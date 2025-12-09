Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026 – 2028 годы
Настоящий Закон определяет объемы трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы в абсолютном выражении на трехлетний период 2026 – 2028 годов с разбивкой по годам.
Статья 1. Объемы бюджетных изъятий, передаваемых из областного
бюджета и бюджетов города республиканского
значения, столицы в республиканский бюджет
1. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2026 год в сумме 879 947 069 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской области – 262 404 282 тысячи тенге;
города Алматы – 491 887 501 тысяча тенге;
города Астаны – 125 655 286 тысяч тенге.
2. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2027 год в сумме 1 079 818 403 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской области – 237 910 881 тысяча тенге;
города Алматы – 600 946 982 тысячи тенге;
города Астаны – 240 960 540 тысяч тенге.
3. Установить бюджетные изъятия из областного бюджета и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2028 год в сумме 1 400 607 718 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской области – 278 969 171 тысяча тенге;
Мангистауской области – 1 248 369 тысяч тенге;
города Алматы – 699 746 657 тысяч тенге;
города Астаны – 420 643 521 тысяча тенге.
Статья 2. Объемы бюджетных субвенций, передаваемых
из республиканского бюджета в областные бюджеты,
бюджет города республиканского значения
1. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2026 год в сумме 5 171 567 833 тысяч тенге,
в том числе:
области Абай – 266 878 915 тысяч тенге;
Акмолинской области – 325 916 603 тысячи тенге;
Актюбинской области – 197 089 345 тысяч тенге;
Алматинской области – 108 007 714 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской области – 173 643 915 тысяч тенге;
Жамбылской области – 494 317 250 тысяч тенге;
области Жетісу – 381 884 553 тысячи тенге;
Карагандинской области – 269 563 338 тысяч тенге;
Костанайской области – 350 622 666 тысяч тенге;
Кызылординской области – 504 013 674 тысячи тенге;
Мангистауской области – 122 677 187 тысяч тенге;
Павлодарской области – 7 822 744 тысячи тенге;
Северо-Казахстанской области – 333 976 372 тысячи тенге;
Туркестанской области – 1 139 920 621 тысяча тенге;
области Ұлытау – 60 763 826 тысяч тенге;
Восточно-Казахстанской области – 251 739 916 тысяч тенге;
города Шымкента – 182 729 194 тысячи тенге.
2. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения,
на 2027 год в сумме 6 357 838 886 тысяч тенге, в том числе:
области Абай – 421 053 572 тысячи тенге;
Акмолинской области – 390 941 602 тысячи тенге;
Актюбинской области – 291 198 711 тысяч тенге;
Алматинской области – 106 029 235 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской области – 283 211 443 тысячи тенге;
Жамбылской области – 607 514 858 тысяч тенге;
области Жетісу – 403 575 491 тысяча тенге;
Карагандинской области – 419 875 048 тысяч тенге;
Костанайской области – 423 776 995 тысяч тенге;
Кызылординской области – 546 882 194 тысячи тенге;
Мангистауской области – 78 578 470 тысяч тенге;
Павлодарской области – 4 416 154 тысячи тенге;
Северо-Казахстанской области – 432 904 833 тысячи тенге;
Туркестанской области – 1 248 023 917 тысяч тенге;
области Ұлытау – 68 536 618 тысяч тенге;
Восточно-Казахстанской области – 306 880 244 тысячи тенге;
города Шымкента – 324 439 501 тысяча тенге.
3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения, на 2028 год в сумме 6 796 559 470 тысяч тенге,
в том числе:
области Абай – 498 648 999 тысяч тенге;
Акмолинской области – 591 012 575 тысяч тенге;
Актюбинской области – 307 747 126 тысяч тенге;
Алматинской области – 38 637 109 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской области – 326 502 671 тысяча тенге;
Жамбылской области – 677 937 320 тысяч тенге;
области Жетісу – 446 842 673 тысячи тенге;
Карагандинской области – 389 036 178 тысяч тенге;
Костанайской области – 444 515 662 тысячи тенге;
Кызылординской области – 585 256 233 тысячи тенге;
Северо-Казахстанской области – 457 967 701 тысяча тенге;
Туркестанской области – 1 214 878 347 тысяч тенге;
области Ұлытау – 108 660 691 тысяча тенге;
Восточно-Казахстанской области – 338 866 364 тысячи тенге;
города Шымкента – 370 049 821 тысяча тенге.
