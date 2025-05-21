Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал текущую ситуацию по погибшей в аэропорту Шарм-эль-Шейха казахстанке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Отправка тела планируется уже сегодня, после проведения всех процедур, насколько мне известно, за счет египетской стороны. По моральной компенсации тоже вопрос решен уже, плюс еще страховая компания подключилась, наша казахстанская компания, которая покрывала страховкой данное путешествие. Две гражданки, которые получили травмы, тоже вернулись», - пояснил замглавы МИД.

Алибек Куантыров также отметил, что власти Египта держат ситуацию под контролем.

«Министр гражданской авиации Египта держит этот вопрос на контроле, комиссию специальную сразу в тот же день отправил, ну, и конечно, наше консульство помогает и держит вопрос на контроле», - сказал он.

Напомним, жительница Казахстана вместе с сыном отправилась отдыхать в Египет. По возвращении в аэропорту на нее упал рекламный щит, в результате чего она скончалась.