Законы рынка для детей

Подобные ярмарки проходят на постоянной основе в рамках проекта «Фабрика.Дети», где подростков обучают предпринимательству на курсах и в летнем лагере. Далеко не во всех школах сегодня, к сожалению, дети учатся финансовой грамотности, а между тем это как раз одни из самых необходимых в жизни знаний. Именно об этой проблеме задумался создатель проекта Юрий Шаповалов в 2020 году.

– Наш курс – по основам предпринимательства, в рамках которого и проходят летние лагеря. Мы приглашаем родителей и детей на практические мастер-классы, где рассказываем им о курсе, особенностях обучения, педагогах и нашем опыте. После проводим для ребят небольшую практику, где они делятся на команды и исходя из своих навыков придумывают бизнес и представляют проекты публике. Этот «пробный урок» помогает ребятам самим понять, хотят они здесь заниматься или нет, потому что именно у ребенка, желающего учиться, а не у того, которого мама отправила, результаты будут выше, – рассказал Юрий Шаповалов.

Ребята сами выбирают удобное для себя время и потом посещают занятия либо два раза в неделю по полтора часа, либо один – по три часа в субботу или воскресенье. Уроки ведутся в двух возрастных группах – от 8 до 11 лет и от 12 до 16. Программа одинаковая, но подача разная: обучение младшей категории проходит больше в игровой форме, чтобы дети не уставали и держали фокус на протяжении всего занятия. Со старшими, конечно, проще.

– На занятиях 80% практики и 20% теории, что позволяет ученикам раскрываться в тех или иных вопросах, узнавать себя, расти. Курс длится с сентября по май, он направлен на полноценное раскрытие предпринимательских способностей у детей, так как ребята изучают абсолютно все – от командообразования до получения гранта. У ребенка есть возможность поучаствовать в конкурсе, защитить свой бизнес-проект, мы выдаем небольшие гранты на развитие дела. В этом году было пять финалистов, получивших от 35 до 100 тысяч тенге, – объясняет Юрий Шаповалов.

Дети постарше могут прийти и на второй, более серьезный год обучения. А вот лагерь – это сокращенная программа, где дети летом проводят время и с пользой, и весело. Лагерь обучающий, но включает и много интерактива – ребята играют в настольные игры, гуляют, устраивают пикники, а утром и после обеда изучают по одной теме. Например, что такое ниша, целевая аудитория, маркетинг, инвестиции, как правильно определять и где искать свою целевую аудиторию, какие у ребят уже сейчас есть навыки, на которых можно заработать.

В этом лагере по основам предпринимательства в течение двух недель ребята изучали бизнес и его законы, слушали наставников, ездили на экскурсии. Например, ознакомились с процессом выпечки хлеба, где владелица поделилась своим опытом, рассказала о взлетах и падениях и, конечно же, показала работу предприятия. Ярмарка – своеобразное закрепление изученного материала.

– Подобные ярмарки мы проводим каж­дые три месяца и в течение учебного года. Ребята пробуют себя в продажах, зарабатывают свои первые деньги. Вчера наставник по маркетингу давал им рекомендации о том, как можно быстро и легко заработать, сегодня они это применяют. Про налоги, разу­меется, тоже детям объяснили, а ярмарку я сам для них организовал и оплатил. В конце дня мы будем подсчитывать выручку и чистую прибыль, ребята поделятся, кто сколько заработал и какой опыт они из этого мероприятия извлекли, – рассказал Юрий Шаповалов.

«Фабрика.Дети» показывает, что предпринимательство сегодня действительно интересно детям, и родители это понимают, стараясь помочь ребенку развивать имеющиеся навыки. Причем большинство участников проек­та заинтересовано именно в создании собственного товара, нежели в продаже готовой продукции.

К примеру, выпускник «Фабрики» Арман увлекается фото­графией, и недавно мальчик выиграл грант на 75 тыс. тенге, закупил оборудование и теперь проводит фотосессии. Алдияр любит играть на гитаре, поэтому начал вести индивидуальные уроки игры на инструменте. Айым увлекается аромасаше, свечками ручной работы, она тоже выиграла грант и развивает свой Instagram, где продает различные товары для декора. Многие дети любят готовить и продают, например, выпечку, как Амина: во время обучения на курсе она делала полезное печенье без глютена и сахара и даже доставляла его заказчику.

– Дети сфокусированы больше на процессе творческом, всегда задумываются о том, что они могут сами сделать, привнести. Если ребенку очень трудно определиться с нишей для ярмарки, мы предлагаем альтернативу: напоминая о законе спроса и предложения, подсказываем, что можно перекупить и начать продавать ходовой товар типа аниме- или k-рор-продукции, – поясняет Юрий.

12-летняя Ясмина Валиева завершила уже второй год обучения в школе бизнеса для детей и подростков. Девочка считает, что знания, которые здесь дают, необходимы именно во взрослой жизни.

– Очень важно такие уроки преподавать детям сегодня, потому что в школе о таком не рассказывают. После школы мы идем сразу в колледж или университет, приходится самому жить, а порой и выживать на одну стипендию. Без навыков и знаний по финграмотности трудно, а родители редко рассказывают такое детям, что тоже неправильно. И в школе следовало бы такому обучать. На курсах же внятно, понятно и четко все это объясняют, показывают. За эти два года я узнала много полезной информации: как правильно распределять деньги, делить бюджет, теперь и родителям помогаю в этих вопросах, – поделилась впечатлениями Ясмина.

Сразу определиться с нишей не так легко, поэтому юная предпринимательница сначала продавала аниме-товары и изделия ручной работы из гипса, сама готовила аромасвечи. Сейчас девочке хочется изучить новые сферы, интересного много – от игры на музыкальных инструментах до маркетинговых стратегий.

В этом прелесть юного возрас­та предпринимателей – они не боятся пробовать что-то новое. Ясмина вспоминает, как ее одногруппник сам пек и продавал синнабоны. Другие мальчики шьют экологичные шоперы, рисуют на них уникальные принты на заказ и продают.

– Помимо вопросов предпринимательства нас также обучают коммуникации с ровесниками, целевой аудиторией и клиентом, с людьми в целом. Здесь открываешься, понимаешь, что быть собой – хорошо. Я раньше была застенчивой, не могла подойти к незнакомцу и свободно общаться, несмотря на свой словарный запас, но здесь меня раскрыли, и я перестала испытывать этот страх при общении. Думаю, такая проблема сейчас у большинства подростков, ведь старшее поколение учит нас быть не такими громкими, не проявлять много эмоций, не разговаривать со всеми подряд, – рассуждает Ясмина.

А еще, по словам девочки, обращение с деньгами, понимание, откуда они берутся, развивает ответственность и дисциплину, появляется мотивация создавать что-то интересное, зарабатывать, чтобы в будущем ощущать твердую почву под ногами.