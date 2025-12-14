Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) статью 187 изложить в следующей редакции:

«Статья 187. Нарушение законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности

1. Непредставление, несвоевременное или неполное представление лицами, осуществляющими туристскую деятельность, туристам сведений об особенностях путешествий, опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, указанных в правилах предоставления туристских услуг, либо неосуществление предупредительных мер, направленных на обеспечение безопасности туристов, –

влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей, с лишением лицензии.

3. Оказание туристских услуг лицами, осуществляющими туристскую деятельность (за исключением лиц, осуществляющих туристскую операторскую деятельность), без заключения письменного договора на туристское обслуживание –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Действие (бездействие), предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

5. Непредоставление или несвоевременное предоставление ицами, осуществляющими туристскую деятельность (за исключением лиц, осуществляющих туристскую операторскую деятельность), заинтересованным государственным органам и семье туриста информации о чрезвычайных происшествиях с туристами во время путешествий –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

6. Действие (бездействие), предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

2) в части первой статьи 910-1 слова «187 (части вторая и четвертая),» исключить.

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) в части 5-1 статьи 226 цифры «28-1» заменить цифрами «27-2»;

2) статью 228 исключить;

3) главу 30 исключить;

4) подпункт 13) части первой статьи 302 исключить;

5) главу 44 исключить;

6) в части четвертой статьи 465 слово «частная» заменить словом «кассационная»;

7) в статье 467:

подпункт 4) части первой исключить;

подпункт 6) части второй исключить.

3. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) в подпункте 4) части третьей статьи 3 слова «Верховного Суда и канцелярий судов Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования и его территориальных подразделений в областях, столице и городах республиканского значения»;

2) в части первой статьи 4:

в подпункте 4) слова «индивидуально определенного круга лиц» заменить словами «определяемых лиц»;

подпункт 12) исключить;

в подпункте 16) слово «, видеообращения» исключить;

подпункт 37):

после слов «органов местного самоуправления,» дополнить словами «государственных юридических лиц,»;

после слов «участием государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

3) часть третью статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3. Обращение в суд может быть подано после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если иное не предусмотрено законом.»;

4) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Разумный срок административных процедур и административного судопроизводства

1. Разумный срок применяется в административном судопроизводстве, включая производство отдельных процессуальных действий, а также при проведении административных процедур.

2. При определении разумного срока учитываются такие обстоятельства как правовая и фактическая сложность административного дела, поведение участников административного дела, выражающееся в степени использования прав и выполнения обязанностей, достаточность и эффективность действий административного органа, должностного лица, суда, осуществляемые в целях оперативного рассмотрения административного дела.

3. Рассмотрение и разрешение обращений, отдельных категорий административных дел осуществляются в сроки, установленные настоящим Кодексом.»;

5) часть вторую статьи 20:

после слов «орган местного самоуправления,» дополнить словами «государственные юридические лица,»;

после слов «участием государства» дополнить словами
«в уставном капитале»;

6) в подпункте 7) части второй статьи 22 слова «в ходе обжалования» исключить;

7) в части первой статьи 28:

в подпункте 4) слова «показания и» исключить;

в подпункте 6) слово «показания,» исключить;

8) в части первой статьи 35 слова «либо лицо, свободно владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми» заменить словами «в том числе языком жестов и (или) азбукой Брайля»;

9) в части второй статьи 62 слова «с момента приема» заменить словами «со дня регистрации»;

10) подпункт 5) части второй статьи 63 после слова «подпись» дополнить словами «либо электронная цифровая подпись»;

11) в статье 64:

часть вторую:

после слов «орган местного самоуправления,» дополнить словами «государственному юридическому лицу,»;

после слов «участием государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

абзац второй части третьей после слова «поступило» дополнить словами «после окончания рабочего дня или»;

в части пятой слова «или видеообращения» исключить;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«7. Административный орган, должностное лицо возвращают обращение с указанием причин возврата в срок не позднее трех рабочих дней:

1) по истечении установленного административным органом, должностным лицом срока, предусмотренного частью шестой настоящей статьи;

2) после регистрации обращения в случаях, если:

заявителем подано обращение, содержание которого по сути вопроса идентично с ранее рассмотренным обращением, по которому прекращена административная процедура, при условии, что ранее поданное обращение рассматривалось в одном и том же административном органе либо одним и тем же должностным лицом. При этом такое обращение не содержит в себе новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства;

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, в том числе в адрес административного органа, работников административного органа, должностного лица.»;

дополнить частями 7-1 и 7-2 следующего содержания:

«7-1. Действие части седьмой настоящей статьи распространяется также на коллективные обращения.