Статья 3. Объемы расходов, предусматриваемые в местных бюджетах
Учесть в расходах местных бюджетов объемы целевых трансфертов общего характера согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Учесть в расходах местных бюджетов объемы капитальных затрат согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Учесть в расходах местных бюджетов объемы затрат на развитие согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Учесть в расходах местных бюджетов минимальные объемы финансирования капитальных затрат по приобретению ветеринарных станций, ветеринарных пунктов и скотомогильников для обеспечения ветеринарной безопасности согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Учесть в расходах местных бюджетов минимальные объемы финансирования капитальных затрат по социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре в сельских населенных пунктах согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 4. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2028 года.
Президент
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 8 декабря 2025 года
№ 238-VІIІ ЗРК
к Закону Республики Казахстан
«Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения,
столицы на 2026 – 2028 годы»
от 8 декабря 2025 года
№ 238-VIII ЗРК
Объемы целевых трансфертов общего характера
тысяч тенге
|
№ п/п
|
Наименование
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Всего
|
710 546 431
|
729 721 253
|
748 542 874
|
1
|
область Абай
|
16 034 920
|
14 904 679
|
15 930 640
|
2
|
Акмолинская область
|
20 681 894
|
20 009 876
|
20 813 472
|
3
|
Актюбинская область
|
33 334 077
|
33 648 681
|
32 712 628
|
4
|
Алматинская область
|
40 489 921
|
41 338 599
|
42 357 863
|
5
|
Атырауская область
|
22 491 593
|
23 687 779
|
23 529 028
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
16 856 630
|
15 763 885
|
15 671 112
|
7
|
Жамбылская область
|
40 710 864
|
42 043 669
|
43 614 389
|
8
|
область Жетісу
|
17 930 254
|
17 499 355
|
17 387 632
|
9
|
Карагандинская область
|
27 610 904
|
26 072 400
|
26 129 631
|
10
|
Костанайская область
|
20 458 806
|
19 624 545
|
19 497 015
|
11
|
Кызылординская область
|
40 934 824
|
40 172 279
|
40 743 582
|
12
|
Мангистауская область
|
34 526 507
|
33 764 770
|
34 704 644
|
13
|
Павлодарская область
|
21 770 961
|
20 820 872
|
21 392 029
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
13 943 637
|
12 748 605
|
13 026 576
|
15
|
Туркестанская область
|
103 165 654
|
112 229 358
|
114 735 966
|
16
|
область Ұлытау
|
7 494 142
|
6 133 547
|
6 652 711
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
21 454 607
|
21 339 308
|
22 355 051
|
18
|
город Алматы
|
67 747 213
|
75 319 512
|
78 260 726
|
19
|
город Астана
|
61 423 005
|
65 926 676
|
68 888 419
|
20
|
город Шымкент
|
81 486 018
|
86 672 858
|
90 139 760
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
|
21 781 189
|
23 312 648
|
24 688 987
|
1
|
область Абай
|
557 131
|
589 688
|
619 172
|
2
|
Акмолинская область
|
638 076
|
673 635
|
707 316
|
3
|
Актюбинская область
|
804 627
|
851 126
|
893 681
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
Алматинская область
|
1 127 818
|
1 191 521
|
1 251 096
|
5
|
Атырауская область
|
662 106
|
700 434
|
735 454
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
501 290
|
527 922
|
554 319
|
7
|
Жамбылская область
|
1 464 234
|
1 551 548
|
1 629 124
|
8
|
область Жетісу
|
534 858
|
562 124
|
590 230
|
9
|
Карагандинская область
|
918 613
|
970 289
|
1 018 804
|
10
|
Костанайская область
|
816 075
|
865 756
|
909 045
|
11
|
