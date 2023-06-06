Закон

Республики Казахстан

О ратификации Соглашения об учреждении

Института Центрально-Азиатского регионального

экономического сотрудничества

Ратифицировать Соглашение об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, совершенное в Исламабаде 26 октября 2016 года со следующей оговоркой к пункту (с) статьи 21:

«Члены персонала ИЦ освобождаются от обложения налогами своих окладов и вознаграждений, выплачиваемых им ИЦ, за исключением граждан Республики Казахстан.».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июня 2023 года

№ 6-VIIІ ЗРК