7-2. Действие части седьмой настоящей статьи не распространяется на случаи, когда в обращениях содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности, которые подлежат немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии
с их компетенцией.»;

часть восьмую изложить в следующей редакции:

«8. Возврат обращения не препятствует повторному обращению. В случае повторной подачи обращения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2) части седьмой настоящей статьи, после его возврата такое обращение приобщается к материалам ранее рассмотренного административного дела без предоставления ответа на него.»;

12) статью 67 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

«11. Административный орган, должностное лицо обязаны уведомить участника административной процедуры о принятом решении в течение двух рабочих дней со дня его принятия.»;

13) в статье 69:

в части третьей:

в абзаце первом:

после слова «учет» дополнить словами «личных приемов,»;

слова «юридические лица со стопроцентным участием государства» заменить словами «государственным юридическим лицам, юридическим лицам со стопроцентным участием государства в уставном капитале»;

абзац второй дополнить словами «, обращения, поступившие
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», по вопросам осуществления учетной регистрации валютных договоров, уведомления о счетах в иностранных банках и учетной регистрации таких счетов»;

в части четвертой слова «государственных органов» заменить словами «субъектов, указанных в части второй статьи 87 настоящего Кодекса,»;

14) подпункт 3) части первой статьи 70 дополнить словами
«на основании подпункта 1) части седьмой статьи 64 настоящего Кодекса»;

15) в статье 73:

в абзаце втором части первой:

после слова «осуществляться» дополнить словами
«в письменной или устной форме»;

подпункт 1) дополнить словами «, по ходатайству в соответствии с частью третьей настоящей статьи»;

в части второй:

в подпункте 3) слова «менее чем трехдневный срок для осуществления административной процедуры» заменить словами «срок для осуществления административной процедуры менее пяти рабочих дней»;

дополнить подпунктами 8), 9) и 10) следующего содержания:

«8) имеется вступивший в законную силу судебный акт, вынесенный в отношении участника административной процедуры, о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги, или на основании которого участник административной процедуры лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

9) административный орган, должностное лицо принимают решение об отказе в регистрации на личный прием;

10) административная процедура прекращена на основании части первой статьи 88 настоящего Кодекса.»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Участник административной процедуры вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

Для проведения заслушивания в устной форме участник административной процедуры вправе заявить ходатайство в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения предварительного решения.

При этом отсутствие письменных или устных возражений от участника административной процедуры, извещенного заблаговременно и надлежащим образом о форме, дне, времени и месте проведения заслушивания, не является препятствием для принятия решения по существу рассматриваемого административного дела.

В случае устного выражения участником административной процедуры своего возражения административный орган, должностное лицо ведут протокол заслушивания.

При заслушивании в письменной форме протокол не ведется.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Заслушиванием в письменной форме признается направление предварительного решения по административному делу участнику административной процедуры с последующим получением от него возражений на данное предварительное решение в письменной (бумажной
и (или) цифровой) форме.»;

16) в статье 74:

в заголовке, части первой, абзаце первом части второй и части третьей слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

в части четвертой:

слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

дополнить словами «не позднее двух рабочих дней после окончания заслушивания в устной форме»;

в части пятой слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

в части шестой:

в абзаце первом слово «заслушивания» заменить словами «заслушивания в устной форме»;

абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Все замечания приобщаются к административному делу.»;

17) часть первую статьи 75 после слов «материалами административного дела» дополнить словами «как в ходе, так и»;

18) статью 76 изложить в следующей редакции:

«Статья 76. Сроки административной процедуры, возбужденной на основании обращения, и порядок их исчисления

1. Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, составляет пятнадцать рабочих дней со дня регистрации обращения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

2. Течение срока (исчисляемого днями либо сутками) административной процедуры, возбужденной на основании обращения, начинается на следующий день после регистрации обращения либо его поступления в уполномоченный административный орган, к должностному лицу при его перенаправлении в случаях, предусмотренных статьей 65 настоящего Кодекса.

3. Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, может быть продлен мотивированным решением руководителя, его заместителя или руководителя аппарата административного органа
на разумный срок, но не более чем до двух месяцев со дня принятия такого решения, ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения административного дела, о чем извещается участник административной процедуры в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

4. За необоснованное продление срока административной процедуры лицо, уполномоченное на принятие решения, несет дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

5. Если последний день срока административной процедуры приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.»;

19) в статье 80:

подпункт 5) части первой после слова «подпись» дополнить словами «или электронная цифровая подпись»;

подпункт 2) части второй после слова «дней» дополнить словами «(при этом первый из идентичных административных актов должен быть обоснованным)»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. В административном акте или приложении к нему в обязательном порядке указываются вышестоящий административный орган, должностное лицо, которым может быть предъявлена жалоба для рассмотрения, или иной административный орган, должностное лицо, уполномоченные в соответствии с законами Республики Казахстан рассматривать жалобы, срок, в течение которого может быть подана такая жалоба, и порядок обжалования данного акта.