Кызылординская область
|
1 753 404
|
1 849 954
|
1 942 451
|
12
|
Мангистауская область
|
1 160 536
|
1 230 575
|
1 292 103
|
13
|
Павлодарская область
|
1 014 327
|
1 065 691
|
1 118 975
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
568 313
|
608 829
|
649 525
|
15
|
Туркестанская область
|
3 447 727
|
3 654 062
|
3 836 764
|
16
|
область Ұлытау
|
182 897
|
194 133
|
203 838
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
872 201
|
925 608
|
971 890
|
18
|
город Алматы
|
1 166 165
|
1 244 068
|
1 306 272
|
19
|
город Астана
|
1 235 705
|
1 319 172
|
1 385 130
|
20
|
город Шымкент
|
2 355 086
|
2 736 513
|
3 073 798
|
|
на обеспечение деятельности центров трудовой мобильности
|
2 701 736
|
2 725 575
|
2 740 717
|
1
|
область Абай
|
111 673
|
112 688
|
113 267
|
2
|
Акмолинская область
|
126 752
|
127 805
|
128 554
|
3
|
Актюбинская область
|
155 969
|
157 410
|
159 058
|
4
|
Алматинская область
|
157 860
|
159 145
|
159 792
|
5
|
Атырауская область
|
127 569
|
128 477
|
128 931
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
146 589
|
148 351
|
149 074
|
7
|
Жамбылская область
|
144 470
|
145 656
|
146 272
|
8
|
область Жетісу
|
109 890
|
110 830
|
111 353
|
9
|
Карагандинская область
|
153 365
|
154 677
|
155 242
|
10
|
Костанайская область
|
107 858
|
108 762
|
109 249
|
11
|
Кызылординская область
|
135 517
|
137 106
|
138 139
|
12
|
Мангистауская область
|
105 232
|
106 148
|
106 638
|
13
|
Павлодарская область
|
110 977
|
111 989
|
112 431
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
111 507
|
112 461
|
112 972
|
15
|
Туркестанская область
|
204 425
|
205 957
|
206 780
|
16
|
область Ұлытау
|
143 520
|
144 748
|
146 549
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
129 546
|
130 882
|
132 154
|
18
|
город Алматы
|
163 008
|
164 362
|
165 062
|
19
|
город Астана
|
134 746
|
135 865
|
136 448
|
20
|
город Шымкент
|
121 263
|
122 256
|
122 752
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
на повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг
|
3 975 209
|
4 103 363
|
4 161 505
|
1
|
область Абай
|
176 373
|
199 572
|
200 604
|
2
|
Акмолинская область
|
288 598
|
297 613
|
301 906
|
3
|
Актюбинская область
|
83 841
|
84 543
|
84 858
|
4
|
Алматинская область
|
141 747
|
142 965
|
143 574
|
5
|
Атырауская область
|
89 884
|
90 620
|
90 988
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
172 934
|
174 438
|
175 191
|
7
|
Жамбылская область
|
327 688
|
340 373
|
347 508
|
8
|
область Жетісу
|
277 501
|
288 648
|
294 220
|
9
|
Карагандинская область
|
278 243
|
280 630
|
281 878
|
10
|
Костанайская область
|
245 091
|
257 312
|
263 422
|
11
|
Кызылординская область
|
188 888
|
190 286
|
190 985
|
12
|
Мангистауская область
|
140 681
|
151 987
|
160 406
|
13
|
Павлодарская область
|
235 213
|
237 112
|
238 061
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
155 712
|
156 989
|
157 628
|
15
|
Туркестанская область
|
343 490
|
343 162
|
345 106
|
16
|
область Ұлытау
|
15 715
|
15 859
|
15 859
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
263 978
|
277 552
|
284 339
|
18
|
город Алматы
|
245 305
|
257 685
|
263 875
|
19
|
город Астана
|
157 548
|
166 065
|
170 324
|
20
|
город Шымкент
|
146 779
|
149 952
|
150 773
|
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
5 342 550
|
5 386 703
|
5 408 777
|
1
|
область Абай
|
161 793
|
163 124
|
163 789
|
2
|
Акмолинская область
|
269 430
|
271 628
|
272 727
|
3
|
Актюбинская область
|
262 362
|
264 520
|
265 598
|
4
|
Алматинская область
|
273 387
|
275 717
|
276 882
|
5
