​Закружился новогодний хоровод

Праздничное новогоднее представление для 500­детей из специализированных школ-интернатов с нарушениями интеллектуального и физического развития, вспомогательных школ для детей-сирот и малообеспеченных семей устроил Фонд Первого Президента – Лидера нации.

В пестром хороводе вокруг красавицы елки сошлись сказочные и мультяшные персонажи разных поколений: Бэтмен крепко сжимал ладошку хрупкой Снежинки, а компания из дюжины мушкетеров, Человека-Паука и грозных пиратов пыталась завоевать расположение Красной Шапочки. Веселое представление по мотивам казахских народных сказок показали ребятам Ер-Тостик, Алдар Косе и жадный Бай. Последние устроили между собой еще и увлекательный танцевально-песенный батл.

– Новый год, пожалуй, самый любимый и долгожданный праздник для ребятишек. Все дети верят в чудеса, и они должны случаться в жизни каждого, – говорит главный специалист Фонда по социально-благотворительным проектам Гульнара Ершиманова. – Взрослые должны подарить детям настолько яркий и впечатляющий праздник, чтобы воспоминания о нем сохранились как минимум до следующего Нового года.

Под громкие призывы сотен детских голосов в зале наконец-то появились Дед Мороз со Снегурочкой. После традиционного хоровода под песню «В лесу родилась елочка» под многоголосый праздничный отсчет зажглись огни на новогодней елке. После шумных и веселых конкурсов, устроенных самыми настоящими фокус­никами, всем детям были вручены памятные подарки от имени Президента страны.

Теплая и незабываемая праздничная атмосфера, в которой каждый ребенок хоть на день может почувствовать себя сказочным героем и побывать в волшебной стране чудес, – вот основная задача новогоднего представления. С ней начиная с 2008 года успешно справляется Фонд Первого Президента – Лидера нации в Алматы. Чудеса в нашей жизни, как заверяют детей взрослые, случаются. Надо только всегда в них верить…