В случае отсутствия вышестоящего административного органа, должностного лица или иного административного органа, должностного лица, уполномоченных в соответствии с законами Республики Казахстан рассматривать жалобы, в административном акте или приложении к нему указываются порядок и срок судебного оспаривания данного акта.»;

20) в статье 84:

часть вторую дополнить словами «административным органом, должностным лицом, который его принял, или вышестоящим административным органом, должностным лицом либо судом»;

часть восьмую после слов «благоприятного административного акта» дополнить словами «по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 4) части шестой настоящей статьи»;

дополнить частью девятой следующего содержания:

«9. Участник административной процедуры уведомляется об отмене незаконного благоприятного административного акта в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса.»;

21) в части первой статьи 86 слова «всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан» заменить словами «административных органов, должностных лиц, физических и юридических лиц»;

22) в статье 87:

часть вторую:

после слов «органом местного самоуправления,» дополнить словами «государственным юридическим лицом,»;

после слова «государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

в части третьей:

слова «государственному органу, органу местного самоуправления» заменить словами «в государственный орган, орган местного самоуправления, государственному юридическому лицу»;

после слова «государства» дополнить словами «в уставном капитале»;

23) в статье 88:

часть первую дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) принят отзыв сообщения, предложения, отклика или запроса от заявителя.»;

часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Решение о прекращении упрощенной административной процедуры при наличии обстоятельства, предусмотренного подпунктом 1) части первой настоящей статьи, может быть принято иным уполномоченным лицом субъекта.»;

24) часть третью статьи 89 изложить в следующей редакции:

«3. Субъекты, рассматривающие сообщение, предложение, отклик, запрос, и должностные лица извещают заявителя о результатах рассмотрения административного дела и принятых мерах. При этом в случае, если предложение затрагивает вопросы, указанные в части третьей статьи 90-2 настоящего Кодекса, оно может быть принято к сведению субъектом, рассматривающим такое предложение, без предоставления ответа на него. При этом заявитель должен быть об этом извещен.»;

25) статью 90 изложить в следующей редакции:

«Статья 90. Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц

1. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления и их заместители, за исключением государственного органа, обеспечивающего деятельность Правительства Республики Казахстан, обязаны проводить личный прием физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию данного органа, должностного лица.

2. В целях обеспечения личного приема сотрудники органов, указанных в части первой настоящей статьи, для уточнения сути обращения вправе запрашивать дополнительную информацию в порядке, установленном настоящим Кодексом.

При этом данное административное действие не исключает проведения личных приемов физических лиц и представителей юридических лиц.

3. Прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, не реже одного раза в месяц согласно графику приема, утверждаемому руководителем соответствующего государственного органа, органа местного самоуправления.

4. Если обращение не может быть разрешено должностным лицом во время приема, оно излагается в письменной форме и с ним ведется работа как с письменным обращением.»;

26) в статье 91:

часть третью дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Действие абзаца второго настоящей части не распространяется на жалобу государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица.»;

дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«4-1. Положения части четвертой настоящей статьи распространяются на жалобу государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица.

4-2. В случае отказа в удовлетворении жалобы государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица заявитель вправе обжаловать такой отказ в порядке, установленном настоящей статьей, регламентом Правительства Республики Казахстан. При этом данная норма не распространяется на жалобу, поданную в отношении государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.»;

часть шестую дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Действие настоящей части не распространяется на жалобу государственного органа, государственного юридического лица на решение другого государственного органа, государственного юридического лица.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. В целях глав 13, 14 и 15 раздела 3 настоящего Кодекса филиал Национального Банка Республики Казахстан приравнивается к административному органу, чей административный акт, административное действие (бездействие) могут быть обжалованы в административном (досудебном) порядке.»;

27) в статье 92:

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Если в административном акте или приложении к нему не предусмотрены возможные правовые способы обжалования административного акта, указанные в части пятой статьи 80 настоящего Кодекса, жалоба на такой административный акт может быть подана не позднее шести месяцев со дня, когда участнику административной процедуры стало известно о принятии административного акта.»;

в абзаце первом части второй слова «частью первой» заменить словами «частями первой и 1-1»;

28) в части второй статьи 93:

подпункт 2):

после слов «индивидуальный идентификационный номер» дополнить словами «(при его наличии)»;

после слов «юридического лица» дополнить словами «(при его наличии)»;

в подпункте 4) слово «оспариваются» заменить словом «обжалуются»;

29) часть первую статьи 95 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) установлено, что на обжалуемый административный акт, обжалуемое административное действие (бездействие) подан административный иск, который находится на рассмотрении суда.»;

30) в статье 96:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Подача жалобы приостанавливает исполнение административного акта, административного действия, за исключением:»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«2. В применимых случаях в административном акте должны содержаться указания на исключения, предусмотренные подпунктами 1) и 3) части первой настоящей статьи, обоснования их применения, свидетельствующие о том, что подача жалобы не будет приостанавливать действие акта.»;

