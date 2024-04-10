Западноказахстанцы ждут вторую волну паводка

Общество
8
Наталия Портнягина

Тысячи жителей областного центра и сел, находящихся в зоне риска, вышли на строительство защитных дамб и сооружений

фото из архива "КП"

Воды будет много, обещают местные власти. Если в прошлом году сброс с Ириклинского водохранилища (Оренбургская область, Россия) во время весеннего половодья составлял 15 кубометров в секунду, то в минувшее воскресенье – 1 670 м3⁄с. Эта вода пока не докатилась до региона, на это потребуется не менее 10–15 дней. Вместе с тем уровень воды в реке Урал на посту Уральска превысил 7 м и продолжает подниматься.

– Есть риск подтопления 94 населенных пунктов четырех районов и отдельных территорий областного центра, – сообщил вице-премьер Нурлан Байбазаров. – Подготовлены пункты временного размещения более чем на 30 тысяч человек. Для минимизации последствий паводка в регионе мобилизованы все необходимые ресурсы.

На наиболее опасных участках в Уральске и в селах работает тяжелая техника, поднимая и укрепляя дамбы. Там, где нет доступа экскаваторам, местные жители, волонтеры, спасатели и военнослужащие укладывают мешки с песком вручную.

Не остаются без поддержки жители подтопленных районов. Гуманитарная помощь доставляется по Уральску, а также в пять районов области, где объявлен режим ЧС. Уже направлено 230 тонн продуктов питания, 22 тонны одежды, предметов первой необходимости и четыре тонны медикаментов. На подходе гуманитарная помощь из Астаны, Алматы, Шымкента, Мангистауской области и Кыргызстана.

Всего с начала паводка в эвакуа­ционных пунктах были размещены 3 700 западноказахстанцев.­ На сегодня в свои дома вернулись около 2 700 человек. Оставшиеся жители обеспечены питанием и всем необходимым. Начаты работы по оценке материального ущерба. Проведено техобследование 236 домов. Произведены единовременные выплаты 481 семье на общую сумму 89 млн тенге.

Согласно поручению Главы государства 185 детей из семей, пострадавших от паводка, будут отдыхать в республиканских оздоровительных лагерях. Первый поток (70 детей) уже отправился в лагерь «Тау Жанашар» в Алматинской области. Места отдыха определены и в оздоровительных центрах «Бөбек» г. Алматы и «Камбаш» в Кызыл­ординской области.

#ЗКО #дети #паводок #ЧС #строительство #подтопление #жители #дамба

Популярное

Все
В центре Европы звучат казахские песни
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Как потушить «биологический пожар»?
Как государство поддерживает молодых ученых
Подросткам из категории социально уязвимых давали в школьных столовых мизерные порции
Акция «Подари книгу библиотеке» длится круглый год
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Подросткам из категории социально уязвимых давали в школьны…
Как государство поддерживает молодых ученых
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в бо…
Как потушить «биологический пожар»?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]