|
Атырауская область
|
190 380
|
191 947
|
192 731
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
259 976
|
262 134
|
263 212
|
7
|
Жамбылская область
|
345 557
|
348 396
|
349 816
|
8
|
область Жетісу
|
215 248
|
217 077
|
217 992
|
9
|
Карагандинская область
|
344 716
|
347 583
|
349 017
|
10
|
Костанайская область
|
290 592
|
293 009
|
294 218
|
11
|
Кызылординская область
|
365 591
|
368 508
|
369 966
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
12
|
Мангистауская область
|
193 285
|
194 861
|
195 649
|
13
|
Павлодарская область
|
314 701
|
317 339
|
318 658
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
256 446
|
258 587
|
259 657
|
15
|
Туркестанская область
|
848 006
|
855 041
|
858 558
|
16
|
область Ұлытау
|
69 334
|
69 906
|
70 191
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
212 897
|
214 647
|
215 521
|
18
|
город Алматы
|
195 035
|
196 635
|
197 435
|
19
|
город Астана
|
126 718
|
127 746
|
128 261
|
20
|
город Шымкент
|
147 096
|
148 298
|
148 899
|
|
на повышение заработной платы работников медицинских организаций здравоохранения местных исполнительных органов
|
1 425 661
|
1 438 678
|
1 446 357
|
1
|
область Абай
|
64 516
|
65 137
|
65 380
|
2
|
Акмолинская область
|
88 957
|
89 927
|
90 310
|
3
|
Актюбинская область
|
52 163
|
52 759
|
53 001
|
4
|
Алматинская область
|
85 262
|
85 994
|
86 402
|
5
|
Атырауская область
|
46 579
|
46 979
|
47 178
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
48 937
|
49 380
|
50 583
|
7
|
Жамбылская область
|
93 146
|
94 111
|
94 512
|
8
|
область Жетісу
|
92 713
|
93 307
|
93 553
|
9
|
Карагандинская область
|
205 331
|
207 173
|
208 225
|
10
|
Костанайская область
|
84 419
|
85 144
|
85 506
|
11
|
Кызылординская область
|
98 638
|
99 663
|
100 224
|
12
|
Мангистауская область
|
32 563
|
32 842
|
32 982
|
13
|
Павлодарская область
|
92 306
|
93 094
|
93 739
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
75 845
|
76 513
|
76 967
|
15
|
Туркестанская область
|
28 121
|
28 356
|
28 474
|
16
|
область Ұлытау
|
45 447
|
45 838
|
46 018
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
67 840
|
68 508
|
68 799
|
18
|
город Алматы
|
|
|
|
19
|
город Астана
|
43 791
|
44 187
|
44 398
|
20
|
город Шымкент
|
79 087
|
79 766
|
80 106
|
|
на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
6 192 558
|
6 408 880
|
6 621 068
|
1
|
область Абай
|
118 590
|
118 240
|
118 240
|
2
|
Акмолинская область
|
129 324
|
138 864
|
147 233
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
3
|
Актюбинская область
|
464 581
|
454 375
|
453 646
|
4
|
Алматинская область
|
107 828
|
112 290
|
110 543
|
5
|
Атырауская область
|
276 332
|
316 474
|
329 313
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
288 085
|
310 477
|
300 084
|
7
|
Жамбылская область
|
588 107
|
627 261
|
672 295
|
8
|
область Жетісу
|
|
|
|
9
|
Карагандинская область
|
336 984
|
347 976
|
358 693
|
10
|
Костанайская область
|
302 229
|
305 786
|
315 628
|
11
|
Кызылординская область
|
171 103
|
150 188
|
152 639
|
12
|
Мангистауская область
|
431 198
|
438 727
|
438 572
|
13
|
Павлодарская область
|
233 095
|
225 788
|
208 537
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
118 338
|
119 148
|
121 982
|
15
|
Туркестанская область
|
518 073
|
507 291
|
498 923
|
16
|
область Ұлытау
|
164 702
|
180 947
|
203 214
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
85 087
|
90 579
|
90 202
|
18
|
город Алматы
|
856 220
|
899 770
|
960 846
|
19
|
город Астана
|
152 141
|
157 504
|
162 657
|
20
|
город Шымкент
|
850 541