31) в части третьей статьи 98 слово «оспаривается» заменить словом «обжалуется»;

32) статью 99 изложить в следующей редакции:

«Статья 99. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней со дня регистрации жалобы, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Продление срока рассмотрения жалобы не допускается, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.»;

33) подпункт 3) части первой статьи 101:

после слов «индивидуальный идентификационный номер» дополнить словами «(при его наличии)»;

после слов «бизнес-идентификационный номер» дополнить словами «(при его наличии)»;

34) в статье 107:

абзац второй части первой после слов «статьи 106» дополнить словами «и главы 25»;

в части шестой слова «не подлежащие» заменить словом «подлежащие»;

35) подпункт 4) части четвертой статьи 113 после слова «жительства» дополнить словом «физического»;

36) в части второй статьи 116 слова «и их соответствие (соразмерность) целям принятия административного акта» заменить словами «, соразмерность и соответствие административного акта или действия (бездействия) целям»;

37) в подпункте 5) части третьей статьи 118 слово «законы» заменить словом «законодательство»;

38) в части второй статьи 119 слово «любого» исключить;

39) части вторую и третью статьи 124 изложить в следующей редакции:

«2. Суд выносит определение о применении меры процессуального принуждения, предусмотренной подпунктом 3) статьи 123 настоящего Кодекса.

Подача частной жалобы на определение о применении денежного взыскания допускается в течение десяти рабочих дней со дня его вручения.

Обжалование данного определения приостанавливает исполнение мер процессуального принуждения до рассмотрения частной жалобы по существу.

3. В случае, если избранная мера процессуального принуждения не дала результатов, допускается применение иной меры процессуального принуждения или они могут быть применены вновь.

Мера процессуального принуждения в виде денежного взыскания применяется с особенностями, предусмотренными частью девятой статьи 127 настоящего Кодекса.»;

40) в статье 127:

часть вторую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае письменного согласия лица, на которое наложено денежное взыскание, суд выносит резолютивную часть определения, которое вручается ему незамедлительно.»;

части шестую, седьмую, восьмую и девятую изложить в следующей редакции:

«6. Уплата денежного взыскания, которое взыскивается в доход республиканского бюджета, осуществляется после вступления определения в законную силу.

7. Лицо, на которое наложено денежное взыскание, вправе обратиться в суд с ходатайством об уменьшении размера денежного взыскания, отсрочке, рассрочке исполнения определения в течение десяти рабочих дней со дня вручения соответствующего определения.

Ходатайство рассматривается в судебном заседании с вызовом заявителя.

При рассмотрении ходатайства об отсрочке или рассрочке суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение определения о наложении денежного взыскания на срок до двух месяцев.

8. Суд рассматривает и разрешает ходатайство об уменьшении размера денежного взыскания, отсрочке, рассрочке исполнения определения в течение десяти рабочих дней со дня поступления ходатайства в суд.

9. При неисполнении судебного акта или требования суда, указанного в частях третьей и четвертой настоящей статьи, суд вправе наложить новое денежное взыскание в размере, увеличенном на десять месячных расчетных показателей.»;

41) часть вторую статьи 129 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) по иску об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений) – уполномоченный орган, должностное лицо, принявшие оспариваемый подзаконный нормативный правовой акт.»;

42) в части первой статьи 131:

абзац второй после слова «Кодекса» дополнить словом «под»;

абзац третий дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) иск об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта.»;

43) дополнить статьей 135-1 следующего содержания:

«Статья 135-1. Иск об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений)

По иску об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений) истец может потребовать признать подзаконный нормативный правовой акт противоречащим закону (кроме Конституции Республики Казахстан) полностью или в отдельной его части.»;

44) в статье 136:

дополнить частью 3-1 следующего содержания:

«3-1. Иск об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений) подается в суд в течение трех месяцев со дня, когда истцу стало известно о нарушении и (или) возможном нарушении данным актом его прав, свобод и законных интересов, которые гарантированы Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан.»;

в части пятой слова «, но не позднее одного года со дня его принятия» исключить;

45) в части второй статьи 138:

в подпункте 3) слова «заявление подано» заменить словами
«иск подан»;

в подпункте 4) слова «заявление подписано» заменить словами
«иск подписан»;

46) в абзаце втором части первой статьи 142 слово «и» заменить словами «и (или)»;

47) часть вторую статьи 155 дополнить словами «административного органа, должностного лица по принятию административного акта или совершению действия»;

48) дополнить статьей 159-1 следующего содержания:

«Статья 159-1. Решение по иску об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений)

1. Суд, признав обоснованным иск об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений), выносит решение об удовлетворении иска. В решении указываются, каким законам (кроме Конституции Республики Казахстан) и в какой части противоречит оспариваемый подзаконный нормативный правовой акт, и признание подзаконного нормативного правового акта недействующим полностью или в отдельной его части с момента принятия акта.

2. Решение суда о признании незаконным подзаконного нормативного правового акта (его положений) или сообщение о нем должно быть опубликовано в средствах массовой информации за счет средств органа, его принявшего (издавшего). Опубликование должно быть осуществлено не позднее десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.»;

49) статью 162 после слова «иных» дополнить словом «аккредитованных»;

50) дополнить главой 26-1 следующего содержания:

«Глава 26-1. Производство по административным делам об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений)

Статья 167-1. Подача иска

1. Гражданин или юридическое лицо, на которых распространяется действие подзаконного нормативного правового акта, считающие, что принятым подзаконным нормативным правовым актом (его положением) нарушаются и (или) могут быть нарушены их права и законные интересы, гарантированные Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, вправе обратиться в суд с иском об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений).

Прокурор в случае отклонения протеста на не соответствующий закону подзаконный нормативный правовой акт уполномоченным органом или должностным лицом, принявшим незаконный подзаконный нормативный правовой акт, либо вышестоящим уполномоченным органом или должностным лицом обращается в суд с иском об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений).

2. Иск должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 настоящего Кодекса, и дополнительно содержать данные о наименовании уполномоченного органа, должностного лица, принявших оспариваемый подзаконный нормативный правовой акт (его положения), дате его принятия, какие права, свободы и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица нарушаются и (или) могут быть нарушены этим подзаконным нормативным правовым актом
(его положениями), каким статьям или положениям законов Республики Казахстан (кроме Конституции Республики Казахстан) противоречит оспариваемый подзаконный нормативный правовой акт (его положения).

3. К иску приобщается копия оспариваемого подзаконного нормативного правового акта (его положений). При этом в случае официального опубликования подзаконного нормативного правового акта в иске указывается дата его опубликования.

4. Подача иска в суд не приостанавливает действия подзаконного нормативного правового акта (его положений), кроме случаев обращения прокурора в суд о признании опротестованного подзаконного нормативного правового акта (его положений) незаконным до рассмотрения судом.

Статья 167-2. Рассмотрение административного дела об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений)

1. Гражданин или юридическое лицо, прокурор, обратившиеся в суд с иском об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта (его положений), а также уполномоченный орган, должностное лицо, принявшие подзаконный нормативный правовой акт, извещаются о времени и месте судебного заседания.

2. Административное дело рассматривается судом в месячный срок.

3. В судебном заседании суд проверяет наличие компетенции уполномоченного органа, должностного лица, принявших подзаконный нормативный правовой акт, соответствие всего подзаконного нормативного правового акта (его положений) законам Республики Казахстан.

4. Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования не является основанием для нерассмотрения административного дела. Признание требования уполномоченным органом, должностным лицом, принявшими подзаконный нормативный правовой акт, для суда необязательно.

Статья 167-3. Решение суда и его исполнение

1. Суд, признав иск необоснованным, выносит решение об отказе в его удовлетворении.

2. Решение суда, которым подзаконный нормативный правовой акт полностью или его отдельные положения признаны не соответствующими закону (кроме Конституции Республики Казахстан) и недействующими, обязательно для уполномоченного органа или должностного лица, принявшего этот подзаконный нормативный правовой акт. Решение обязательно для неопределенного круга лиц, на права и свободы, законные интересы которых распространялось действие оспоренного подзаконного нормативного правового акта (его положений).

3. Законность подзаконного нормативного правового акта (его положений) может быть оспорена вновь другими гражданами или юридическими лицами только в той его части, которая ранее не проверялась в судебном порядке.

4. Решение суда о признании незаконным подзаконного нормативного правового акта (его положений) принимается с соблюдением правил, установленных статьей 159-1 настоящего Кодекса.»;

51) в статье 169:

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Вступившие в законную силу судебные акты, в том числе по административным делам, оконченным в порядке примирения, медиации или урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры, могут быть пересмотрены в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта апелляционной инстанции по кассационным жалобам участников административного процесса, протестам Генерального Прокурора Республики Казахстан, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, принесенным как по собственной инициативе, так и по ходатайствам участников административного процесса, поданным им по административным делам, предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса.»;

дополнить частями 3-1 и седьмой следующего содержания:

«3-1. Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан, принесенному как по собственной инициативе, так и по ходатайствам участников административного процесса, поданным им по административным делам, предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса, при наличии оснований, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи.»;

«7. Основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов, указанных в части 3-1 настоящей статьи, являются:

1) случаи, когда исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо экономики и национальной безопасности Республики Казахстан;

2) случаи, когда принятое постановление нарушает права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) случаи, когда принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.»;

52) часть 2-1 статьи 175 исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

1) в части первой пункта 1 статьи 6 слова «в аттестационной комиссии юстиции» исключить;

2) статью 7-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 7-1. Аттестация лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью

1. Лица, прошедшие стажировку и претендующие на право занятия нотариальной деятельностью, проходят аттестацию в форме комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и на проверку должного уровня практических навыков путем подачи заявления в территориальные органы юстиции областей, городов республиканского значения и столицы.

2. От прохождения аттестации освобождаются лица, сдавшие квалификационные экзамены в Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, постоянные судьи и лица, работавшие постоянными судьями, за исключением судей, освобожденных от должности судьи за порочащие проступки и нарушения законности при исполнении своих обязанностей, а также государственные нотариусы.

В случае прекращения действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью претендент при повторной подаче заявления на получение лицензии на право занятия нотариальной деятельностью обязан пройти аттестацию.

3. Основной задачей аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, является обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на право занятия нотариальной деятельностью.

4. Порядок и условия проведения аттестации и пробной аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, определяются Министерством юстиции Республики Казахстан.

5. В допуске к аттестации отказывается, если лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом.

Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

6. Лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, вправе по своему выбору пройти тестирование на казахском или русском языке.

7. По итогам аттестации выносится мотивированное решение об аттестации либо о неаттестации лица, претендующего на право занятия нотариальной деятельностью.

Мотивированное решение об аттестации либо о неаттестации может быть обжаловано в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

8. Решение об аттестации на право занятия нотариальной деятельностью является действительным в течение трех лет с момента его вынесения.

9. Аттестация лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, проводится не реже одного раза в квартал.

В целях проверки знаний законодательства Республики Казахстан лица, претендующие на право занятия нотариальной деятельностью, вправе проходить пробную аттестацию.»;

3) статью 7-2 исключить;

4) пункт 6 статьи 8 исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержания:

«Оказание туристских услуг туроператором в сфере выездного туризма без заключения письменного договора на туристское обслуживание является основанием для приостановления действия лицензии.»;

2) пункт 1 статьи 17 дополнить частями третьей, четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«Оказание туристских услуг туроператорами в сфере въездного и внутреннего туризма без заключения письменного договора на туристское обслуживание является основанием для приостановления действия лицензии.

Оказание туристских услуг туроператорами в сфере въездного и внутреннего туризма без заключения письменного договора на туристское обслуживание, совершенное повторно в течение года, является основанием для лишения лицензии.

Решение о приостановлении действия лицензии либо лишении лицензии принимается уполномоченным органом.

Срок приостановления действия лицензии составляет один месяц.»;

3) пункт 5 статьи 26 дополнить частями третьей, четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«Непредоставление или несвоевременное предоставление туроператорами уполномоченному органу, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, заинтересованным государственным органам и семье туриста информации о чрезвычайных происшествиях с туристами во время путешествий является основанием для приостановления действия лицензии.

Непредоставление или несвоевременное предоставление туроператорами уполномоченному органу, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, заинтересованным государственным органам и семье туриста информации о чрезвычайных происшествиях с туристами во время путешествий, совершенное повторно в течение года, является основанием для лишения лицензии.

Решение о приостановлении действия лицензии либо лишении лицензии принимается уполномоченным органом.

Срок приостановления действия лицензии составляет один месяц.».

6. В Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан»:

в пунктах 2-1 и 2-2 статьи 4 слова «определяемой Правительством Республики Казахстан» заменить словами «осуществляющей научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов».

7. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) в пункте 3 статьи 68 слова «законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве» заменить словами «гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан»;

2) статью 141 изложить в следующей редакции:

«Статья 141. Аттестация лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя

1. Лица, прошедшие стажировку и претендующие на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, проходят аттестацию в форме комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей и на проверку должного уровня практических навыков.

Порядок и условия аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, определяются уполномоченным органом.

2. Территориальные органы юстиции областей, городов республиканского значения и столицы отказывают в допуске к аттестации, если лицо, претендующее на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом.

Мотивированное решение об отказе в допуске к аттестации направляется лицу, претендующему на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.

3. Мотивированное решение об отказе в допуске к аттестации и (или) о неаттестации может быть обжаловано в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

4. Аттестация лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, проводится не реже одного раза в месяц.

5. Решение об аттестации на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя является действительным в течение трех лет со дня его вынесения.»;

3) статью 141-1 исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

подпункт 7-3) пункта 2 статьи 134 дополнить словами «, и научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов».

9. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

в статье 88:

пункт 14 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«предоставление оператору технического осмотра услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним на основании договора на оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.»;

дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:

«15. Оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним не допускается оказание услуг единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним оператору технического осмотра при выявлении факта проведения технического осмотра транспортного средства с нарушением требований настоящего Закона, выраженных в:

непредставлении сведений в единую информационную систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

неуведомлении либо несвоевременном уведомлении об изменении места нахождения центра технического осмотра;

неинформировании населения о графике проведения обязательного технического осмотра в регионе деятельности;

составлении и выдаче диагностической карты технического осмотра, не соответствующей утвержденной уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций форме.

