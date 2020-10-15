Замакима Тараза Алмасу Садубаеву объявили выговор за подарок ко дню рождения
На заседании Совета по этике в Жамбылской области рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Тараза Алмаса Садубаева, возбужденное за получение им подарка ко дню рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по делам госслужбы.
В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций от госслужащих и иных лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе является дисциплинарным проступком, дискредитирующим государственную службу. Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд.
"В ходе служебного расследования было установлено, что 25 сентября в честь дня рождения Садубаеву поступил подарок (карта памяти, ручка, зарядное устройство, поздравительное письмо), который впоследствии 29 сентября был сдан в специальный государственной фонд (подтверждается актом принятия Департамента государственного имущества и приватизации по Жамбылской области). В результате рассмотрения вышеуказанного материала на заседании Совета
по этике Садубаеву рекомендовано взыскание в виде выговора", - проинформировали в АГДС.
Напомним, ранее в сети распространилось видео, где замакима Тараза Алмас Садубаев получает подарок в рабочем кабинете. По данному факту Департаментом государственной службы по Жамбылской области было возбуждено дисциплинарное дело и начата служебная проверка.