|
907 195
|
977 821
|
|
на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов за счет средств республиканского бюджета
|
11 282 037
|
11 264 529
|
11 264 529
|
1
|
область Абай
|
303 026
|
299 350
|
299 350
|
2
|
Акмолинская область
|
394 544
|
385 884
|
385 884
|
3
|
Актюбинская область
|
544 499
|
551 352
|
551 352
|
4
|
Алматинская область
|
963 527
|
955 739
|
955 739
|
5
|
Атырауская область
|
357 413
|
357 538
|
357 538
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
364 266
|
361 525
|
361 525
|
7
|
Жамбылская область
|
722 053
|
684 736
|
684 736
|
8
|
область Жетісу
|
373 736
|
363 020
|
363 020
|
9
|
Карагандинская область
|
537 584
|
519 019
|
519 019
|
10
|
Костанайская область
|
344 019
|
325 890
|
325 890
|
11
|
Кызылординская область
|
530 419
|
505 998
|
505 998
|
12
|
Мангистауская область
|
571 600
|
591 847
|
591 847
|
13
|
Павлодарская область
|
351 308
|
339 222
|
339 222
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
216 367
|
205 464
|
205 464
|
15
|
Туркестанская область
|
1 444 730
|
1 408 596
|
1 408 596
|
16
|
область Ұлытау
|
125 222
|
122 045
|
122 045
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
305 954
|
293 618
|
293 618
|
18
|
город Алматы
|
1 168 680
|
1 235 153
|
1 235 153
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
19
|
город Астана
|
866 713
|
929 947
|
929 947
|
20
|
город Шымкент
|
796 377
|
828 586
|
828 586
|
|
на увеличение оплаты труда педагогам организаций дошкольного образования
|
97 254 610
|
98 834 282
|
99 902 379
|
1
|
область Абай
|
2 504 204
|
2 526 234
|
2 537 452
|
2
|
Акмолинская область
|
3 641 693
|
3 674 131
|
3 690 151
|
3
|
Актюбинская область
|
4 269 285
|
4 307 475
|
4 326 156
|
4
|
Алматинская область
|
9 487 112
|
9 571 113
|
9 612 961
|
5
|
Атырауская область
|
3 248 127
|
3 277 092
|
3 291 334
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
3 113 597
|
3 141 387
|
3 155 045
|
7
|
Жамбылская область
|
6 056 110
|
6 110 032
|
6 136 622
|
8
|
область Жетісу
|
3 201 654
|
3 230 123
|
3 244 206
|
9
|
Карагандинская область
|
3 653 674
|
3 686 367
|
3 702 379
|
10
|
Костанайская область
|
2 552 144
|
2 574 946
|
2 586 148
|
11
|
Кызылординская область
|
6 492 129
|
6 548 303
|
6 576 344
|
12
|
Мангистауская область
|
4 386 024
|
4 425 125
|
4 444 370
|
13
|
Павлодарская область
|
3 001 601
|
3 028 456
|
3 041 605
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
1 422 136
|
1 434 818
|
1 441 066
|
15
|
Туркестанская область
|
15 258 965
|
15 384 988
|
15 452 711
|
16
|
область Ұлытау
|
721 975
|
728 437
|
731 593
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
2 722 244
|
2 746 224
|
2 758 304
|
18
|
город Алматы
|
8 056 465
|
8 542 432
|
8 888 430
|
19
|
город Астана
|
6 718 612
|
6 778 928
|
6 808 266
|
20
|
город Шымкент
|
6 746 859
|
7 117 671
|
7 477 236
|
|
на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций дошкольного образования
|
1 546 207
|
1 558 625
|
1 564 835
|
1
|
область Абай
|
39 346
|
39 663
|
39 822
|
2
|
Акмолинская область
|
89 471
|
90 193
|
90 554
|
3
|
Актюбинская область
|
83 833
|
84 492
|
84 822
|
4
|
Алматинская область
|
34 805
|
35 085
|
35 226
|
5
|
Атырауская область
|
77 016
|
77 638
|
77 948
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
82 016
|
82 677
|
83 008
|
7
|
Жамбылская область
|
119 554
|
120 519
|
121 001
|
8
|
область Жетісу
|
39 886
|
40 207
|
40 368
|
9
|
Карагандинская область
|
108 450
|
109 325
|
109 762
|
10
|
Костанайская область
|
58 563
|
59 036
|
59 272
|
11
|
Кызылординская область
|
98 692
|
99 464