16. При устранении выявленных нарушений требований, указанных в пункте 15 настоящей статьи, оператор технического осмотра предоставляет оператору единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

После подтверждения оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним устранения выявленных нарушений оператору технического осмотра, предусмотренного частью первой настоящего пункта, оказываются услуги единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.».

10. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

1) заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Научное сопровождение нормотворческой деятельности»;

2) в статье 30:

в заголовке слово «Задачи» заменить словом «Проведение»;

дополнить пунктами 5, 6, 7, 8, 9 и 10 следующего содержания:

«5. Объектом научной правовой экспертизы является проект закона, к которому в случаях, предусмотренных настоящим Законом, должны прилагаться консультативный документ и проекты подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для его реализации.

6. Научная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, за исключением нормативных постановлений Парламента Республики Казахстан и его Палат, нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан, нормативных постановлений Конституционного Суда Республики Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан, нормативных правовых постановлений Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, проводится с целью выявления коррупциогенных норм, а также разработки рекомендаций, направленных на их устранение.

7. Научная лингвистическая экспертиза проводится по проектам законодательных актов в части аутентичности их текстов на казахском и русском языках.

8. Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится научными учреждениями, уполномоченной организацией, определяемой Правительством Республики Казахстан, экспертами в зависимости от содержания рассматриваемого проекта. Проведение экспертизы может быть поручено одному или нескольким экспертам (экспертной комиссии).

9. По проекту могут проводиться комплексная экспертиза экспертами различных специальностей или самостоятельные экспертизы различных видов, а при необходимости – повторная экспертиза.

10. В качестве экспертов привлекаются ученые и специалисты, не принимавшие непосредственного участия в подготовке проекта, а также могут привлекаться специалисты из других государств и международных организаций.

Проект может быть направлен для научной экспертизы в иностранные и международные организации.»;

3) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов

Научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов осуществляется уполномоченной организацией, определяемой Правительством Республики Казахстан, и включает в себя:

1) обеспечение проведения научной правовой экспертизы по проектам законов;

2) обеспечение проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

3) проведение научной лингвистической экспертизы в части аутентичности текстов на казахском и русском языках по проектам законов;

4) подготовку научных заключений и иных аналитических материалов, в том числе в рамках проведения анализа эффективности законодательства;

5)  иную деятельность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.»;

4) статью 32 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3.  Уполномоченная организация, осуществляющая научное сопровождение нормотворческой деятельности государственных органов, обеспечивает проведение научной правовой, научной антикоррупционной и научной лингвистической экспертиз по проектам законов, разработанных депутатами Парламента Республики Казахстан, а также в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, с учетом требований, установленных пунктом 1 статьи 30 настоящего Закона.»;

5) статьи 33, 33-1 и 33-2 исключить.

11. В Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности»:

1) в статье 12:

в подпункте 15) слова «приема экзаменов для» исключить;

подпункт 16) исключить;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) присвоение квалификации судебного эксперта;»;

подпункт 19) исключить;

2) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Прекращение действия и лишение лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью влекут прекращение действия квалификационного свидетельства на право производства определенного вида судебной экспертизы.»;

3) статьи 21 и 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Присвоение квалификации судебного эксперта

1. Присвоение квалификации судебного эксперта осуществляется путем комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и проверку должного уровня практических навыков с выдачей ему квалификационного свидетельства судебного эксперта на право производства определенного вида судебной экспертизы.

2. Порядок и условия присвоения квалификации судебного эксперта лицам, впервые поступающим на работу в качестве судебного эксперта в орган судебной экспертизы, и лицам, претендующим на получение лицензии
на занятие судебно-экспертной деятельностью (далее – претенденты), определяются Министерством юстиции Республики Казахстан.

3. В допуске к присвоению квалификации судебного эксперта отказывается, если претендент не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом.

4. Отказ в допуске к присвоению квалификации судебного эксперта или выдаче квалификационного свидетельства судебного эксперта на право производства определенного вида судебной экспертизы может быть обжалован в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

5. Присвоение квалификации судебного эксперта проводится не реже одного раза в месяц.

6. Претендент, не прошедший тестирование, допускается к повторному тестированию не ранее чем через три месяца со дня его прохождения.

Статья 22. Аттестация судебного эксперта

1. Судебные эксперты, являющиеся сотрудниками органов судебной экспертизы, а также лица, занимающиеся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, проходят аттестацию каждые пять лет, за исключением лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность более двадцати лет.

