменным обращением.»;

26) в статье 91:

часть третью дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Действие абзаца второго настоящей части не распространяется на жалобу государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица.»;

дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«4-1. Положения части четвертой настоящей статьи распространяются на жалобу государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица.

4-2. В случае отказа в удовлетворении жалобы государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица заявитель вправе обжаловать такой отказ в порядке, установленном настоящей статьей, регламентом Правительства Республики Казахстан. При этом данная норма не распространяется на жалобу, поданную в отношении государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.»;

часть шестую дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Действие настоящей части не распространяется на жалобу государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. В целях глав 13, 14 и 15 раздела 3 настоящего Кодекса филиал Национального Банка Республики Казахстан приравнивается к административному органу, чей административный акт, административное действие (бездействие) могут быть обжалованы в административном (досудебном) порядке.»;

27) в статье 92:

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Если в административном акте или приложении к нему не предусмотрены возможные правовые способы обжалования административного акта, указанные в части пятой статьи 80 настоящего Кодекса, жалоба на такой административный акт может быть подана не позднее шести месяцев со дня, когда участнику административной процедуры стало известно о принятии административного акта.»;

в абзаце первом части второй слова «частью первой» заменить словами «частями первой и 1-1»;

28) в части второй статьи 93:

подпункт 2):

после слов «индивидуальный идентификационный номер» дополнить словами «(при его наличии)»;

после слов «юридического лица» дополнить словами «(при его наличии)»;

в подпункте 4) слово «оспариваются» заменить словом «обжалуются»;

29) часть первую статьи 95 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) установлено, что на обжалуемый административный акт, обжалуемое административное действие (бездействие) подан административный иск, который находится на рассмотрении суда.»;

30) в статье 96:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Подача жалобы приостанавливает исполнение административного акта, административного действия, за исключением:»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«2. В применимых случаях в административном акте должны содержаться указания на исключения, предусмотренные подпунктами 1) и 3) части первой настоящей статьи, обоснования их применения, свидетельствующие о том, что подача жалобы не будет приостанавливать действие акта.»;

31) в части третьей статьи 98 слово «оспаривается» заменить словом «обжалуется»;

32) статью 99 изложить в следующей редакции:

«Статья 99. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней со дня регистрации жалобы, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Продление срока рассмотрения жалобы не допускается, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.»;

33) подпункт 3) части первой статьи 101:

после слов «индивидуальный идентификационный номер» дополнить словами «(при его наличии)»;

после слов «бизнес-идентификационный номер» дополнить словами «(при его наличии)»;

34) в статье 107:

абзац второй части первой после слов «статьи 106» дополнить словами «и главы 25»;

в части шестой слова «не подлежащие» заменить словом «подлежащие»;

35) подпункт 4) части четвертой статьи 113 после слова «жительства» дополнить словом «физического»;

36) в части второй статьи 116 слова «и их соответствие (соразмерность) целям принятия административного акта» заменить словами «, соразмерность и соответствие административного акта или действия (бездействия) целям»;

37) в подпункте 5) части третьей статьи 118 слово «законы» заменить словом «законодательство»;

38) в части второй статьи 119 слово «любого» исключить;

39) части вторую и третью статьи 124 изложить в следующей редакции:

«2. Суд выносит определение о применении меры процессуального принуждения, предусмотренной подпунктом 3) статьи 123 настоящего Кодекса.

Подача частной жалобы на определение о применении денежного взыскания допускается в течение десяти рабочих дней со дня его вручения.

Обжалование данного определения приостанавливает исполнение мер процессуального принуждения до рассмотрения частной жалобы по существу.

3. В случае, если избранная мера процессуального принуждения не дала результатов, допускается применение иной меры процессуального принуждения или они могут быть применены вновь.

Мера процессуального принуждения в виде денежного взыскания применяется с особенностями, предусмотренными частью девятой статьи 127 настоящего Кодекса.»;

40) в статье 127:

часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае письменного согласия лица, на которое наложено денежное взыскание, суд выносит резолютивную часть определения, которое вручается ему незамедлительно.»;

части шестую, седьмую, восьмую и девятую изложить в следующей редакции:

«6. Уплата денежного взыскания, которое взыскивается в доход республиканского бюджета, осуществляется после вступления определения в законную силу.

7. Лицо, на которое наложено денежное взыскание, вправе обратиться в суд с ходатайством об уменьшении размера денежного взыскания, отсрочке, рассрочке исполнения определения в течение десяти рабочих дней со дня вручения соответствующего определения.

Ходатайство рассматривается в судебном заседании с вызовом заявителя.

При рассмотрении ходатайства об отсрочке или рассрочке суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение определения о наложении денежного взыскания на срок до двух месяцев.

8. Суд рассматривает и разрешает ходатайство об уменьшении размера денежного взыскания, отсрочке, рассрочке исполнения определения в течение десяти рабочих дней со дня поступления ходатайства в суд.

9. При неисполнении судебного акта или требования суда, указанного в частях третьей и четвертой настоящей статьи, суд вправе наложить новое денежное взыскание в размере, увеличенном на десять месячных расчетных показателей.»;

41) часть вторую статьи 129 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) по иску об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений) – уполномоченный орган, должностное лицо, принявшие оспариваемый подзаконный нормативный правовой акт.»;

42) в части первой статьи 131:

абзац второй после слова «Кодекса» дополнить словом «под»;

абзац третий дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) иск об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта.»;

43) дополнить статьей 135-1 следующего содержания:

«Статья 135-1. Иск об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений)

По иску об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений) истец может потребовать признать подзаконный нормативный правовой акт противоречащим закону (кроме Конституции Республики Казахстан) полностью или в отдельной его части.»;

44) в статье 136:

дополнить частью 3-1 следующего содержания:

«3-1. Иск об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений) подается в суд в течение трех месяцев со дня, когда истцу стало известно о нарушении и (или) возможном нарушении данным актом его прав, свобод и законных интересов, которые гарантированы Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан.»;

в части пятой слова «, но не позднее одного года со дня его принятия» исключить;

45) в части второй статьи 138:

в подпункте 3) слова «заявление подано» заменить словами

«иск подан»;

в подпункте 4) слова «заявление подписано» заменить словами

«иск подписан»;

46) в абзаце втором части первой статьи 142 слово «и» заменить словами «и (или)»;

47) часть вторую статьи 155 дополнить словами «административного органа, должностного лица по принятию административного акта или совершению действия»;

48) дополнить статьей 159-1 следующего содержания:

«Статья 159-1. Решение по иску об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений)