Западноказахстанцы ждут вторую волну паводка

Воды будет много, обещают местные власти. Если в прошлом году сброс с Ириклинского водохранилища (Оренбургская область, Россия) во время весеннего половодья составлял 15 кубометров в секунду, то в минувшее воскресенье – 1 670 м3⁄с. Эта вода пока не докатилась до региона, на это потребуется не менее 10–15 дней. Вместе с тем уровень воды в реке Урал на посту Уральска превысил 7 м и продолжает подниматься.

– Есть риск подтопления 94 населенных пунктов четырех районов и отдельных территорий областного центра, – сообщил вице-премьер Нурлан Байбазаров. – Подготовлены пункты временного размещения более чем на 30 тысяч человек. Для минимизации последствий паводка в регионе мобилизованы все необходимые ресурсы.

На наиболее опасных участках в Уральске и в селах работает тяжелая техника, поднимая и укрепляя дамбы. Там, где нет доступа экскаваторам, местные жители, волонтеры, спасатели и военнослужащие укладывают мешки с песком вручную.

Не остаются без поддержки жители подтопленных районов. Гуманитарная помощь доставляется по Уральску, а также в пять районов области, где объявлен режим ЧС. Уже направлено 230 тонн продуктов питания, 22 тонны одежды, предметов первой необходимости и четыре тонны медикаментов. На подходе гуманитарная помощь из Астаны, Алматы, Шымкента, Мангистауской области и Кыргызстана.

Всего с начала паводка в эвакуа­ционных пунктах были размещены 3 700 западноказахстанцев.­ На сегодня в свои дома вернулись около 2 700 человек. Оставшиеся жители обеспечены питанием и всем необходимым. Начаты работы по оценке материального ущерба. Проведено техобследование 236 домов. Произведены единовременные выплаты 481 семье на общую сумму 89 млн тенге.

Согласно поручению Главы государства 185 детей из семей, пострадавших от паводка, будут отдыхать в республиканских оздоровительных лагерях. Первый поток (70 детей) уже отправился в лагерь «Тау Жанашар» в Алматинской области. Места отдыха определены и в оздоровительных центрах «Бөбек» г. Алматы и «Камбаш» в Кызыл­ординской области.