2. При установлении фактов несоответствия судебного эксперта квалификационным требованиям и (или) нарушения требований настоящего Закона при занятии судебно-экспертной деятельностью, свидетельствующих о недостаточной квалификации судебного эксперта, проводится его внеочередная аттестация.

3. Порядок и условия аттестации судебного эксперта определяются Министерством юстиции Республики Казахстан.

4. Отказ в допуске к аттестации и решение о неаттестации могут быть обжалованы в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

5. Аттестация судебного эксперта проводится не реже одного раза в месяц.

6. Судебный эксперт, не прошедший аттестацию, подлежит повторной аттестации не более одного раза не ранее чем через один месяц и не позднее чем через три месяца со дня проведения аттестации.

7. Судебный эксперт, повторно не прошедший аттестацию, является неаттестованным и лишается квалификационного свидетельства на право производства определенного вида судебной экспертизы в судебном порядке.»;

4) в пункте 2 статьи 28:

в подпункте 3) слова «, для сдачи ими квалификационных экзаменов» исключить;

подпункт 11) исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) в подпункте 3) статьи 1 слово «законами» заменить словами «нормативными правовыми актами»;

2) в пункте 2 статьи 2 слова «нормами настоящего Закона и с учетом особенностей, установленных законодательством» заменить словами «настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами»;

3) в подпункте 5) пункта 3 статьи 33 слова «с момента допуска к участию в деле» заменить словами «с момента вступления в дело»;

4) дополнить статьей 37-1 следующего содержания:

«Статья 37-1. Допуск и доступ адвокатов к государственным секретам

1. Адвокаты для оформления допуска к государственным секретам вправе в период осуществления адвокатской деятельности обратиться в территориальный орган юстиции по месту нахождения коллегии адвокатов, членами которой они являются.

2. Порядок допуска и доступа адвокатов к государственным секретам определяется законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.»;

5) статью 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью

1. Лица, прошедшие стажировку и претендующие на занятие адвокатской деятельностью, проходят аттестацию в форме комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и проверку должного уровня практических навыков путем подачи заявления в территориальные органы юстиции областей, городов республиканского значения и столицы.

2. От прохождения аттестации освобождаются:

1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;

2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

3. Основной задачей аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, является обеспечение качественного отбора претендентов на получение лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

4. Порядок и условия аттестации и пробной аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие адвокатской деятельностью, определяются уполномоченным органом.

5. В допуске к аттестации отказывается, если лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, не соответствует требованиям, установленным настоящим Законом.

Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

6. По итогам прохождения лицом, претендующим на занятие адвокатской деятельностью, аттестации территориальный орган юстиции области, города республиканского значения и столицы выносит мотивированное решение об аттестации либо о неаттестации лица, претендующего на занятие адвокатской деятельностью.

Мотивированное решение об аттестации либо о неаттестации может быть обжаловано в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

7. Решение об аттестации на занятие адвокатской деятельностью является действительным в течение трех лет с момента вынесения.

8.  Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, проводится не реже одного раза в квартал.

В целях проверки знаний законодательства Республики Казахстан лица, претендующие на занятие адвокатской деятельностью, вправе проходить пробную аттестацию.

9. В случае прекращения действия или лишения лицензии на занятие адвокатской деятельностью лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, при повторной подаче заявления на получение лицензии
на занятие адвокатской деятельностью обязано пройти аттестацию.»;

6) статью 40 исключить;

7) подпункт 1) пункта 3 статьи 43 исключить;

8) в пункте 4 статьи 44:

подпункт 2) исключить;

в подпункте 3) слова «подпунктами 3) и 6)» заменить словами «подпунктом 6)»;

9) часть первую пункта 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«3. Стороны вправе предусмотреть в договоре условие, при котором размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, зависит от результата оказания юридической помощи, за исключением юридической помощи по уголовному делу и делу об административном правонарушении.»;

10) в статье 60:

в пункте 1:

подпункт 3) дополнить словами «, установленной по результатам аттестации, проведенной коллегией адвокатов в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 55 настоящего Закона»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) неустранения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 3) пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью;»;

в пункте 2 слова «2) и 3)» заменить словами «2), 3) и 3-1)».

13. В Закон Республики Казахстан от 18 июля 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения»:

в абзаце одиннадцатом подпункта 1) пункта 9 статьи 1 слова «касающихся распоряжения имуществом» заменить словами «установленных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 14),
15-1), 16) и 17) пункта 1 статьи 34 настоящего Закона».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего и четвертого подпункта 2), абзаца шестого подпункта 11) и подпункта 52) пункта 3, пунктов 6, 8, 10 и 13 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

2. Установить, что абзацы семнадцатый и восемнадцатый подпункта 15) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вводятся в действие со дня введения в действие Цифрового кодекса Республики Казахстан.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 17 декабря 2025 года

№ 241-VІIІ ЗРК