|
99 850
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
12
|
Мангистауская область
|
75 764
|
76 375
|
76 681
|
13
|
Павлодарская область
|
141 315
|
142 454
|
143 024
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
88 125
|
88 836
|
89 192
|
15
|
Туркестанская область
|
113 315
|
114 216
|
114 667
|
16
|
область Ұлытау
|
27 594
|
27 817
|
27 928
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
52 524
|
52 948
|
53 160
|
18
|
город Алматы
|
74 237
|
74 836
|
75 135
|
19
|
город Астана
|
106 152
|
107 008
|
107 436
|
20
|
город Шымкент
|
35 549
|
35 836
|
35 979
|
|
на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых
|
1 447 893
|
1 459 559
|
1 465 392
|
1
|
область Абай
|
60 767
|
61 256
|
61 502
|
2
|
Акмолинская область
|
53 770
|
54 203
|
54 420
|
3
|
Актюбинская область
|
69 081
|
69 626
|
69 899
|
4
|
Алматинская область
|
65 478
|
66 008
|
66 273
|
5
|
Атырауская область
|
74 410
|
75 014
|
75 315
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
65 806
|
66 337
|
66 602
|
7
|
Жамбылская область
|
76 815
|
77 442
|
77 755
|
8
|
область Жетісу
|
41 491
|
41 827
|
41 995
|
9
|
Карагандинская область
|
112 874
|
113 784
|
114 239
|
10
|
Костанайская область
|
81 226
|
81 892
|
82 225
|
11
|
Кызылординская область
|
86 793
|
87 472
|
87 811
|
12
|
Мангистауская область
|
84 464
|
85 145
|
85 486
|
13
|
Павлодарская область
|
70 438
|
71 006
|
71 290
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
56 504
|
56 960
|
57 188
|
15
|
Туркестанская область
|
132 744
|
133 799
|
134 327
|
16
|
область Ұлытау
|
25 798
|
26 007
|
26 111
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
87 950
|
88 659
|
89 014
|
18
|
город Алматы
|
82 378
|
83 055
|
83 394
|
19
|
город Астана
|
54 211
|
54 649
|
54 867
|
20
|
город Шымкент
|
64 895
|
65 418
|
65 679
|
|
на размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
248 118 875
|
253 608 972
|
258 561 284
|
1
|
область Абай
|
845 244
|
858 226
|
868 228
|
2
|
Акмолинская область
|
1 394 943
|
1 432 042
|
1 467 174
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
3
|
Актюбинская область
|
11 176 380
|
11 419 930
|
11 638 407
|
4
|
Алматинская область
|
12 718 252
|
12 972 305
|
13 193 916
|
5
|
Атырауская область
|
8 973 468
|
9 164 225
|
9 334 019
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
1 568 036
|
1 592 491
|
1 611 740
|
7
|
Жамбылская область
|
12 456 423
|
12 744 617
|
13 007 843
|
8
|
область Жетісу
|
1 698 898
|
1 723 329
|
1 741 761
|
9
|
Карагандинская область
|
1 681 703
|
1 711 700
|
1 736 767
|
10
|
Костанайская область
|
1 146 036
|
1 167 749
|
1 186 323
|
11
|
Кызылординская область
|
16 684 616
|
17 070 683
|
17 424 981
|
12
|
Мангистауская область
|
12 121 921
|
12 358 092
|
12 562 268
|
13
|
Павлодарская область
|
378 174
|
384 186
|
388 963
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
1 203 917
|
1 219 993
|
1 231 618
|
15
|
Туркестанская область
|
51 096 293
|
52 291 148
|
53 388 103
|
16
|
область Ұлытау
|
170 300
|
172 785
|
174 675
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
679 437
|
690 281
|
698 801
|
18
|
город Алматы
|
27 017 613
|
27 521 040
|
27 949 012
|
19
|
город Астана
|
34 602 909
|
35 361 906
|
36 044 149
|
20
|
город Шымкент
|
50 504 312
|
51 752 244
|
52 912 536
|
|
на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
95 999 103
|
105 219 069
|
111 588 474
|
1
|
область Абай
|
3 623 116
|
3 897 310
|
4 168 332
|
2
|
Акмолинская область
|
3 480 035
|
3 550 770
|
3 615 708
|
3
|
Актюбинская область
|
4 316 387
|
4 220 108
|
