Об этом на полях Центрально-Азиатского форума, проходящего сегодня в Астане, заявил генеральный директор Euronews Клаус Струнц.

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

Спикер отметил, что сегодня все сложнее становится выдерживать нейтральную позицию в информационном пространстве. Поэтому цивилизационный подход к паритетному сотрудничеству становится ключевой целью для всего информационного сообщества.

– Говоря о сегодняшнем состоянии журналистики, я хочу отметить, что очень сложно придерживаться нейтрального подхода в работе, когда такие технические средства, как искусственный интеллект, делают создание новостей практически бесконтрольным. Мы стараемся придерживаться этой нейтральности. Это значит, быть настоящим, без предубеждений, и, самое главное, очень заинтересованным в том, чтобы рассказывать правду о событиях в мире, - отметил Клаус Струнц.

Как отметил спикер, формат этого форума – потрясающий опыт, который показывает медиа возможности региона в контексте динамично развивающейся геополитической и экономической ситуации в мире.

– Мы хотим показывать всему миру, что происходит в Центральной Азии. Западная Европа очень заинтересована в информации из этого региона. Поэтому разговор о будущем журналистики - прекрасная возможность обсудить новые идеи, драйверами которых является Центральная Азия, - отметил Клаус Струнц.

Напомним, сегодня в Астане стартовал II Центрально-Азиатский международный медиафорум. Мероприятие собрало более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.