​Закружился новогодний хоровод

Свежий выпуск
656
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Праздничное новогоднее представление для 500­детей из специализированных школ-интернатов с нарушениями интеллектуального и физического развития, вспомогательных школ для детей-сирот и малообеспеченных семей устроил Фонд Первого Президента – Лидера нации.

В пестром хороводе вокруг красавицы елки сошлись сказочные и мультяшные персонажи разных поколений: Бэтмен крепко сжимал ладошку хрупкой Снежинки, а компания из дюжины мушкетеров, Человека-Паука и грозных пиратов пыталась завоевать расположение Красной Шапочки. Веселое представление по мотивам казахских народных сказок показали ребятам Ер-Тостик, Алдар Косе и жадный Бай. Последние устроили между собой еще и увлекательный танцевально-песенный батл.

– Новый год, пожалуй, самый любимый и долгожданный праздник для ребятишек. Все дети верят в чудеса, и они должны случаться в жизни каждого, – говорит главный специалист Фонда по социально-благотворительным проектам Гульнара Ершиманова. – Взрослые должны подарить детям настолько яркий и впечатляющий праздник, чтобы воспоминания о нем сохранились как минимум до следующего Нового года.

Под громкие призывы сотен детских голосов в зале наконец-то появились Дед Мороз со Снегурочкой. После традиционного хоровода под песню «В лесу родилась елочка» под многоголосый праздничный отсчет зажглись огни на новогодней елке. После шумных и веселых конкурсов, устроенных самыми настоящими фокус­никами, всем детям были вручены памятные подарки от имени Президента страны.

Теплая и незабываемая праздничная атмосфера, в которой каждый ребенок хоть на день может почувствовать себя сказочным героем и побывать в волшебной стране чудес, – вот основная задача новогоднего представления. С ней начиная с 2008 года успешно справляется Фонд Первого Президента – Лидера нации в Алматы. Чудеса в нашей жизни, как заверяют детей взрослые, случаются. Надо только всегда в них верить…

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes
Генерал Талап Кабденов: «Старался жить и служить честно»
В 25 городах страны отметили Международный день йоги
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
К 2030 году построят 20 новых водохранилищ
Выставка произведений Гульнары Коспаковой заряжает позитивом
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

В Алматы стартует программа по трудоустройству пенсионеров
К 2030 году построят 20 новых водохранилищ
Бегом от наркотиков
В 25 городах страны отметили Международный день йоги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]