3 906 415
|
4
|
Алматинская область
|
3 189 343
|
3 534 799
|
3 799 584
|
5
|
Атырауская область
|
2 355 028
|
2 249 076
|
2 087 156
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
2 281 117
|
2 093 050
|
2 102 227
|
7
|
Жамбылская область
|
5 433 335
|
6 248 776
|
6 810 074
|
8
|
область Жетісу
|
2 460 643
|
2 613 126
|
2 774 898
|
9
|
Карагандинская область
|
5 819 591
|
6 154 627
|
6 361 552
|
10
|
Костанайская область
|
4 044 155
|
4 058 797
|
3 966 643
|
11
|
Кызылординская область
|
3 723 590
|
3 728 443
|
3 710 843
|
12
|
Мангистауская область
|
3 870 623
|
3 966 713
|
3 836 424
|
13
|
Павлодарская область
|
4 205 515
|
4 423 558
|
4 557 432
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
2 061 999
|
2 137 313
|
2 197 432
|
15
|
Туркестанская область
|
10 507 838
|
12 593 347
|
14 306 552
|
16
|
область Ұлытау
|
1 274 695
|
1 657 747
|
1 968 653
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
4 415 923
|
4 946 362
|
5 216 099
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
18
|
город Алматы
|
13 218 017
|
14 835 985
|
16 095 092
|
19
|
город Астана
|
7 388 435
|
8 783 689
|
9 876 487
|
20
|
город Шымкент
|
8 329 718
|
9 525 473
|
10 230 871
|
|
на увеличение оплаты труда медицинским работникам в государственных организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
155 799
|
157 052
|
157 679
|
1
|
область Абай
|
9 464
|
9 540
|
9 579
|
2
|
Акмолинская область
|
11 571
|
11 665
|
11 711
|
3
|
Актюбинская область
|
7 160
|
7 218
|
7 247
|
4
|
Алматинская область
|
5 630
|
5 676
|
5 698
|
5
|
Атырауская область
|
6 494
|
6 546
|
6 572
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
8 982
|
9 054
|
9 091
|
7
|
Жамбылская область
|
7 763
|
7 826
|
7 857
|
8
|
область Жетісу
|
6 379
|
6 430
|
6 456
|
9
|
Карагандинская область
|
12 063
|
12 161
|
12 209
|
10
|
Костанайская область
|
9 040
|
9 113
|
9 150
|
11
|
Кызылординская область
|
7 740
|
7 800
|
7 831
|
12
|
Мангистауская область
|
5 422
|
5 465
|
5 487
|
13
|
Павлодарская область
|
9 235
|
9 309
|
9 347
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
7 021
|
7 078
|
7 106
|
15
|
Туркестанская область
|
12 310
|
12 407
|
12 455
|
16
|
область Ұлытау
|
3 024
|
3 049
|
3 061
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
6 694
|
6 748
|
6 775
|
18
|
город Алматы
|
10 875
|
10 963
|
11 007
|
19
|
город Астана
|
3 648
|
3 677
|
3 692
|
20
|
город Шымкент
|
5 284
|
5 327
|
5 348
|
|
на увеличение размера государственного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием
|
60 752 157
|
75 936 549
|
80 952 076
|
1
|
область Абай
|
1 712 991
|
1 890 613
|
2 064 515
|
2
|
Акмолинская область
|
2 764 358
|
2 883 706
|
3 032 419
|
3
|
Актюбинская область
|
3 838 958
|
4 053 190
|
3 969 427
|
4
|
Алматинская область
|
1 240 576
|
1 998 988
|
2 306 002
|
5
|
Атырауская область
|
1 751 235
|
1 809 576
|
1 835 926
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
1 036 051
|
1 066 131
|
1 107 064
|
7
|
Жамбылская область
|
2 739 071
|
3 497 454
|
4 043 151
|
8
|
область Жетісу
|
872 571
|
1 099 077
|
1 374 138
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
9
|
Карагандинская область
|
4 003 484
|
4 442 295
|
4 721 079
|
10
|
Костанайская область
|
2 765 588
|
3 034 976
|
3 015 279
|
11
|
Кызылординская область
|
1 913 391
|
1 967 500
|
1 984 750
|
12
|
Мангистауская область
|
3 362 873
|
3 597 487
|
3 831 767
|
13
|
Павлодарская область
|
3 992 864
|
4 521 008
|
4 796 109
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
880 906
|
943 258
|
1 165 127
|
15
|
