Закон Республики Казахстан Законы 6 июня 2023 г. 4:00 304 О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества Ратифицировать Соглашение об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, совершенное в Исламабаде 26 октября 2016 года со следующей оговоркой к пункту (с) статьи 21: «Члены персонала ИЦ освобождаются от обложения налогами своих окладов и вознаграждений, выплачиваемых им ИЦ, за исключением граждан Республики Казахстан.». Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 5 июня 2023 года № 6-VIIІ ЗРК