Туркестанская область
|
4 380 798
|
9 329 344
|
9 126 357
|
16
|
область Ұлытау
|
958 242
|
1 066 796
|
1 207 091
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
2 583 202
|
3 168 596
|
3 429 301
|
18
|
город Алматы
|
10 058 500
|
13 735 401
|
14 400 984
|
19
|
город Астана
|
4 590 098
|
5 784 882
|
6 775 193
|
20
|
город Шымкент
|
5 306 400
|
6 046 271
|
6 766 397
|
|
на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта
|
756 969
|
771 180
|
783 905
|
1
|
область Абай
|
44 765
|
45 152
|
45 604
|
2
|
Акмолинская область
|
20 241
|
20 241
|
20 241
|
3
|
Актюбинская область
|
38 648
|
40 364
|
42 081
|
4
|
Алматинская область
|
31 688
|
31 950
|
32 080
|
5
|
Атырауская область
|
69 851
|
71 568
|
73 256
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
20 372
|
20 532
|
20 532
|
7
|
Жамбылская область
|
8 532
|
8 532
|
8 532
|
8
|
область Жетісу
|
52 391
|
52 846
|
52 846
|
9
|
Карагандинская область
|
119 596
|
120 567
|
121 052
|
10
|
Костанайская область
|
16 573
|
16 632
|
16 661
|
11
|
Кызылординская область
|
61 508
|
62 190
|
63 434
|
12
|
Мангистауская область
|
|
|
|
13
|
Павлодарская область
|
76 911
|
81 964
|
84 389
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
16 522
|
16 665
|
16 832
|
15
|
Туркестанская область
|
120 211
|
121 180
|
124 644
|
16
|
область Ұлытау
|
|
|
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
35 138
|
35 832
|
36 756
|
18
|
город Алматы
|
24 022
|
24 965
|
24 965
|
19
|
город Астана
|
|
|
|
20
|
город Шымкент
|
|
|
|
|
на увеличение размера государственной стипендии обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
75 143
|
72 127
|
72 629
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
область Абай
|
|
|
|
2
|
Акмолинская область
|
|
|
|
3
|
Актюбинская область
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
4
|
Алматинская область
|
|
|
|
5
|
Атырауская область
|
|
|
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
21 367
|
18 351
|
18 853
|
7
|
Жамбылская область
|
|
|
|
8
|
область Жетісу
|
7 542
|
7 542
|
7 542
|
9
|
Карагандинская область
|
18 144
|
18 144
|
18 144
|
10
|
Костанайская область
|
|
|
|
11
|
Кызылординская область
|
|
|
|
12
|
Мангистауская область
|
|
|
|
13
|
Павлодарская область
|
6 556
|
6 556
|
6 556
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
9 815
|
9 815
|
9 815
|
15
|
Туркестанская область
|
|
|
|
16
|
область Ұлытау
|
|
|
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
5 719
|
5 719
|
5 719
|
18
|
город Алматы
|
|
|
|
19
|
город Астана
|
|
|
|
20
|
город Шымкент
|
|
|
|
|
на возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса
|
192 800
|
|
|
1
|
область Абай
|
|
|
|
2
|
Акмолинская область
|
|
|
|
3
|
Актюбинская область
|
|
|
|
4
|
Алматинская область
|
|
|
|
5
|
Атырауская область
|
|
|
|
6
|
Западно-Казахстанская область
|
|
|
|
7
|
Жамбылская область
|
|
|
|
8
|
область Жетісу
|
|
|
|
9
|
Карагандинская область
|
|
|
|
10
|
Костанайская область
|
|
|
|
11
|
Кызылординская область
|
|
|
|
12
|
Мангистауская область
|
|
|
|
13
|
Павлодарская область
|
192 800
|
|
|
14
|
Северо-Казахстанская область
|
|
|
|
15
|
Туркестанская область
|
|
|
|
16
|
область Ұлытау
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
17
|
Восточно-Казахстанская область
|
|
|
|
18
|
город Алматы
|
|
|
|
19
|
город Астана
|
|
|
|
20
|
город Шымкент
|
|
|
|
|
на организацию и проведение выборов акимов районов (городов областного значения)
|
3 522 306
|
8 991 220
|
7 052 492
|
1
|
область Абай
|
198 135
|
142 813
|
614 674
|
2
|
Акмолинская область
|
|
575 498
|
992 919